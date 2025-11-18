México Deportes

Javier Aguirre confirma siete cambios en la alineación del Tri para enfrentar a Paraguay

El rival sudamericano llega con ritmo competitivo que obliga a replantear la estrategia

Aguirre analiza opciones tácticas antes
Aguirre analiza opciones tácticas antes de definir al once que enfrentará a Paraguay. (REUTERS/Henry Romero)

La Selección Mexicana encara su último compromiso del 2025 aún sin un once definido para el Mundial. A siete meses del arranque del torneo, Javier Aguirre continúa ajustando su plantel en busca de una alineación que le dé estabilidad en la recta final del proceso.

El duelo ante Paraguay llega después del empate sin goles frente a Uruguay, encuentro que dejó sensaciones negativas entre la afición. En este cierre de año, el cuerpo técnico busca respuestas y una actuación que permita mejorar el panorama antes del siguiente ciclo de preparación.

El equipo suma tres victorias, cuatro empates y una derrota en el año, pero arrastra cinco partidos sin ganar desde la Copa Oro. Por ello, el enfrentamiento de este 18 de noviembre representa una oportunidad para romper la racha y cerrar el 2025 con un resultado que alivie la presión.

Aguirre adelantará siete ajustes en la alineación inicial

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

En conferencia previa al partido en el Alamodome de San Antonio, Aguirre confirmó que realizará siete modificaciones respecto al encuentro contra Uruguay. Explicó que estas variaciones forman parte del seguimiento a los jugadores que podrían integrar la convocatoria mundialista.

“Son siete cambios… el resultado es lo más importante, lo dije la última vez, estamos moviéndonos todos en un ambiente resultadista y está bien, es el mundo en general. Pero mi obligación es más allá del resultado y de la estadística, en junio tengo que presentar a 25-26 jugadores que me demuestren tienen capacidad futbolística, táctica y un enorme equilibrio emocional”, señaló.

Aunque evitó dar nombres, la situación actual apunta a que Johan Vásquez y César Montes son los únicos elementos con presencia garantizada en la alineación inicial. El resto del grupo sigue en evaluación conforme avanza la preparación.

El cierre del año y los ajustes pendientes rumbo al Mundial

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Aguirre ya ha utilizado rotaciones amplias en fechas FIFA recientes. Frente a Ecuador y Colombia realizó ocho cambios entre un partido y otro, y repitió esa misma cantidad en los encuentros ante Japón y Corea del Sur.

Con solo un par de duelos por disputar antes del Mundial, la necesidad de definir una estructura más estable se vuelve cada vez mayor.

Paraguay será la novena selección clasificada al Mundial que México enfrenta este año. El resultado, además de cerrar la actividad de este año, podría marcar el tono con el que el Tri iniciará su preparación final rumbo al 2026.

