Alberto Lati califica como “decepción” la temporada 2025 de Pumas

El equipo universitario no logró cumplir las expectativas generadas al inicio de la temporada 2025. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Al cierre de la temporada 2025, el rendimiento de Pumas fue calificado como decepcionante por el periodista Alberto Lati, quien afirmó que el equipo universitario se mantiene lejos de la pelea por títulos.

Alberto Lati: “sin Liguillas es decepción”

Durante el programa La Última Palabra, Alberto Lati fue directo en su evaluación del año auriazul. Para el analista, el parámetro no pasa únicamente por la falta de campeonatos, sino por la ausencia del equipo en instancias decisivas.

“Sin títulos es normal; sin Liguillas es decepción”, afirmó Lati.

En ese misma línea, el periodista señaló que el club universitario no cuenta actualmente con las condiciones deportivas para competir por campeonatos y recordó el antecedente inmediato bajo otro cuerpo técnico.

“Sin títulos es normal porque Pumas no está para pelear títulos; por cierto, Gustavo Lema llegó a meterse a semifinal. Después termina siendo destituido. Llega Efraín, hace una parte del torneo pasado, fraccionado, este ya completo, el de la segunda mitad… decepción”.

Exjugadores coinciden en el diagnóstico sobre la sequía

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La lectura de Lati fue compartida por otros exfutbolistas y analistas presentes en el programa. Rafael Márquez Lugo puso el acento en la distancia temporal respecto al último campeonato del club y en el impacto que eso ha tenido en la afición.

“El último campeonato me lo ganaron a mí estando en Morelia, fue hace un buen rato. La afición tristemente se ha acostumbrado a ver los títulos muy lejos”.

Carlos Hermosillo fue más crítico al referirse al peso histórico del club frente a su realidad actual, al subrayar que el prestigio del pasado ya no alcanza para justificar el presente deportivo.

“El equipo hace quince años que no es campeón. Fue un equipo muy grande, que generó muchísimos jugadores importantes para la Selección Nacional, pero no pueden vivir de eso”.

Un año irregular dentro y fuera de la cancha

(REUTERS/Henry Romero)

En lo estrictamente deportivo, Pumas disputó 37 partidos de Liga MX entre fase regular y Play-In, con un balance de 11 victorias, 10 empates y 16 derrotas.

El torneo comenzó bajo la dirección de Gustavo Lema, quien fue cesado tras la derrota ante América en la jornada 8.

Raúl Alpízar asumió de manera interina hasta la llegada de Efraín Juárez, quien debutó con victoria ante Puebla, aunque el equipo quedó fuera de la Liguilla al caer en el Play-In frente a Monterrey.

Uno de los episodios más adversos del año fue la eliminación en casa ante Vancouver Whitecaps en la Concacaf Champions Cup. En el análisis del plantel, Gustavo Mendoza señaló errores en la planeación de refuerzos, pese a la expectativa que generó la llegada de Juárez por su trayectoria previa.

“Se equivocó en traer a Aaron Ramsey. José Juan Macías parecía una buena contratación, pero volvió a lesionarse. Keylor Navas fue lo mejor del equipo”.

Las lesiones también condicionaron el rendimiento del equipo. Guillermo Martínez se perdió toda la campaña y José Juan Macías sufrió una rotura de ligamentos que lo mantendrá fuera de actividad por varios meses, situación que obligó al cuerpo técnico a improvisar soluciones ofensivas a lo largo del torneo.