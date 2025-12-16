México Deportes

Premios FIFA The Best: a qué hora y dónde ver en México la entrega de galardones

El reconocimiento a lo mejor del fútbol internacional podrá ser visto desde nuestro país

La gala de los premios
La gala de los premios The Best de la FIFA se desarrollan en Doha

La ciudad de Doha, Qatar, será el escenario de la gala de entrega de los premios The Best FIFA 2025, que reunirá a las figuras más destacadas del fútbol mundial este martes 16 de diciembre de 2025.

La ceremonia se celebrará en el Fairmont Katara Hall y marcará el momento en que se conocerán los nombres de los mejores jugadores, entrenadores y otros galardonados del año, en una jornada que atraerá la atención de la comunidad futbolística internacional.

Famosos, deportistas y figuras se reunirán para celebrar lo mejor del fútbol

El evento, denominado FIFA Celebration 2025 Dinner, contará con la presencia de 800 invitados, entre los que se encuentran el Presidente de la FIFA, miembros del Consejo de la FIFA, Leyendas de la FIFA y representantes de Federaciones Miembro. La cita está programada para las 11:00 horas del centro de México y se transmitirá en vivo a través de FIFA.com, permitiendo que aficionados de todo el mundo sigan de cerca el desarrollo de la gala.

Los nominados al premio The
Los nominados al premio The Best (FIFA)

Uno de los aspectos más relevantes de esta edición es la magnitud de la participación de los aficionados en la votación. Más de 16 millones de votos fueron emitidos, lo que refleja el interés global y el papel fundamental que desempeñan los seguidores en la elección de los ganadores.

El sistema de votación para las categorías principales —Mejor Jugador/a, Mejor Entrenador/a y Mejor Portero/a— se basa en una ponderación equitativa entre cuatro grupos: aficionados, capitanes de selecciones nacionales, entrenadores de selecciones nacionales y representantes de los medios de comunicación. Además, los aficionados también han participado en la selección de los FIFA Women’s 11 y FIFA Men’s 11.

¿Qué se premiará en The Best?

La gala reconocerá a los mejores en las categorías principales y también incluirá otros premios destacados. Antes del evento central, la FIFA anunciará a través de videos digitales en sus plataformas a los ganadores de reconocimientos como el Mejor Aficionado (FIFA Fan Award), Mejor Portero y Mejor Portera, Mejor Gol (FIFA Puskás Award y FIFA Marta Award) y el Premio FIFA Fair Play.

El Premio Marta reconoce la
El Premio Marta reconoce la trayectoria de la futbolista más grande en la historia del balompié femenil.

El FIFA Marta Award y el FIFA Puskás Award se deciden mediante una votación dividida a partes iguales entre los aficionados y un panel de Leyendas de la FIFA, mientras que el FIFA Fan Award es elegido exclusivamente por los aficionados y el Premio Fair Play lo determina un panel de expertos.

Para quienes deseen seguir la ceremonia, la transmisión estará disponible en FIFA.com y en la plataforma FIFA+, facilitando el acceso a la cobertura en tiempo real desde cualquier parte del mundo.

La entrega de los premios The Best FIFA 2025 se realiza en una semana especial para el fútbol internacional, ya que precede a la final de la FIFA Intercontinental Cup Qatar 2025™, en la que Paris Saint-Germain y CR Flamengo se enfrentarán en el Estadio Ahmad Bin Ali.

Leicy Santos en la lista
Leicy Santos en la lista de nominadas al once ideal de los premios The Best de la FIFA 2025 - crédito FIFA

Lizbeth Ovalle se lleva el premio Marta

La delantera mexicana del Orlando Pride recibió el premio Marta al Mejor Gol del año en la última edición de los premios The Best de la FIFA. La distinción le fue entregada gracias a un remate de escorpión que realizó el 3 de marzo de 2025 en un partido entre Tigres Femenil y Chivas, acción que captó la atención internacional por su espectacularidad y dificultad técnica.

En su mensaje de agradecimiento, Ovalle celebró el apoyo de los aficionados y destacó que su logro es reflejo del avance del fútbol femenil en México. Reconoció el esfuerzo colectivo de la Liga MX Femenil y dedicó el premio al fútbol mexicano y a las jóvenes que aspiran a una carrera profesional, además de agradecer a su familia y a quienes votaron por ella.

El reconocimiento, que lleva el nombre de la legendaria futbolista Marta, premia la mejor anotación femenina a nivel mundial. El logro de Ovalle toma relevancia adicional por su reciente traspaso al Orlando Pride, el más costoso en la historia del fútbol femenil, lo que subraya el crecimiento y la proyección internacional de las futbolistas mexicanas.

