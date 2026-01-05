México Deportes

Rodrigo Dourado es el nuevo refuerzo del club América: así fue la presentación oficial del brasileño

La transferencia responde al pedido del entrenador, quien busca encontrar estabilidad y liderazgo en la mitad de la cancha azulcrema

Rodrigo Dourado es oficialmente el nuevo refuerzo del club América para el torneo Clausura 2026. Este domingo 4 de enero el conjunto azulcrema presentó a su nuevo jugador, a través de los canales oficiales del equipo le dieron la bienvenida al brasileño.

El mediocampista, procedente del Atlético de San Luis, firmó un contrato por tres años con opción de ampliarlo uno más, por lo que su permanencia está garantizada al menos hasta 2028 bajo las órdenes del director técnico André Jardine.

A través de redes sociales publicaron un video para anunciar la incorporación de Dourado al plantel. En la grabación aparece el auxiliar Paulo Victor, quien expuso el análisis del cuerpo técnico: “Buen posicionamiento, lectura del juego y mucha disciplina táctica. Puede sostener al equipo, dar orden y liberar a los demás. Es un perfil que nos va a dar toda la estabilidad que necesitamos”, detalló Paulo Victor de acuerdo con club América.

André Jardine confirmó el arribo de Dourado como refuerzo para el Clausura 2026. Crédito: X/@ClubAmerica

El propio Jardine destacó la confianza depositada en el futbolista: “Este lo conozco bien. Tiene el carácter, la calidad que este club exige. Vamos a aportar mucho, no tengo duda”, señaló el estratega paulista, conforme a la misma fuente.

André Jardine y Rodrigo Dourado se reencuentran en el futbol mexicano

Dourado llegó al fútbol mexicano en 2022 para integrarse al Atlético de San Luis, equipo dirigido entonces por André Jardine durante un año. Bajo su dirección, se ganó la titularidad de inmediato y fue el octavo jugador con más minutos jugados durante la gestión del técnico brasileño.

Durante ese periodo disputó 31 partidos, sumó 2 mil 451 minutos de juego y registró una asistencia, constituyéndose en pieza clave para el equilibrio táctico del plantel, aunque no anotó goles en esa etapa. Por su parte, el conjunto potosino agradeció la entrega de Dourado a lo largo de los años que estuvo en en plantel.

Por medio de un comunicado, el Atlético de San Luis explicó que el futbolista disputó:

  • 127 encuentros oficiales.
  • Anotó seis goles.
  • se convirtió en un referente en el vestidor.
El Atlético de San Luis subrayó su profesionalismo, liderazgo y compromiso, matizando el cierre de una etapa en el club tras dos años de presencia del jugador. La institución reconoció que su legado permanece en la historia reciente del equipo.

Dourado llega al América por petición de Jardine

La llegada de Dourado responde a una petición directa de André Jardine, quien apostó por su reencuentro con el brasileño para fortalecer la plantilla del América, conforme a club América. El mediocampista aterriza en Coapa con la expectativa de aportar experiencia, equilibrio y salida clara desde el centro del campo. Tras completar los exámenes médicos, se incorporará de inmediato a los trabajos previos al torneo, con la mira en adaptarse al reto de la capital y en ganarse un lugar entre los aficionados.

Como destaca el mensaje institucional del club potosino, la despedida de Rodrigo Dourado llega acompañada de respeto y agradecimiento por parte de su anterior equipo, marcando el inicio de una nueva etapa en el fútbol mexicano.

