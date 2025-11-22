David Benavidez vs Anthony Yarde EN VIVO: minuto a minuto del combate hoy en Riad, Arabia Saudita

¿Cómo llegan al combate David Benavidez y Anthony Yarde

La reciente trayectoria deportiva de David Benavidez y Anthony Yarde ha estado marcada por victorias convincentes en combates clave, reafirmando su posición en la élite del boxeo mundial. El pasado 1 de febrero, “El Bandera Roja”, sumó un importante triunfo en la ciudad de Las Vegas, donde participó en su segundo enfrentamiento dentro de la categoría de supermedianos. Los jueces reflejaron la amplia superioridad del estadounidense en las tarjetas, asignándole puntuaciones de 115-111, 115-111 y 118-108, lo que consolidó su victoria por decisión unánime frente a David Morrell.