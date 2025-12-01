Cruz Azul vs Chivas cuartos de final de vuelta Apertura 2025 Liga MX en vivo

Cruz Azul reveló su jersey de edición limitada para la Copa Intercontinental. (Instagram / @cruzazul)
Después de proclamarse como campeón de la Copa Libertadores 2025, Flamengo se enfrentará a Cruz Azul en el Derbi de las Américas, juego que marcará el debut de ambos equipos en la Copa Intercontinental que se llevará a cabo en Qatar del 10 al 17 de diciembre.
La IA predice una victoria por la mínima por parte de Cruz Azul sobre las Chivas en la vuelta del partido del Apertura 2025. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México
La Inteligencia Artificialimpulsada por Copilot ya tiene un pronóstico revelador para el duelo entre Cruz Azul y Chivas en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025: el análisis proyecta que Cruz Azul se impone 1-0 sobre las Chivas en el Estadio Olímpico Universitario.
El partido entre Cruz Azul y Chivas se mantiene empate (X@CruzAzul)
Cruz Azul y Chivas se enfrentarán en el Estadio Olímpico Universitario en la búsqueda por su pase a semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX. Tras el empate en el primer encuentro de los cuartos de final, ambos equipos llegan sin ventajas a esta instancia, obligados a una batalla decisiva por el pase a semifinales.
FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO
Cruz Azul vs Chivas Torneo Apertura Liga MX – Cuartos de Final (vuelta)
Fecha y Hora: 19:00 horas
Estadio: Olímpico Universitario, CDMX
Árbitro: Daniel Quintero Huitrón
Transmisión: TUDN, Vix y Canal 5
POSIBLES ALINEACIONES
Cruz Azul: Andrés Gudiño, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta, Igncio Rivero, Carlos Rodríguez, Jeremy Marquez, Jorge Sánchez, José Paradela, Carlos Rotondi y Angel Sepúlveda.
Chivas: Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Efrain Alvarez, Omar Govea, Fernando Gonzalez, Bryan Gonzalez, Roberto Alvarado, Richard Ledezma y Armando Gonzalez.