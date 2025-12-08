Sheinbaum insiste en que no irá a la inauguración del Mundial 2026 y aclara que lo verá desde el Zócalo

La presidenta confirma que verá el evento en el Zócalo con la gente y donará su boleto. (Especial)

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por un reportero este lunes 8 de diciembre, durante su conferencia matutina, sobre si reconsideraría su asistencia a la inauguración del Mundial 2026 tras lo ocurrido durante el sorteo en Washington, a lo cual respondió:

“No, yo voy a ver la inauguración aquí con la gente en el Zócalo y voy a dar ese boleto a alguien que no tenga la oportunidad de ir. No tiene nada de malo, al contrario, representa lo que somos”, enfatizando su compromiso con la cercanía al pueblo.

Además, la mandataria reveló que ya había compartido esta propuesta con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en su visita a México, quien consideró que era una excelente idea: “Me dijo que nunca había escuchado algo así y habla muy bien de cómo pensamos”, añadió.

Solamente dos mujeres han participado en una inauguración de Copa del Mundo: Dilma Rousseff en Brasil 2014 y la reina Isabel en 1966, por lo que la mandataria mexicana descartó la posibilidad de unirse a esta selecta lista.

Reuniones con los demás mandatarios en Washington

En las reuniones privadas se trató el tema del comercio. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Durante el sorteo del Mundial 2026 en el palco presidencial, Claudia Sheinbaum mencionó que todas las conversaciones girando entorno al tema deportivo con temas como: por qué ciertos equipos eran considerados superiores, se cuestionó la lógica detrás de la colocación de los bombos cuando un papel no salía en el orden esperado, y se habló de los deportes más emblemáticos en cada nación representada.

En la reunión privada posterior entre los tres líderes, el diálogo evolucionó hacia temas de mayor relevancia estratégica, donde el comercio bilateral emergió como el eje principal, con discusiones detalladas sobre cómo profundizar la colaboración económica y las oportunidades de inversión conjunta en el marco del torneo.

Sobre el trato que recibió por parte del presidente estadounidense, Sheinbaum mencionó que Donald Trump se mostró particularmente amable y cordial durante el encuentro, un gesto que subraya el creciente reconocimiento internacional hacia México como socio clave.

Cuándo será la inauguración del Mundial 2026

Se repetirá la inauguración del mundial 2026. (X/ @adidasfootball)

El 11 de junio de 2026, México abrirá la Copa del Mundo enfrentando a Sudáfrica en el Estadio Azteca. Este duelo será histórico, ya que por primera vez en la historia de los mundiales, un mismo inmueble será sede de tres partidos inaugurales.

Con ello, la selección mexicana busca abrirse camino para avanzar como primer lugar y poder seguir disputando sus partidos de la siguiente ronda en casa, en un grupo que comparte con Sudáfrica, Corea del Sur y un equipo europeo que saldrá entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa.