México Deportes

Sydney Sweeney es ligada sentimentalmente con compañero de Santiago Giménez en el AC Milán: ¿Quién es?

Medios italianos encendieron el rumor que involucra a la actriz de Hollywood y a una figura del club rossonero

Guardar
La prensa europea retomó versiones
La prensa europea retomó versiones que colocan a la actriz en una posible relación con un jugador del equipo donde milita Santi Giménez.

La actriz estadounidense Sydney Sweeney volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática, esta vez por un rumor que la vincula sentimentalmente con un futbolista del AC Milán, actual compañero del delantero mexicano Santiago Giménez en el club italiano. La versión comenzó a circular en medios europeos y rápidamente se trasladó a redes sociales, donde el tema ha generado especulación y debate.

El señalamiento surgió a partir de una publicación del medio DNA da Bomber, misma que posteriormente fue retomada por La Gazzetta dello Sport, uno de los diarios deportivos más influyentes de Italia. De acuerdo con dichas versiones, la actriz de Hollywood estaría iniciando una relación con Christian Pulisic, mediocampista ofensivo del conjunto rossonero y una de las figuras más reconocidas del futbol estadounidense.

Cast member Sydney Sweeney attends
Cast member Sydney Sweeney attends a premiere for the film 'The Housemaid' in Los Angeles, California, U.S., December 15, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

La atención se intensificó debido al contexto personal reciente de Sweeney, quien terminó su relación con Jonathan Davino, su pareja durante varios años. A partir de esa ruptura, la actriz ha sido vinculada con distintas figuras públicas, aunque ninguna relación ha sido confirmada de manera oficial.

LOS ANGELES, CA - OCTOBER
LOS ANGELES, CA - OCTOBER 23: Jonathan Davino (L) and Sydney Sweeney attend the InStyle and Kate Spade dinner at Spring Place on October 23, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Charley Gallay/Getty Images for InStyle)

Entre los episodios que alimentaron la conversación mediática se encuentra su aparición en una boda celebrada en Venecia, donde fue vista compartiendo momentos de cercanía con Tom Brady, histórico exjugador de la NFL. A pesar de la difusión de imágenes y comentarios en redes sociales, tampoco en ese caso se confirmó algún vínculo sentimental.

Soccer Football - Serie A
Soccer Football - Serie A - Juventus v AC Milan - Allianz Stadium, Turin, Italy - October 5, 2025 AC Milan's Santiago Gimenez and Christian Pulisic REUTERS/Daniele Mascolo

Hasta el momento, ni Sydney Sweeney ni Christian Pulisic han emitido declaraciones para confirmar o desmentir los rumores que los colocan como pareja. Además, en Italia no se han difundido pruebas audiovisuales que respalden la versión, lo que ha llevado a que el tema se mantenga en el terreno de la especulación.

Soccer Football - Serie A
Soccer Football - Serie A - Juventus v AC Milan - Allianz Stadium, Turin, Italy - October 5, 2025 AC Milan's Christian Pulisic reacts after missing a penalty REUTERS/Daniele Mascolo

Pulisic, de 26 años, ha sido relacionado anteriormente con la golfista Alexa Melton y es considerado uno de los futbolistas más influyentes en la historia reciente de la Selección de Estados Unidos, además de una figura clave en la Concacaf. Su llegada al AC Milán lo colocó como compañero directo de Santiago Giménez, aumentando el interés mediático en torno a su vida personal.

Mientras tanto, el supuesto romance continúa creciendo como rumor, alimentado por la atención que rodea tanto al mundo del espectáculo como al futbol europeo.

Temas Relacionados

Sydney SweeneySantiago GiménezChristian PulisicAC Milánmexico-deportes

Más Noticias

Atlético de Madrid borra a Hugo Sánchez de su Paseo de Leyendas

El club colchonero dejó fuera al exdelantero mexicano de la votación histórica rumbo al reconocimiento de sus máximos ídolos

Atlético de Madrid borra a

Katia Itzel García, árbitra mexicana cierra un 2025 histórico al figurar entre las mejores silbantes del mundo

Su desempeño en Liga MX y torneos internacionales la llevó al reconocimiento global

Katia Itzel García, árbitra mexicana

Raúl Jiménez anotó con la cabeza y le dio al Fulham un triunfo clave ante el West Ham

El delantero mexicano volvió a responder como titular y firmó el gol con el que el Fulham sumó tres puntos importantes en su visita al West Ham

Raúl Jiménez anotó con la

Andrade El Ídolo gana la batalla legal y queda libre de la WWE: apunta a AEW

El luchador lagunero cerró su conflicto con la WWE y quedó habilitado para competir sin restricciones en cualquiera otra compañía

Andrade El Ídolo gana la

Místico, Atlantis Jr. y Xelhua celebran la Navidad y el Año Nuevo con triunfo en la Arena México

El Rey de Plata y Oro junto a los ganadores del Torneo ‘La Gran Alternativa’ encabezaron una noche inolvidable ante un lleno total

Místico, Atlantis Jr. y Xelhua
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas especiales entran a campo

Fuerzas especiales entran a campo minado y desactivan artefactos explosivos en Tierra Caliente, Michoacán

Fabiola golpeaba a su hijastra de 6 años hasta que la mató: esta fue su sentencia en Baja California

Identifican célula del CJNG que intenta incursionar en Huitzilac, Morelos: reforzarán seguridad en el municipio

Rocío Nahle asegura que en Veracruz hay libertad de expresión “hasta con excesos” tras detención de periodista

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Exhiben a Bad Bunny: acusan

Exhiben a Bad Bunny: acusan trato preferencial tras tocar pieza en el Museo Nacional de Antropología en la CDMX

¿Por qué Pato Borghetti y Odalys Ramírez dejaron sus programas de TV casi al mismo tiempo? Esto dijo Flor Rubio

“Un regalo para el alma”: Yolanda Andrade inspira con mensaje tras revelar su diagnóstico de ELA

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, revela cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para conquistar su corazón

Harry Styles reaparece en YouTube y directioners mexicanas reaccionan con confusión: “¿Se despide o regresa?"

DEPORTES

Atlético de Madrid borra a

Atlético de Madrid borra a Hugo Sánchez de su Paseo de Leyendas

Katia Itzel García, árbitra mexicana cierra un 2025 histórico al figurar entre las mejores silbantes del mundo

Raúl Jiménez anotó con la cabeza y le dio al Fulham un triunfo clave ante el West Ham

Andrade El Ídolo gana la batalla legal y queda libre de la WWE: apunta a AEW

Místico, Atlantis Jr. y Xelhua celebran la Navidad y el Año Nuevo con triunfo en la Arena México