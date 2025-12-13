WWE Saturday Night’s Main Event: cartelera completa, a qué hora y dónde ver en vivo desde México el adiós de John Cena

John Cena subirá por última vez al ring de la WWE en un combate que promete emoción, nostalgia y el cierre definitivo de una de las carreras más influyentes en la historia de la lucha libre. (Ilustración: Jesús Aviles)

La World Wrestling Entertainment (WWE) vivirá uno de los momentos más emotivos de su historia este sábado 13 de diciembre, cuando John Cena dispute el que ha sido anunciado como su último combate profesional.

La noticia ha provocado una avalancha de reacciones en redes sociales, donde millones de fanáticos han compartido imágenes, memes y videos para expresar la nostalgia que rodea la despedida del ícono estadounidense.

Entre los mensajes que se han vuelto virales destaca la frase: “¡Profe, no pite el final que se nos va, waaaaaaaa!”, reflejo del sentir de una generación que creció viendo al luchador que marcó una era dentro y fuera del ring. Para muchos seguidores, la salida definitiva de Cena representa el cierre de uno de los capítulos más importantes en la historia moderna de la lucha libre profesional.

El duelo contra Gunther será el punto final a más de dos décadas de carrera.

La despedida oficial del llamado ‘Rapero Mayor’ se llevará a cabo durante el evento WWE Saturday Night’s Main Event XLII, donde se enfrentará en un combate mano a mano al actual Campeón Mundial Pesado, Gunther, conocido como el ‘General del Ring’. El enfrentamiento ha sido presentado como un duelo simbólico entre dos generaciones, con Cena buscando cerrar su carrera frente a uno de los luchadores más dominantes del presente.

Para la audiencia mexicana, la transmisión del evento será completamente gratuita a través del canal de YouTube ‘WWE en Español’, iniciando en punto de las 19:00 horas, lo que ha incrementado aún más la expectativa entre los seguidores en el país.

(Captura de pantalla)

No obstante, la velada no girará únicamente en torno al adiós de John Cena. La cartelera incluirá varios combates especiales, destacando la participación de talento de NXT frente a figuras consolidadas del roster principal. Uno de los duelos más llamativos será el choque entre el Campeón Indiscutido de la WWE, Cody Rhodes, y el Campeón de NXT, Oba Femi, en un combate de exhibición donde ninguno de los títulos estará en disputa.

(Cortesía: WWE)

Además, Bayley se medirá ante Sol Ruca en un enfrentamiento individual.

(Cortesía: WWE)

Mientras que el Campeonato Mundial en Parejas será defendido por AJ Styles y Dragon Lee frente a Je’Von Evans y Leon Slater.

(Cortesía: WWE)

Con una cartelera diversa y una despedida histórica, WWE Saturday Night’s Main Event promete ser una noche inolvidable para los aficionados.