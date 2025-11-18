México vs Portugal: el mini Tri se queda con 10 tras expulsión del central

La Selección Mexicana saldrá a este compromiso portando la nueva piel del conjunto azteca. Esta es la primera ocasión que se utilizará dicha indumentaria en lo que va de la Copa del Mundo Qatar 2025 .

Durante los primeros minutos, el mini Tri se ha acercado a la portería lusitana con peligro, pero le marcador se mantiene 0-0.

La zaga mexicana comete penal al minuto 13 del primer tiempo. El árbitro confirma la falta dentro del área.

Portugal se pone adelante en el marcador tras el cobro de tiro penal del jugador número 6, Quintas, del conjunto portugués.

Tras el gol desde los once pasos, Portugal tomó el control del partido y retrasó el parado de los mexicanos complicando la llegada de balones para Aldo de Nigris en la punta contraria.

Al minuto 35, José Navarro de México se gana la tarjeta roja por un codazo en el área. La selección nacional se queda con 10 hombres.

Portugal continúa tocando la puerta tricolor con disparos fuera del área, pero el marcador continúa 1-0 con uno menos para México.

Se acaba la primera mitad. México no ha podido reponerse del gol en contra y la expulsión de José Navarro al minuto 35. Sin embargo, la ventaja de los portugueses únicamente es de un gol.

Últimas noticias

Esto exigió Javier Aguirre a sus jugadores en selección mexicana tras abucheos de la afición La reacción del público en el Estadio Corona expuso la tensión que enfrenta el equipo nacional antes de su próximo desafío

América vs Tigres Femenil: cuánto cuestan los boletos para la final de ida del Apertura 2025 A través de redes sociales compartieron detalles de cómo será la preventa y la venta general para la afición

Ruso Zamogilny, analista de TUDN, protagoniza pelea en redes con un seguidor: “Pago impuestos para tu beca” El analista deportivo perdió la paciencia ante un internauta que lo acusó de vivir en México por el dinero

Checo Pérez amenaza con “sorprender a mucha gente” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026 El piloto tapatío ya se prepara para competir en el máximo circuito de F1 y aseguró que desde el inicio marcará la diferencia