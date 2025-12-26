México Deportes

Ravens vs Packers: horario y dónde ver en México el partido de la Semana 17 de la NFL

El partido se jugará en Lambeau Field este sábado 27 de diciembre por la noche

Guardar
(James Lang-Imagn Images)
(James Lang-Imagn Images)

La actividad del sábado en la Semana 17 de la NFL concluye en Green Bay, Wisconsin, donde los Packers recibirán a los Baltimore Ravens en un encuentro clave para ambos equipos.

Mientras Green Bay ya aseguró su lugar en la postemporada, Baltimore llega con la obligación de ganar y depender de otros resultados para mantenerse con vida rumbo a los Playoffs.

Un duelo marcado por la incertidumbre en la posición de quarterback

(Dan Powers-USA TODAY Network via
(Dan Powers-USA TODAY Network via Imagn Images)

El enfrentamiento llega condicionado por las dudas en ambas ofensivas. En la semana previa, tanto Lamar Jackson como Jordan Love abandonaron sus respectivos partidos antes del descanso, luego de que Ravens y Packers desperdiciaran ventajas de doble dígito en el último cuarto y terminaran perdiendo.

De acuerdo con los reportes, Lamar Jackson está prácticamente descartado para este compromiso, mientras que Jordan Love ha entrenado de forma limitada durante la semana.

En ese escenario, el duelo podría darse entre Tyler Huntley por parte de Baltimore y Malik Willis o Clayton Tune en el caso de Green Bay, aunque el mariscal titular de los Packers aún tiene posibilidades de iniciar.

Horario y sede del Ravens vs Packers en la Semana 17

(James Lang-Imagn Images)
(James Lang-Imagn Images)

El partido entre Baltimore Ravens y Green Bay Packers se disputará este sábado 27 de diciembre en el Lambeau Field. Será el segundo y último encuentro de la doble cartelera del día, programado para las 20:00 horas del Este, lo que corresponde a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver en vivo el Ravens vs Packers en México y cómo llegan ambos equipos

(AP Foto/Nam Huh)
(AP Foto/Nam Huh)

En México, el partido no será transmitido por televisión abierta ni por cable. La única opción para seguir el encuentro en vivo será a través de NFL Game Pass, disponible tanto en DAZN como en Sky.

En cuanto al panorama deportivo, ambos equipos alcanzaron la postemporada la temporada anterior, aunque ninguno logrará igualar su número de victorias.

Green Bay registra marca de 9-5-1 y aseguró su boleto a los Playoffs tras la derrota de los Lions en Navidad. Aunque ya están clasificados, no controlan su destino en la NFC Norte y aún aspiran a alcanzar a los Bears, para lo cual necesitan que Chicago pierda sus dos últimos partidos.

Baltimore, por su parte, atraviesa un cierre más complejo. Tras terminar con marca de 12-5 el año pasado, inició la temporada 2025 con un arranque de 1-3, seguido de una serie de lesiones de Lamar Jackson que los llevó a caer a 1-5.

Posteriormente, encadenaron cinco triunfos consecutivos, cuatro de ellos con Jackson de regreso, pero el panorama volvió a complicarse con nuevas lesiones en las piernas del quarterback.

Los Ravens tienen récord de 7-8, ya no controlan su destino en la AFC Norte y necesitan ganar sus últimos dos partidos, además de una derrota de los Steelers ante Cleveland, para regresar a la postemporada.

Temas Relacionados

RavensPackersNFLFutbol Americanomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Chicote Calderón podría regresar al América rumbo al Clausura 2026

El futbolista tuvo una etapa previa con el América, donde fue parte del esquema de André Jardine y de los títulos recientes

Chicote Calderón podría regresar al

Mercedes Roa, influencer mexicana revela grave diagnóstico tras ser agredida en Francia

La influencer de futbol compartió que sufrió lesiones severas en la rodilla

Mercedes Roa, influencer mexicana revela

Alberto Lati califica como “decepción” la temporada 2025 de Pumas

El analista considera que el equipo universitario no tuvo los argumentos deportivos para competir por campeonatos y calificó el año como decepcionante

Alberto Lati califica como “decepción”

¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en 2025?

El conjunto de Aguirre celebró títulos en 2025, pero la racha negativa frente a potencias extranjeras reveló retos pendientes para la próxima Copa del Mundo

¿Cómo le fue a la

Cuánto dinero costó el outfit que Alexis Vega presumió tras conseguir el bicampeonato con Toluca

La convivencia con un popular influencer disparó la conversación digital acerca de su estilo lejos de la cancha

Cuánto dinero costó el outfit
MÁS NOTICIAS

NARCO

Doce hechos que marcaron la

Doce hechos que marcaron la agenda de seguridad en México en 2025

Así era la relación entre El Panu e Iván Archivaldo, el hombre que frenaba los excesos del líder de Los Chapitos

Detienen a un hombre que transportaba más de 60 mil litros de huachicol en un tractocamión con fugas en Guanajuato

Asesinato de “El Panu” habría sido ordenado por “El Chapo Isidro”, aseguró Anabel Hernández

Dictan prisión preventiva contra suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

ENTRETENIMIENTO

¿Qué es la Esclerosis Lateral

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que padece Yolanda Andrade?

Muere Jorge Lozano Soriano, creador de ‘Mujer, casos de la vida real’ y amigo cercano de Silvia Pinal

Galilea Montijo celebró una lujosa y romántica Navidad en Dubái con Isaac Moreno: “Gracias por mi sorpresa”

Natalia Súbtil expone que Mila no recibió regalos de Santa mientras pasaba Navidad con Mayer Mori: “Me sentí muy mal”

Chingu Amiga vende comida mexicana en Corea del Sur, pero redes la critican: “Mira esa apropiación cultural”

DEPORTES

Chicote Calderón podría regresar al

Chicote Calderón podría regresar al América rumbo al Clausura 2026

Mercedes Roa, influencer mexicana revela grave diagnóstico tras ser agredida en Francia

Alberto Lati califica como “decepción” la temporada 2025 de Pumas

Hoy en la NBA: los partidos más esperados de este 26 de diciembre

¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en 2025?