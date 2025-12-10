México Deportes

Cruz Azul vs Flamengo en vivo: dónde ver, resultados y transmisión en directo de la Copa Intercontinental

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón llega a este partido como la ´víctima’ perfecta para el campeón de la Copa Libertadores

Guardar
15:54 hsHoy

Chiquete Orozco fuera por lesión

Cruz Azul llega como campeón de la Concachampions, mientras que Flamengo lo hace como monarca de la Copa Libertadores. El ganador también obtendrá el derecho de enfrentar a Pyramids FC en la Copa Challenger, un paso previo hacia el nuevo Mundial de Clubes 2029.

Partido de Cruz Azul vs Flamengo: estas son las posibles alineaciones para el duelo de la Copa Intercontinental 2025

La IA elabora un pronóstico de los cuadros que se presentarán a la cita futbolística que reunirá a los campeones de la Concacaf y la Conmebol

Cruz Azul se enfrentará contra
Cruz Azul se enfrentará contra el Flamengo este miércoles en la Copa Intercontinental 2025 (X@CruzAzul)

La Copa Intercontinental 2025 será escenario del Derby de las Américas entre Cruz Azul y Flamengo, dos campeones continentales que buscarán la gloria en un partido único en Qatar.

Leer la nota completa
15:15 hsHoy

Los jugadores de Cruz Azul recibieron una cálida bienvenida de miembros del comité organizador, vestidos con thobes tradicionales, quienes les entregaron bufandas oficiales en tonos azul y rojo.

Cruz Azul aterriza en Qatar para la Copa Intercontinental

La máquina se concentra en su siguiente compromiso internacional y busca dejar a un lado la eliminación ante Tigres

: La Máquina aterrizó este
: La Máquina aterrizó este lunes en Qatar tras dos escalas, entrenó ligero y nocturno para debutar ante Flamengo. (X: Cruz Azul)

Tras partir el sábado por la madrugada con un itinerario que incluyó dos escalas, Cruz Azul aterrizó este lunes en Doha, Qatar para encarar su primer compromiso en la Copa Intercontinental frente al Flamengo.

Leer la nota completa
15:09 hsHoy

Horarios y dónde ver el partido

Copa Intercontinental 2025: en dónde ver los partidos de Cruz Azul como representante de la Concacaf

El equipo celeste se encuentra disputando la Liguilla del torneo Apertura 2025, pero también debe tener en cuenta esta competencia internacional

La Concacaf tiene a su
La Concacaf tiene a su representante que buscará dejar a la zona y al fútbol mexicano en lo más alto. (Jesús Avilés | Infobae México)

Pese a que Cruz Azul aún se encuentra en la pela por llevarse la Liga MX, el cuadro cementero tendrá que dividirse para enfrentar la Copa Intercontinental 2025. Uno de los eventos de clubes más esperados de la temporada y aquí te decimos en dónde puedes ver los partidos del equipo de La Noria.

Leer la nota completa
15:07 hsHoy
La Máquina buscará desafiar al
La Máquina buscará desafiar al poderoso equipo brasileño quien se perfila como favorito para pasar a la siguiente ronda. (Jovani Pérez | Infobae México)

Este miércoles, el equipo de Cruz Azul inicia su aventura en la Copa Intercontinental de la FIFA frente al Flamengo de Brasil donde buscará hacer historia enfrentando a los mejores equipos de todo el Mundo, incluído el PSG campeón de la Champions League de la UEFA.

Temas Relacionados

Cruz AzulClub Flamengo de BrasilCopa IntercontinentalPartidoEn vivoResultadosmexico-deportesmexico-noticiasultimas-noticias

Últimas noticias

La “última misión” de Gignac: el francés buscaría cerrar su historia con un título más

El ídolo auriazul afronta una final que podría definir el capítulo definitivo de su historia en Tigres

La “última misión” de Gignac:

Benfica vs Napoli: a qué hora y dónde ver en México la fecha 6 de la Champions League

Los italianos llegan como uno de los mejores representantes de la Serie A, pero el local buscará sacar ventaja en su estadio y frenar la buena racha de los celestes

Benfica vs Napoli: a qué

Faitelson explota por desaparición del Mazatlán, pero luego celebra al Atlante: usuarios lo tachan de doble moral

La reacción del analista generó burlas, insultos y cuestionamientos sobre su credibilidad

Faitelson explota por desaparición del

Preventa México vs Portugal: usuarios explotan con memes las fallas en la página a minutos de liberar los boletos

Usuarios reportaron fallas en la plataforma de Fanki y reaccionaron con humor para comprar boletos del partido de Cristiano Ronaldo en el Azteca

Preventa México vs Portugal: usuarios

Raúl Ruidíaz vs Rafa Márquez, así será el partido de leyendas entre el Morelia y Barcelona

Por tercera ocasión, los jugadores históricos del cuadro blaugrana visitarán territorio mexicano, ya que anteriormente habían jugado en Toluca y Monterrey

Raúl Ruidíaz vs Rafa Márquez,

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un joven, un pliegue japonés

Un joven, un pliegue japonés y un premio: la historia detrás del origami que desafía la física

Asignación económica, cupos laborales y estándares de calidad: las nuevas normativas porteñas orientadas hacia las infancias sin cuidados parentales

Zamba Quipildor se despide de los escenarios con la Misa Criolla y grandes invitados en el Palacio Libertad

Los saludos familiares a Wanda Nara por su cumpleaños: las sorpresas de sus hijos y la complicidad de su nuera

Dolor de cuello: cuáles son las causas más frecuentes y cómo prevenirlo

INFOBAE AMÉRICA

Un joven, un pliegue japonés

Un joven, un pliegue japonés y un premio: la historia detrás del origami que desafía la física

Noah Baumbach reveló el origen de Jay Kelly: “Tenía esa frase antes que cualquier otra cosa en la película”

Billy Crudup repasó su trayectoria y logros recientes: “Estoy viviendo la vida de actor más dorada que podría imaginar”

La dura advertencia de James Cameron sobre la actualidad del cine: “Hoy, estrenar ‘Titanic’ o ‘Avatar’ sería imposible”

El Senado brasileño aprobó limitar los derechos de los indígenas a sus tierras ancestrales

DEPORTES

El comunicado de la AFA

El comunicado de la AFA luego de los allanamientos en sus sedes por la causa Sur Finanzas

Se definieron las zonas del Torneo Apertura y Clausura 2026

Pidieron cerrar el caso contra un ex ejecutivo argentino de Fox acusado en Estados Unidos de pagar sobornos millonarios

La millonaria indemnización de Red Bull a Helmut Marko tras su polémica salida y la figura de la F1 que podría reemplazarlo

Los tres motivos que condicionan el futuro de Edinson Cavani en Boca Juniors