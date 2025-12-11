Marcel Ruiz habla previo a la final de la Liga Mx: “Llegar a Toluca es lo mejor que me pudo pasar”

Marcel Ruiz, mediocampista de Toluca, celebra la solidez del equipo y la unión del plantel rumbo a su tercera final con el club.(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En el día de medios previo a la final de la Liga MX, Marcel Ruiz destacó la importancia de su llegada a Toluca y la evolución que ha tenido tanto a nivel personal como profesional.

“Creo que siempre lo he dicho, que llegar a Toluca ha sido lo mejor que me pudo pasar. Llegué y en el primer torneo llegamos a una final, por ahí nos quedamos cortos. La segunda la ganamos. Esta será mi tercera final con el club.”, comentó el futbolista.

El mediocampista enfatizó que los Diablos Rojos han sido capaces de adaptarse a las exigencias de cada partido: “Hemos logrado hacer un equipo más sólido que sepa jugar este tipo de encuentros. Cuando hay que sufrir, sufrimos, pero si hay que atacar, logramos remontar incluso cuando estamos abajo en el marcador”.

Además, Marcel Ruiz resaltó la importancia de la unidad y la convivencia dentro del plantel, un factor que considera clave para el éxito del equipo: “Somos un grupo muy unido y hemos construido una verdadera familia”, afirmó.

El mejor año de su carrera

arcel Ruiz celebra el éxito de 2025, incluyendo el título de Copa Oro con México y su crecimiento con Toluca bajo la dirección de Javier “El Vasco” Aguirre. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Para Marcel Ruiz, este último año ha sido el más importante de su carrera hasta ahora: “El 2025 ha sido el mejor año de mi vida, el que más éxitos he conseguido y el que más me he desarrollado como futbolista y como persona”, señaló.

Además de sus logros con Toluca, el futbolista se proclamó campeón de la Copa Oro con la selección mexicana y sus buenas actuaciones lo llevaron a ser considerado este 2025 en las convocatorias de Javier “El Vasco” Aguirre”, por lo que el sueño de ir al mundial sigue vigente.

El mediocampista reconoció el apoyo fundamental que ha recibido del club y del grupo que lo conforma: “Mucho se lo debo al club y a la gente que está formando parte de este proyecto”, expresó, destacando el ambiente de trabajo y la unión que han construido dentro del equipo.

Federico Pereira da sus impresiones sobre la final de la Liga Mx

El defensor central de Toluca se muestra motivado y listo para neutralizar a los delanteros rivales, buscando asegurar el triunfo en la final. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El defensor central del Toluca expresó su felicidad y orgullo por disputar otra final con el club, mostrando una gran motivación para enfrentar el desafío que tienen por delante: “Me siento muy feliz, muy contento de poder jugar otra final con este equipo, con este club, y nada, esperemos que salga de la mejor manera”, comentó durante el día de medios.

En cuanto a su labor en el campo, el jugador destacó la importancia de la responsabilidad que tiene al marcar a los delanteros más peligrosos del rival: “Siempre me encargan a los delanteros complicados a mí, así que trataremos de dar un buen papel y hacer lo mejor que se pueda para neutralizar a todos los rivales, no solo a Gignac, ya que tienen grandes jugadores también”.