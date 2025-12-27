Sydney Sweeney es ligada sentimentalmente con compañero de Santiago Giménez en el AC Milán: ¿Quién es?

La prensa europea retomó versiones que colocan a la actriz en una posible relación con un jugador del equipo donde milita Santi Giménez.

La actriz estadounidense Sydney Sweeney volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática, esta vez por un rumor que la vincula sentimentalmente con un futbolista del AC Milán, actual compañero del delantero mexicano Santiago Giménez en el club italiano. La versión comenzó a circular en medios europeos y rápidamente se trasladó a redes sociales, donde el tema ha generado especulación y debate.

El señalamiento surgió a partir de una publicación del medio DNA da Bomber, misma que posteriormente fue retomada por La Gazzetta dello Sport, uno de los diarios deportivos más influyentes de Italia. De acuerdo con dichas versiones, la actriz de Hollywood estaría iniciando una relación con Christian Pulisic, mediocampista ofensivo del conjunto rossonero y una de las figuras más reconocidas del futbol estadounidense.

Cast member Sydney Sweeney attends a premiere for the film 'The Housemaid' in Los Angeles, California, U.S., December 15, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

La atención se intensificó debido al contexto personal reciente de Sweeney, quien terminó su relación con Jonathan Davino, su pareja durante varios años. A partir de esa ruptura, la actriz ha sido vinculada con distintas figuras públicas, aunque ninguna relación ha sido confirmada de manera oficial.

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 23: Jonathan Davino (L) and Sydney Sweeney attend the InStyle and Kate Spade dinner at Spring Place on October 23, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Charley Gallay/Getty Images for InStyle)

Entre los episodios que alimentaron la conversación mediática se encuentra su aparición en una boda celebrada en Venecia, donde fue vista compartiendo momentos de cercanía con Tom Brady, histórico exjugador de la NFL. A pesar de la difusión de imágenes y comentarios en redes sociales, tampoco en ese caso se confirmó algún vínculo sentimental.

Soccer Football - Serie A - Juventus v AC Milan - Allianz Stadium, Turin, Italy - October 5, 2025 AC Milan's Santiago Gimenez and Christian Pulisic REUTERS/Daniele Mascolo

Hasta el momento, ni Sydney Sweeney ni Christian Pulisic han emitido declaraciones para confirmar o desmentir los rumores que los colocan como pareja. Además, en Italia no se han difundido pruebas audiovisuales que respalden la versión, lo que ha llevado a que el tema se mantenga en el terreno de la especulación.

Soccer Football - Serie A - Juventus v AC Milan - Allianz Stadium, Turin, Italy - October 5, 2025 AC Milan's Christian Pulisic reacts after missing a penalty REUTERS/Daniele Mascolo

Pulisic, de 26 años, ha sido relacionado anteriormente con la golfista Alexa Melton y es considerado uno de los futbolistas más influyentes en la historia reciente de la Selección de Estados Unidos, además de una figura clave en la Concacaf. Su llegada al AC Milán lo colocó como compañero directo de Santiago Giménez, aumentando el interés mediático en torno a su vida personal.

Mientras tanto, el supuesto romance continúa creciendo como rumor, alimentado por la atención que rodea tanto al mundo del espectáculo como al futbol europeo.