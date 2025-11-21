Exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se convierte en auxiliar del Real Valladolid

El exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se incorpora al cuerpo técnico del Real Valladolid como parte de su proceso para formarse como director técnico. (IG/ @enriquealfaror)

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, iniciará una nueva etapa profesional en el futbol europeo al incorporarse como auxiliar técnico de Guillermo Almada en el Real Valladolid.

La noticia, difundida desde España, marca un giro en la trayectoria del político tapatío, quien concluyó su administración en 2024 y ahora continúa su camino formativo con la intención de convertirse en director técnico.

A sus 52 años, Alfaro dará el siguiente paso en su preparación dentro del futbol, un proyecto que compaginó con su actividad política y que ahora lo llevará a integrarse al cuerpo técnico del conjunto que compite en LaLiga Hypermotion.

Alfaro se une al cuerpo técnico de Guillermo Almada

Alfaro explicó que su preparación incluye estudios en la ATFA de Argentina, prácticas con Chivas y un Máster en Dirección de Futbol en la Universidad del Real Madrid. (Jovani Pérez / Infobae México)

En un mensaje publicado en redes sociales, Enrique Alfaro informó su incorporación al staff encabezado por Guillermo Almada, extécnico del Pachuca. Señaló que este movimiento corresponde a la etapa final de su proceso formativo, el cual ha desarrollado durante los últimos años.

Según lo expresado por el propio Alfaro, su preparación incluye estudios en el campus virtual de la ATFA en Argentina, prácticas en Chivas y un Máster en Dirección de Futbol en la Universidad del Real Madrid. Ahora, el Real Valladolid será el club en el que completará este proceso.

“Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid Club de Futbol será mi nueva casa. Que voy a continuar mi proceso de formación como Auxiliar Técnico del primer equipo en La Liga Hypermotion. Poder iniciar mi carrera en un club profesional en el país con mejor futbol del mundo es un sueño hecho realidad”, escribió.

Su objetivo: formarse como entrenador profesional

(EFE/R. García)

El exgobernador señaló que su llegada al club español tiene un propósito estrictamente profesional y que busca consolidarse como entrenador en un futuro. Destacó que su intención no es únicamente acompañar al equipo, sino contribuir, aplicar sus conocimientos y continuar su desarrollo dentro del futbol.

Afirmó que no arribó “de paseo” a Valladolid y que su prioridad será aprovechar esta oportunidad para consolidar su crecimiento como auxiliar técnico al lado de Almada.

Fecha de su debut como auxiliar en LaLiga Hypermotion

El primer partido de Enrique Alfaro como parte del cuerpo técnico del Real Valladolid será el lunes 24 de noviembre, cuando el equipo visite a la Real Sociedad B en una jornada más de LaLiga 2. El encuentro está programado para iniciar a las 13:30 horas.

“Gracias a Dios por darme la oportunidad de vivir esta experiencia. Gracias a mi familia por apoyarme siempre en mis aventuras. ¡Aúpa Pucela!”, concluyó en su mensaje público.