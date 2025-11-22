Penta Zero Miedo brilla en WWE SmackDown y se acerca a la última lucha de John Cena

El mexicano liquidó a su rival con una combinación de movimientos letales, consolidando una de sus mejores noches en WWE.

El arranque del Torneo “The Last Time Is Now”, competencia que definirá al oponente final de John Cena en su despedida dentro de la WWE, quedó marcado por la actuación dominante de Penta Zero Miedo, quien inició su participación con una victoria determinante. Durante la edición del 21 de noviembre de Friday Night SmackDown, el luchador mexicano se presentó con una energía arrolladora y logró superar a Finn Bálor, asegurando su pase a los Cuartos de Final del evento especial.

Desde el primer instante del combate, ambos gladiadores optaron por una estrategia agresiva, dejando claro que no habría espacio para tanteos. Apenas el enmascarado pisó el ring, se lanzó de inmediato contra el integrante de The Judgment Day, intercambiando golpes y maniobras de alta velocidad. La intensidad aumentó cuando Penta se impulsó para lanzarse por encima de la tercera cuerda hacia el exterior del cuadrilátero, impactando de lleno sobre el llamado “Rey Demonio”.

El Zero Miedo volvió a demostrar su gran nivel ante el líder de The Judgment Day.

El irlandés intentó frenar el ímpetu del mexicano aprovechando un error que le permitió recuperar terreno temporalmente. Bálor impuso su estilo rudo para intentar doblegar a su contrincante, pero pese a su ofensiva no logró obtener una caída definitiva. El combate se equilibró cuando Penta se reorganizó y volvió a castigar con fuerza, provocando que ambos contendientes intercambiaran dominio sin que ninguno lograra una ventaja concluyente.

Con un 'Mexican Driver' Penta logró pasar a la siguiente ronda.

La recta final del enfrentamiento fue decisiva para Penta Zero Miedo, quien comenzó a desgastar a su oponente con movimientos característicos. Primero conectó una variante del “Penta Driver”, aunque Bálor consiguió resistir la cuenta. Sin embargo, el momento definitivo llegó cuando el mexicano aplicó un “Mexican Destroyer”, maniobra que dejó sin reacción al irlandés y permitió la cuenta de tres. Con ello, Penta selló su clasificación a los Cuartos de Final, donde enfrentará a Solo Sikoa este lunes 24 de noviembre en RAW.

Penta se medirá a Solo Sikoa en RAW de este lunes 24 de noviembre.

Mientras tanto, otra historia tomó fuerza en la misma noche. Cansado de los ataques constantes de los llamados “MFTs” —Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa, JC Mateo y Talla Tonga—, Sami Zayn apareció para lanzar un desafío directo. El canadiense anunció que ya tiene un equipo conformado para enfrentarlos en un combate al estilo Survivor Series que se llevará a cabo el próximo viernes en SmackDown.

Entre los integrantes destacados del equipo de Zayn se encuentran los mexicanos Rey Fénix y Penta Zero Miedo, reforzando la presencia latina en un duelo de alto impacto. Rey Fénix aprovechó para mandar un mensaje contundente: “El mejor equipo de cinco en toda la historia de WWE estamos listos”. La alineación se completa con Shinsuke Nakamura y Motor City Machine Guns, conformados por Alex Shelley y Chris Sabin, quienes también se sumarán al combate estelar.