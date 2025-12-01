Cruz Azul vs Chivas cuartos de final de vuelta Apertura 2025 Liga MX en vivo

Cruz Azul y Chivas se enfrentarán en el Estadio Olímpico Universitario en la búsqueda por su pase a semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX. Tras el empate en el primer encuentro de los cuartos de final, ambos equipos llegan sin ventajas a esta instancia, obligados a una batalla decisiva por el pase a semifinales.

La Inteligencia Artificial impulsada por Copilot ya tiene un pronóstico revelador para el duelo entre Cruz Azul y Chivas en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 : el análisis proyecta que Cruz Azul se impone 1-0 sobre las Chivas en el Estadio Olímpico Universitario .

Después de proclamarse como campeón de la Copa Libertadores 2025 , Flamengo se enfrentará a Cruz Azul en el Derbi de las Américas , juego que marcará el debut de ambos equipos en la Copa Intercontinental que se llevará a cabo en Qatar del 10 al 17 de diciembre.

Flamengo se enfrentará a Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

