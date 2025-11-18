México Deportes

México vs Portugal: el mini Tri se queda con 10 tras expulsión del central

Los mexicanos quieren seguir haciendo historia en contra de una de las selecciones favoritas para llevarse el título

13:49 hsHoy

Se acaba la primera mitad. México no ha podido reponerse del gol en contra y la expulsión de José Navarro al minuto 35. Sin embargo, la ventaja de los portugueses únicamente es de un gol.

13:43 hsHoy

Portugal continúa tocando la puerta tricolor con disparos fuera del área, pero el marcador continúa 1-0 con uno menos para México.

13:36 hsHoy

Al minuto 35, José Navarro de México se gana la tarjeta roja por un codazo en el área. La selección nacional se queda con 10 hombres.

13:25 hsHoy

Tras el gol desde los once pasos, Portugal tomó el control del partido y retrasó el parado de los mexicanos complicando la llegada de balones para Aldo de Nigris en la punta contraria.

13:17 hsHoy

Portugal se pone adelante en el marcador tras el cobro de tiro penal del jugador número 6, Quintas, del conjunto portugués.

13:15 hsHoy

La zaga mexicana comete penal al minuto 13 del primer tiempo. El árbitro confirma la falta dentro del área.

13:15 hsHoy

Santiago López, arquero mexicano, salva al conjunto azteca del primero del rival.

13:07 hsHoy

Durante los primeros minutos, el mini Tri se ha acercado a la portería lusitana con peligro, pero le marcador se mantiene 0-0.

13:00 hsHoy

La Selección Mexicana saldrá a este compromiso portando la nueva piel del conjunto azteca. Esta es la primera ocasión que se utilizará dicha indumentaria en lo que va de la Copa del Mundo Qatar 2025.

México se enfrenta a Portugal
México se enfrenta a Portugal en los octavos de final del Mundial sub-17 Qatar 2025. (TW Selecciones Nacionales Menores)
12:58 hsHoy

Así salta México al terreno de juego:

Alineaciones para el partido contra
Alineaciones para el partido contra Portugal. (TW Selecciones Nacionales Menores)

