Cruz Azul vs Flamengo en vivo: dónde ver, resultados y transmisión en directo de la Copa Intercontinental

Cruz Azul llega como campeón de la Concachampions, mientras que Flamengo lo hace como monarca de la Copa Libertadores. El ganador también obtendrá el derecho de enfrentar a Pyramids FC en la Copa Challenger, un paso previo hacia el nuevo Mundial de Clubes 2029.
La Copa Intercontinental 2025 será escenario del Derby de las Américas entre Cruz Azul y Flamengo, dos campeones continentales que buscarán la gloria en un partido único en Qatar.
Los jugadores de Cruz Azul recibieron una cálida bienvenida de miembros del comité organizador, vestidos con thobes tradicionales, quienes les entregaron bufandas oficiales en tonos azul y rojo.
Tras partir el sábado por la madrugada con un itinerario que incluyó dos escalas, Cruz Azul aterrizó este lunes en Doha, Qatar para encarar su primer compromiso en la Copa Intercontinental frente al Flamengo.
Pese a que Cruz Azul aún se encuentra en la pela por llevarse la Liga MX, el cuadro cementero tendrá que dividirse para enfrentar la Copa Intercontinental 2025. Uno de los eventos de clubes más esperados de la temporada y aquí te decimos en dónde puedes ver los partidos del equipo de La Noria.
Este miércoles, el equipo de Cruz Azul inicia su aventura en la Copa Intercontinental de la FIFA frente al Flamengo de Brasil donde buscará hacer historia enfrentando a los mejores equipos de todo el Mundo, incluído el PSG campeón de la Champions League de la UEFA.