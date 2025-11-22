México Deportes

David Benavidez vs Anthony Yarde EN VIVO: minuto a minuto del combate hoy en Riad, Arabia Saudita

“El Monstruo Mexicano” defenderá por primera vez su campeonato mundial del CMB en la división de los semipesados

22:57 hsHoy

El enfrentamiento entre los boxeadores Vito Mielnicki Jr. y Samuel Nmomah concluyó antes de lo previsto. El estadounidense logró imponerse por nocaut técnico, lo que le permitió sumar una nueva victoria en su trayectoria profesional, consolidando su reputación entre los pesos wélter. La pelea, celebrada como parte de la cartelera, ofreció una actuación sólida de Mielnicki Jr., quien mostró capacidad de control y definición en el cuadrilátero.

Mientras los aficionados aún comentaban el desenlace de este combate, crecía la expectativa por el choque principal de la velada:David Benavidezfrente aAnthony Yarde. Este cruce, ampliamente anticipado en el ambiente del boxeo internacional, promete convertirse en uno de los eventos destacados de la jornada.

22:49 hsHoy

La inteligencia artificial revela al ganador de la pelea entre David Benavidez y Anthony Yarde

La Inteligencia Artificial anticipa triunfo del pugilista mexicano en Arabia Saudita, con desenlace por nocaut técnico en rounds intermedios

David Benavidez defiende su título mundial semipesado del CMB ante Anthony Yarde en Riad, Arabia Saudita.

El boxeo internacional se concentra este fin de semana en Riad, Arabia Saudita, donde David Benavidez defenderá por primera vez su campeonato mundial semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al británico Anthony Yarde, dentro del evento The Ring IV: Night of the Champions.

22:16 hsHoy

El combate entre Vito Mielnicki Jr. y Samuel Nmomah en peso mediano está apunto de comenzar. Ambos pugilistas se suben al ring en Riad, Arabia Saudita.

22:12 hsHoy

Mientras buena parte de la atención del mundo del boxeo se concentra en el combate entre Brian Norman Jr.yDevin Haney, Conor Benn se encuentra presente en la arena.

22:08 hsHoy

Fernando “Puma” Martínez está lleno de buenas vibras antes de su enfrentamiento contra Jesse “Bam” Rodríguez. Ya casi salen al ring. Cada vez falta menos para Benavidez vs Yarde

22:02 hsHoy

Cada vez falta menos para que David Benavidez se suba al ring para defender su campeonato mundial ante Anthony Yarde

Por ahora, Mohammed Alakel vence a Jiaming Li por decisión unánime

21:59 hsHoy

¿Cómo llegan al combate David Benavidez y Anthony Yarde

La reciente trayectoria deportiva de David Benavidez y Anthony Yarde ha estado marcada por victorias convincentes en combates clave, reafirmando su posición en la élite del boxeo mundial. El pasado 1 de febrero, “El Bandera Roja”, sumó un importante triunfo en la ciudad de Las Vegas, donde participó en su segundo enfrentamiento dentro de la categoría de supermedianos. Los jueces reflejaron la amplia superioridad del estadounidense en las tarjetas, asignándole puntuaciones de 115-111, 115-111 y 118-108, lo que consolidó su victoria por decisión unánime frente a David Morrell.

En paralelo, Anthony Yarde, proveniente de Ilford, enfrentó a Lyndon Arthur el 26 de abril y logró también una victoria por decisión unánime. En esa jornada, las tarjetas de los jueces le otorgaron márgenes de 115-113, 116-112 y 116-112, constituyendo su segundo triunfo consecutivo en la división.

21:57 hsHoy

Este fin de semana el boxeo internacional se concentrará en David Benavidez, quien defenderá por primera vez su campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la división de los semipesados ante Anthony Yarde en Riad, Arabia Saudita en un evento de ‘The Ring IV: Night of the Champions’.

Esta será la oportunidad para que el Monstruo Mexicano logre su consolidación en las 175 libras luego de haber obtenido el cinturón mundial bajo la mesa. Cabe recordar que Benavidez fue nombrado como rival obligatorio de Dmitry Bivol, sin embargo, el ruso decidió no enfrentarlo.

21:57 hsHoy

Aunque Benavidez está concentrado en su pelea contra Anthony Yarde, no se olvida de Canelo Álvarez

El “Bandera Roja” aún no pierde la esperanza de enfrentar al tapatío en un futuro

En distintas ocasiones David Benavidez ha mostrado su deseo de enfrentar al Zurdo Ramírez

David Benavidez aún no se olvida de Saúl Canelo Álvarez a pesar de que el tapatío ya no es más campeón del mundo, pues en una reciente entrevista, el “Bandera Roja” dejó claro que ahora él tiene el control y si se llega a realizar la función entre ambos, será en las 175 libras.

21:55 hsHoy

Conoce dónde y a qué hora ver la pelea de David Benavidez vs Anthony Yarde

“El Monstruo Mexicano” defenderá por primera vez su campeonato mundial del CMB en la división de los semipesados

David Benavidez y Anthony Yarde se medirán el día de hoy en Riad, Arabia Saudita

Este fin de semana el boxeo internacional se concentrará en David Benavidez, quien defenderá por primera vez su campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la división de los semipesados ante Anthony Yarde en Riad, Arabia Saudita en un evento de ‘The Ring IV: Night of the Champions’.

