Esta es la inspiradora relación que tuvo Diego Armando Maradona con Diego Barbosa, futbolista campeón con Toluca

El paso del argentino por México no solo generó impacto en el fútbol mediático, también logró generar mejores jugadores. (Jovani Pérez | Infobae México)

Aunque su paso por el fútbol mexicano no fue tan extenso como sus fanáticos hubieran querido, la llegada de Diego Armando Maradona a México como entrenador no solo puso los reflectores en un equipo que recién había iniciado en la Liga MX, también tocó el corazón de varios futbolistas, incluyendo el de Diego Barbosa, jugador bicampeón con Toluca.

La historia del mexicano no es como la de otros deportistas, pues en su formación tuvo el apoyo de una de las figuras más grandes del fútbol internacional, campeón con Argentina e ídolo de muchas generaciones.

Un mentor privilegiado para el mexicano

A los 23 años, con poca experiencia y jugando para un equipo poco conocido, Diego Barbosa estuvo a punto de abandonar el fútbol para trabajar en una fábrica de pantalones. Ese momento, decisivo en su vida, marcó el inicio de una trayectoria poco común en el fútbol mexicano, al transformar la inminente retirada en una carrera de éxitos notables en la Liga MX y en el deporte nacional.

En 2018, Dorados de Sinaloa apostó por el defensa. Esta oportunidad coincidió con la llegada de Diego Armando Maradona al equipo, quien identificó el potencial de Barbosa y lo alentó a desarrollar su capacidad.

El astro argentino le dejó una enseñanza que se volvió determinante: “Maradona me dejó una enseñanza eterna: que agradeciera todos los días por ser futbolista; se me quedó eso y ahora todos los días disfruto”, recordó Barbosa respecto a ese periodo. Ese aprendizaje se convirtió en un principio vital a lo largo de su camino profesional.

El paso de Barbosa por el fútbol mexicano

Después de esta experiencia, Barbosa logró retomar su lugar en el balompié profesional incursionando en los Zorros del Atlas. Su llegada al conjunto tapatío lo catapultó en la liga local y contribuyó como parte fundamental del plantel que ganó el bicampeonato tras setenta años sin títulos, un logro histórico para el club y para la Liga MX. Su desempeño fue esencial para romper una extensa sequía de campeonatos y para consolidar uno de los hitos más celebrados en el fútbol mexicano.

La carrera de Barbosa incluyó etapas importantes en Tijuana y, posteriormente, en Toluca, donde jugó bajo la dirección de Antonio Mohamed. Allí, su aporte fue clave en la obtención de cuatro títulos, entre los que destacó un segundo bicampeonato. Esta cadena de triunfos situó a Barbosa en un grupo exclusivo del fútbol nacional.

El defensor se consagró como uno de los mejores mexicanos en el torneo. (IG Diego Barbosa)

El estatus de doble bicampeón únicamente lo comparten, además de Barbosa, Aldo Rocha y Julián Quiñones. A sus 29 años, el defensa ha inscrito su nombre entre los pocos jugadores que han conseguido esa distinción en la máxima categoría del fútbol mexicano.

Hoy, el recorrido de Barbosa se considera un ejemplo de perseverancia y desarrollo profesional, integrándose a una generación que supo convertir la adversidad en oportunidades, y consolidando su lugar entre quienes han alcanzado el bicampeonato en más de una ocasión en la Liga MX.