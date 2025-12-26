Ravens vs Packers: horario y dónde ver en México el partido de la Semana 17 de la NFL

(James Lang-Imagn Images)

La actividad del sábado en la Semana 17 de la NFL concluye en Green Bay, Wisconsin, donde los Packers recibirán a los Baltimore Ravens en un encuentro clave para ambos equipos.

Mientras Green Bay ya aseguró su lugar en la postemporada, Baltimore llega con la obligación de ganar y depender de otros resultados para mantenerse con vida rumbo a los Playoffs.

Un duelo marcado por la incertidumbre en la posición de quarterback

El enfrentamiento llega condicionado por las dudas en ambas ofensivas. En la semana previa, tanto Lamar Jackson como Jordan Love abandonaron sus respectivos partidos antes del descanso, luego de que Ravens y Packers desperdiciaran ventajas de doble dígito en el último cuarto y terminaran perdiendo.

De acuerdo con los reportes, Lamar Jackson está prácticamente descartado para este compromiso, mientras que Jordan Love ha entrenado de forma limitada durante la semana.

En ese escenario, el duelo podría darse entre Tyler Huntley por parte de Baltimore y Malik Willis o Clayton Tune en el caso de Green Bay, aunque el mariscal titular de los Packers aún tiene posibilidades de iniciar.

Horario y sede del Ravens vs Packers en la Semana 17

El partido entre Baltimore Ravens y Green Bay Packers se disputará este sábado 27 de diciembre en el Lambeau Field. Será el segundo y último encuentro de la doble cartelera del día, programado para las 20:00 horas del Este, lo que corresponde a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver en vivo el Ravens vs Packers en México y cómo llegan ambos equipos

En México, el partido no será transmitido por televisión abierta ni por cable. La única opción para seguir el encuentro en vivo será a través de NFL Game Pass, disponible tanto en DAZN como en Sky.

En cuanto al panorama deportivo, ambos equipos alcanzaron la postemporada la temporada anterior, aunque ninguno logrará igualar su número de victorias.

Green Bay registra marca de 9-5-1 y aseguró su boleto a los Playoffs tras la derrota de los Lions en Navidad. Aunque ya están clasificados, no controlan su destino en la NFC Norte y aún aspiran a alcanzar a los Bears, para lo cual necesitan que Chicago pierda sus dos últimos partidos.

Baltimore, por su parte, atraviesa un cierre más complejo. Tras terminar con marca de 12-5 el año pasado, inició la temporada 2025 con un arranque de 1-3, seguido de una serie de lesiones de Lamar Jackson que los llevó a caer a 1-5.

Posteriormente, encadenaron cinco triunfos consecutivos, cuatro de ellos con Jackson de regreso, pero el panorama volvió a complicarse con nuevas lesiones en las piernas del quarterback.

Los Ravens tienen récord de 7-8, ya no controlan su destino en la AFC Norte y necesitan ganar sus últimos dos partidos, además de una derrota de los Steelers ante Cleveland, para regresar a la postemporada.