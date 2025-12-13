Juan Manuel Márquez opina sobre el polémico empate entre Lamont Roach y Pitbull Cruz: “Una pelea competitiva”

Juan Manuel Márquez, una de las voces autorizadas del boxeo mexicano, opinó sobre el polémico empate entre Isaac “Pitbull” Cruz y Lamont Roach (Foto: Instagram/@isaacpitbullcruz) (Foto: CUARTOSCURO)

Juan Manuel Márquez, una de las voces autorizadas del boxeo mexicano, opinó sobre el polémico empate entre Isaac “Pitbull” Cruz y Lamont Roach que se vivió el pasado 6 de diciembre en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

Ambos pugilistas dieron un gran combate y dejaron contentos a los aficionados que fueron a verlos pelear. Sin embargo, al término de los 12 rounds, tanto Cruz como Roach mostraron su descontento ante las tarjetas de los jueces, ya que uno otorgó ventaja al boxeador mexicano con un puntaje de 115-113, pero los otros dos vieron un empate con 113-113.

El mexicano fue quien conectó los golpes más contundentes, pero no fue suficientes para convencer a los jueces. (Captura de pantalla TW @ZachSchumaker)

Dinamita Márquez opina sobre el empate entre Pitbull Cruz y Lamont Roach

En una edición del canal BLCK MNKY TV, Juan Manuel Márquez opinó sobre la pelea y aseguró que fue un gran combate. El Dinamita destacó la calidad técnica que mostró Roach y el estilo agresivo que mostró Cruz, además, señaló que los jueces pueden calificar de distinta manera.

“Creo que fue una pelea muy entretenida, una pelea competitiva por parte de ambos peleadores. También hay que decirle a la gente que a muchos jueces les gusta ver el proponer, el buscar y conectar golpes y los puede convencer, les llena el ojo a ese tipo de jueces, pero hay otros jueces que también pueden calificar los golpes de calidad, los golpes de potencia, los golpes claros y creo que también eso es muy importante. La técnica de Lamont Roach, la agresividad del Pitbull Cruz. Se jugó una combinación de estilos que nos dieron una gran pelea y creo que también estoy de acuerdo, una pelea de empate con un buen sabor de boca”, comentó el ex campeón mexicano.

Pitbull Cruz le mandó una indirecta a Gervonta Davis tras empatar con Lamont Roach (Captura de pantalla)

¿Habrá revancha entre Pitbull Cruz y Lamont Roach? ¿

El atractivo de organizar una nueva pelea entre Cruz y Roach en 2026 adquiere cada vez mayor relevancia dentro del boxeo, considerando el nivel de espectáculo y la marcada igualdad mostrada en su reciente enfrentamiento. Luego del combate, ambos manifestaron su disposición a verse nuevamente sobre el cuadrilátero, dejando abierta la opción de un segundo duelo en el corto plazo.

La expectativa en torno a este posible combate se alimenta por el hecho de que, para muchos, podría definir al boxeador que obtenga una oportunidad titular por un campeonato mundial. La primera pelea dejó sensaciones de equidad, estableciendo las bases para que una revancha se perciba no solo como justa, sino como necesaria para aclarar el panorama en la división de las 140 libras.

Pitbull Cruz y los contrincantes a los que se podría enfrentar

Al contar con el campeonato interino, Pitbull se ha convertido en el rival obligatorio de Subriel Matías, actual campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Además, se mantienen latentes las opciones de medirse frente a Ryan García o de pactar una revancha con Gervonta Davis, ante quien ya sufrió una polémica derrota. Aunque los “cruces” verbales con García han sido frecuentes, un enfrentamiento formal entre ambos no se ha concretado. En su reciente entrevista, el púgil originario de Magdalena Contreras mencionó que cualquiera de estas tres peleas figura entre sus planes para 2026.