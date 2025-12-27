Critican a Místico tras rechazar a aficionada en la Arena México: “Videos no grabo”

Hasta ahora, Místico no ha fijado postura pública sobre los videos que continúan circulando en redes sociales. (Captura de pantalla / TikTok / @clau_lozanog))

Místico es uno de los luchadores más reconocidos de la lucha libre mexicana, con una trayectoria que supera las dos décadas y que lo ha llevado por distintas empresas tanto en México como en el extranjero.

Su paso por WWE bajo el nombre de Sin Cara y por AAA como Myzteziz, antes de regresar al CMLL y recuperar su identidad original, lo colocaron como una de las figuras más populares del pancracio nacional.

En cada arena donde se presenta es común ver aficionados portar su máscara y adquirir productos oficiales, además de acompañar su emblemática entrada con la canción “Me muero por besarte”, tema que ha vuelto a viralizarse en redes sociales.

Sin emabergo, en los últimos días comenzaron a circular videos que han provocado molestia entre algunos seguidores del llamado Príncipe de Plata y Oro.

Aficionada expone encuentro con Místico en la Arena México

En redes sociales se difundió el video de una aficionada que asistió a una función en la Arena México y que, como es habitual, acudió al área donde Místico vende mercancía oficial y se toma fotografías con el público.

De acuerdo con su testimonio, pagó por un momento de convivencia con el luchador con la intención de mostrarle un diseño de uñas inspirado en su máscara, con detalles en tonos dorado y plateado, además de un tatuaje que representa la secuencia de su llave de rendición conocida como “La Mística”.

Según relató la aficionada, el encuentro no se desarrolló como esperaba. Explicó que no pudo enseñarle el diseño de uñas y que, al mostrarle el tatuaje, la única respuesta que recibió fue que lo etiquetara en Instagram. La situación se tornó más incómoda cuando solicitó grabar un video o recibir un saludo, petición que fue rechazada por el luchador.

En el video difundido se escucha a Místico responder:

“Videos no grabo por derechos de autor… no puedo por derechos de autor”.

Así reaccionó la afición

Tras la viralización del video, los comentarios no se hicieron esperar.

En redes sociales surgieron posturas divididas: algunos usuarios señalaron que el comportamiento del luchador era normal y que posiblemente se encontraba cansado, mientras que otros compartieron experiencias en las que el trato había sido distinto.

También hubo quienes cuestionaron la forma en la que se dio la interacción con la aficionada.

Hasta el momento, Místico no ha emitido ningún mensaje o postura pública ante la serie de videos que continúan circulando en redes sociales.