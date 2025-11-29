WWE Survivor Series War Games 2025: cartelera, a qué hora y dónde verlo en vivo el evento desde México

México Deportes

A pocas semanas de la última aparición oficial de John Cena en Saturday Night’s Main Event, WWE presentará este sábado 29 de noviembre su último Premium Live Event del año: Survivor Series 2025, una edición marcada por el regreso del formato War Games y por la expectativa que genera la transmisión en vivo para la audiencia mexicana. Aunque el cartel incluye únicamente cuatro luchas, se anticipa un show de larga duración debido al tipo de estipulaciones programadas.

La WWE celebrará el evento desde Petco Park, en San Diego, a partir de las 6:00 PM (tiempo del centro de México), y podrá verse de forma oficial y en vivo a través de Netflix.

En vivo desde San Diego, California, se llevará a cabo el último PLE de la WWE. Crédito: YouTube / WWE

<b>War Games masculino</b>

(Cortesía WWE)
(Cortesía WWE)

El combate estelar estará encabezado por Cody Rhodes, CM Punk, Roman Reigns, Jey Uso y Jimmy Uso, quienes se enfrentarán a un equipo compuesto por Brock Lesnar, Bron Breakker, Bronson Reed, Drew McIntyre y Logan Paul, acompañados por Paul Heyman. Se trata de uno de los encuentros más esperados del año, no solo por los nombres involucrados, sino por la continua rivalidad que arrastran desde verano.

<b>War Games femenino</b>

(Cortesía WWE)
(Cortesía WWE)

La división femenil llega igualmente reforzada. Rhea Ripley, Charlotte Flair, AJ Lee, Alexa Bliss e Iyo Sky buscarán dominar la jaula doble ante The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane), Nia Jax, Becky Lynch y Lash Legend. Este encuentro podría extenderse por más de 40 minutos, tal como ha ocurrido en ediciones previas.

<b>Campeonato Intercontinental</b>

(Cortesía WWE)
(Cortesía WWE)

En lo que podría ser una de sus últimas luchas antes del retiro oficial, John Cena defenderá el título intercontinental ante Dominik Mysterio. El duelo ha generado interés especial en México debido al origen tijuanense de la familia Mysterio.

<b>Campeonato Mundial Femenino</b>

(Cortesía WWE)
(Cortesía WWE)

Finalmente, Stephanie Vaquer expondrá su campeonato ante Nikki Bella, en un combate que marca el regreso de la excampeona a un evento televisado.

Con cuatro luchas pero con estipulaciones que consumen gran parte del tiempo de transmisión, Survivor Series 2025 se perfila como el cierre más intenso del calendario de WWE y uno de los eventos imperdibles para la audiencia mexicana.

