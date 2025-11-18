México vs Portugal: el mini Tri se queda con 10 tras expulsión del central

Se acaba la primera mitad. México no ha podido reponerse del gol en contra y la expulsión de José Navarro al minuto 35. Sin embargo, la ventaja de los portugueses únicamente es de un gol.
Portugal continúa tocando la puerta tricolor con disparos fuera del área, pero el marcador continúa 1-0 con uno menos para México.
Al minuto 35, José Navarro de México se gana la tarjeta roja por un codazo en el área. La selección nacional se queda con 10 hombres.
Tras el gol desde los once pasos, Portugal tomó el control del partido y retrasó el parado de los mexicanos complicando la llegada de balones para Aldo de Nigris en la punta contraria.
Portugal se pone adelante en el marcador tras el cobro de tiro penal del jugador número 6, Quintas, del conjunto portugués.
La zaga mexicana comete penal al minuto 13 del primer tiempo. El árbitro confirma la falta dentro del área.
Santiago López, arquero mexicano, salva al conjunto azteca del primero del rival.
Durante los primeros minutos, el mini Tri se ha acercado a la portería lusitana con peligro, pero le marcador se mantiene 0-0.
La Selección Mexicana saldrá a este compromiso portando la nueva piel del conjunto azteca. Esta es la primera ocasión que se utilizará dicha indumentaria en lo que va de la Copa del Mundo Qatar 2025.
Así salta México al terreno de juego: