Tigres vs América Final Liga MX Femenil en vivo: Diana Ordoñez abre el marcador para las Amazonas

MIN 45: se agregan dos minutos de compensación
MIN 42: la defensa de Tigres cortó de buena manera el ataque de las águilas y con ello impidió que Camberos se perfilara para disparar a portería.
MIN 39: Diana Ordoñez es amonestada y se lleva la primer tarjeta amarilla del partido.
MIN 37: Kiana Palacios no pudo darse la media vuelta para rematar de cara a la portería de Tigres y desaprovechó la oportunidad de peligro del conjunto azulcrema.
MIN 36: el partido se torna dinámico y se cometen diversas faltas
MIN 32: Tigres reclamaba un penal sobre Mayor, Karich evitó que siguiera la jugada. La silbante no marcó nada pues fue una jugada al esférico.
MIN 30: Sarah Luebbert se ve obligada a abandonar la cancha unos instantes por un fuerte golpe que se llevó en el rostro, la jugadora americanista no tuvo mayores problemas y pudo reanudar actividades.
MIN 27: las Amazonas dominan el encuentro y han presionado al rival para provocar el error.
MIN 19: Diana Ordoñez apareció para marcar y abrir el marcador a favor de las Amazonas. En una mala salida de América, el esférico quedó al contragolpe para el conjunto local y aprovechó el mano a mano con Sandra Paños.
A pesar de que la arquera española achicó la zona, Ordoñez encontró el espacio para mandar el balón a la portería.
MIN 14: Ceci Santiago se equivoca en una salida para proteger el esférico y dejó la posibilidad de remate para las Águilas, pero terminó en tiro de esquina para las azulcremas.
En el cobro del disparo las acciones concluyeron sin mayor peligro.