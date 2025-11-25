México Deportes

Mundial 2026: avances del Estadio Azteca y cómo será el túnel de ingreso de los jugadores al campo

A días de la inauguración, nuevas imágenes revelan el acceso centralizado por donde saltarán los jugadores al campo

Imágenes virales permiten observar la
Imágenes virales permiten observar la entrada renovada y parte de la zona VIP del histórico coloso capitalino. (Ilustración: Jesús Aviles)

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 continúa y, con 200 días por delante, el Estadio Azteca comienza a mostrar cada vez más detalles de la imagen que tendrá cuando reciba el arranque de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio. Este lunes comenzaron a circular nuevas fotografías en redes sociales que permiten observar uno de los avances más esperados: el acceso por el que saldrán los jugadores hacia la cancha.

El material, difundido por la cuenta especializada MXESTADIOS en la plataforma X, ofrece una mirada clara al pasillo recientemente construido, una estructura que se ha convertido en prioridad desde que comenzaron las obras de modernización. Este túnel era uno de los elementos que generaba mayor preocupación, ya que el inmueble debía cumplir con el requisito de que el ingreso al césped estuviera ubicado cerca del círculo central, disposición obligatoria para estadios que fungirán como sede mundialista.

En las imágenes puede apreciarse el recorrido que efectuarán las plantillas al dirigirse al terreno de juego, así como la perspectiva interna que tendrán al momento de pisar la cancha. El contenido también revela parte de la nueva zona VIP, un espacio completamente renovado que formará parte de la experiencia premium del inmueble durante el torneo.

Antes del inicio de las modificaciones, el estadio mantenía una entrada lateral desde una de las cabeceras, un diseño que no coincidía con las normas actuales. La reubicación del acceso representa un ajuste estructural relevante que coloca al recinto capitalino a la altura de los estándares exigidos por FIFA para esta edición de la Copa del Mundo.

Además de los progresos visibles en la obra, las publicaciones reactivaron las conversaciones sobre los compromisos que albergará la emblemática casa del futbol mexicano. El Estadio Azteca será escenario de cinco partidos: tres correspondientes a la fase de grupos, uno de los Dieciseisavos de Final y otro de Octavos de Final. Dependiendo del desempeño del representativo nacional, existe la posibilidad de que México dispute su duelo de Octavos en este mismo recinto si logra finalizar como primer lugar en su sector.

La inauguración de la justa está fijada para el 11 de junio de 2026, y el Estadio Azteca hará historia nuevamente al recibir su tercer partido inaugural de un Mundial, un hecho sin precedentes en el futbol internacional.

En cuanto a su reapertura para el público, se prevé que el estadio vuelva a actividades en marzo de 2026, cuando la Selección Mexicana dispute uno de sus últimos compromisos amistosos previos al arranque del torneo. Este encuentro funcionaría como prueba general para evaluar la operación del inmueble después de la remodelación.

Con estos avances, el Estadio Azteca se encamina a finalizar una de las adecuaciones más relevantes de su historia, con la mira puesta en un Mundial que marcará su tercera participación como sede inaugural. Si las obras se mantienen en calendario, los aficionados podrán volver muy pronto a un recinto completamente renovado.

