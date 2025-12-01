México Deportes

Cruz Azul vs Chivas cuartos de final de vuelta Apertura 2025 Liga MX en vivo

La Máquina y el Rebaño Sagrado se enfrentarán en el partido definitivo para su pase a semifinales del torneo

00:31 hsHoy

Flamengo se enfrentará a Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

Por segunda vez se llevará esta edición del certamen bajo su nuevo formato

Cruz Azul reveló su jersey
Cruz Azul reveló su jersey de edición limitada para la Copa Intercontinental. (Instagram / @cruzazul)

Después de proclamarse como campeón de la Copa Libertadores 2025, Flamengo se enfrentará a Cruz Azul en el Derbi de las Américas, juego que marcará el debut de ambos equipos en la Copa Intercontinental que se llevará a cabo en Qatar del 10 al 17 de diciembre.

00:30 hsHoy

La IA predice al ganador de la vuelta entre Cruz Azul y Chivas

El análisis proyecta un triunfo ajustado para los celestes en la vuelta de cuartos de final, con una ligera ventaja por la localía y su posición en la tabla

La IA predice una victoria
La IA predice una victoria por la mínima por parte de Cruz Azul sobre las Chivas en la vuelta del partido del Apertura 2025. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

La Inteligencia Artificial impulsada por Copilot ya tiene un pronóstico revelador para el duelo entre Cruz Azul y Chivas en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025: el análisis proyecta que Cruz Azul se impone 1-0 sobre las Chivas en el Estadio Olímpico Universitario.

23:35 hs30/11/2025

Cruz Azul vs Chivas por el pase a semifinales

El partido entre Cruz Azul
El partido entre Cruz Azul y Chivas se mantiene empate (X@CruzAzul)

Cruz Azul y Chivas se enfrentarán en el Estadio Olímpico Universitario en la búsqueda por su pase a semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX. Tras el empate en el primer encuentro de los cuartos de final, ambos equipos llegan sin ventajas a esta instancia, obligados a una batalla decisiva por el pase a semifinales.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Cruz Azul vs Chivas Torneo Apertura Liga MX – Cuartos de Final (vuelta)

  • Fecha y Hora: 19:00 horas
  • Estadio: Olímpico Universitario, CDMX
  • Árbitro: Daniel Quintero Huitrón
  • Transmisión: TUDN, Vix y Canal 5

POSIBLES ALINEACIONES

  • Cruz Azul: Andrés Gudiño, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta, Igncio Rivero, Carlos Rodríguez, Jeremy Marquez, Jorge Sánchez, José Paradela, Carlos Rotondi y Angel Sepúlveda.
  • Chivas: Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Efrain Alvarez, Omar Govea, Fernando Gonzalez, Bryan Gonzalez, Roberto Alvarado, Richard Ledezma y Armando Gonzalez.

