México Deportes

Marcel Ruiz habla previo a la final de la Liga Mx: “Llegar a Toluca es lo mejor que me pudo pasar”

Por segunda temporada consecutiva, los Diablos Rojos están en la final de la Liga Mx y buscan el bicampeonato

Guardar
Marcel Ruiz, mediocampista de Toluca,
Marcel Ruiz, mediocampista de Toluca, celebra la solidez del equipo y la unión del plantel rumbo a su tercera final con el club.(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En el día de medios previo a la final de la Liga MX, Marcel Ruiz destacó la importancia de su llegada a Toluca y la evolución que ha tenido tanto a nivel personal como profesional.

“Creo que siempre lo he dicho, que llegar a Toluca ha sido lo mejor que me pudo pasar. Llegué y en el primer torneo llegamos a una final, por ahí nos quedamos cortos. La segunda la ganamos. Esta será mi tercera final con el club.”, comentó el futbolista.

El mediocampista enfatizó que los Diablos Rojos han sido capaces de adaptarse a las exigencias de cada partido: “Hemos logrado hacer un equipo más sólido que sepa jugar este tipo de encuentros. Cuando hay que sufrir, sufrimos, pero si hay que atacar, logramos remontar incluso cuando estamos abajo en el marcador”.

Además, Marcel Ruiz resaltó la importancia de la unidad y la convivencia dentro del plantel, un factor que considera clave para el éxito del equipo: “Somos un grupo muy unido y hemos construido una verdadera familia”, afirmó.

El mejor año de su carrera

arcel Ruiz celebra el éxito
arcel Ruiz celebra el éxito de 2025, incluyendo el título de Copa Oro con México y su crecimiento con Toluca bajo la dirección de Javier “El Vasco” Aguirre. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Para Marcel Ruiz, este último año ha sido el más importante de su carrera hasta ahora: “El 2025 ha sido el mejor año de mi vida, el que más éxitos he conseguido y el que más me he desarrollado como futbolista y como persona”, señaló.

Además de sus logros con Toluca, el futbolista se proclamó campeón de la Copa Oro con la selección mexicana y sus buenas actuaciones lo llevaron a ser considerado este 2025 en las convocatorias de Javier “El Vasco” Aguirre”, por lo que el sueño de ir al mundial sigue vigente.

El mediocampista reconoció el apoyo fundamental que ha recibido del club y del grupo que lo conforma: “Mucho se lo debo al club y a la gente que está formando parte de este proyecto”, expresó, destacando el ambiente de trabajo y la unión que han construido dentro del equipo.

Federico Pereira da sus impresiones sobre la final de la Liga Mx

El defensor central de Toluca
El defensor central de Toluca se muestra motivado y listo para neutralizar a los delanteros rivales, buscando asegurar el triunfo en la final. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El defensor central del Toluca expresó su felicidad y orgullo por disputar otra final con el club, mostrando una gran motivación para enfrentar el desafío que tienen por delante: “Me siento muy feliz, muy contento de poder jugar otra final con este equipo, con este club, y nada, esperemos que salga de la mejor manera”, comentó durante el día de medios.

En cuanto a su labor en el campo, el jugador destacó la importancia de la responsabilidad que tiene al marcar a los delanteros más peligrosos del rival: “Siempre me encargan a los delanteros complicados a mí, así que trataremos de dar un buen papel y hacer lo mejor que se pueda para neutralizar a todos los rivales, no solo a Gignac, ya que tienen grandes jugadores también”.

Temas Relacionados

TolucaTigresFinalLiga MxMarcel RuízFederico Pereiramexico-deportes

Últimas Noticias

Tigres apela a la jerarquía de su plantel para enfrentar a Toluca en la final del Apertura 2025

De cara a la final, Lainez reconoció la fortaleza colectiva de Toluca, mientras el resto del plantel enfatizó la importancia del liderazgo y la experiencia en el cierre del torneo

Tigres apela a la jerarquía

Marco Verde vs Raphael Igbokwe: a qué hora y dónde ver al olímpico mexicano en Mazatlán

El boxeador quiere continuar con su carrera arriba del ring enfrentando a un peligroso rival

Marco Verde vs Raphael Igbokwe:

João Neves sueña con el Estadio Azteca: así habló el mediocampista portugués sobre la reinauguración del inmueble

El mediocampista del PSG elogió el recinto y recordó el histórico gol de Maradona

João Neves sueña con el

Jugadores del Barcelona opinan sobre el partido que España jugará en México durante el Mundial 2026

Tras la oficialización del calendario mundialista, los seleccionados españoles reaccionaron al partido que cerrará la participación de España en el Grupo H

Jugadores del Barcelona opinan sobre

Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers: cuándo y dónde ver en México

Los Bucaneros de Tampa Bay y las Panteras de Carolina pelean por un lugar en la postemporada

Atlanta Falcons vs Tampa Bay
MALDITOS NERDS
EVO 2026 anuncia los doce

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

Indiana Jones and the Great Circle celebra su aniversario con una actualización gratuita

Call of Duty confirma que no volverá a tener lanzamientos consecutivos de Black Ops o Modern Warfare

Capcom afirma su intención de lanzar nuevas entregas de Mega Man, Devil May Cry y Ace Attorney

Where Winds Meet recibirá una expansión con nuevos jefes y una nueva región

ENTRETENIMIENTO
Quién es Bela Bajaria, el

Quién es Bela Bajaria, el cerebro detrás del éxito global de Netflix: cómo conquistó Hollywood y transformó el streaming

Más de 200 personajes de Disney llegarán a ChatGPT y Sora tras acuerdo multimillonario

‘Cien años de soledad’: ¿Cuándo llegará la segunda parte del relato de Gabriel García Márquez a Netflix?

Actriz de “La maravillosa Sra. Maisel” murió tras ser atropellada por un auto

Eric Dane convirtió su experiencia con la ELA en una causa pública y familiar: “Mi vida ya no gira en torno a mí”

INFOBAE AMÉRICA

El primer ministro de Bulgaria

El primer ministro de Bulgaria presentó la dimisión de su Gobierno tras las protestas masivas

El presidente Zelensky convocó una reunión urgente con aliados para discutir la paz

Angustioso rescate en el Parque Nacional Arches: un excursionista quedó atrapado en arenas movedizas

El canto alpino del yodel, patrimonio inmaterial de la Unesco

Más de 400 civiles murieron en la ofensiva del M23 en el este de Congo