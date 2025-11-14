Penta Zero Miedo arrasa en ventas y se mete al Top 10 de WWE en 2025

Su crecimiento comercial y su conexión con los fans lo mantienen como una de las apuestas principales de la empresa rumbo al próximo año. (Ilustración: Jesús Aviles)

El ascenso de Penta Zero Miedo dentro de la WWE continúa generando conversación entre los aficionados y analistas del deporte espectáculo. Desde su llegada a la empresa a inicios de 2025, el luchador mexicano se ha convertido en una sensación comercial que pocos anticipaban, sobre todo por la velocidad con la que logró posicionarse entre las superestrellas más rentables del roster. Su estilo, su imagen y su autenticidad lo han llevado a conquistar a millones, quienes han respondido masivamente comprando sus productos oficiales.

En la actualización más reciente de WWE Shop, la plataforma oficial de mercancía de la compañía, se dio a conocer que Penta figura dentro del Top 10 de superestrellas con mayores ventas durante 2025. Aunque la lista se muestra en orden alfabético, su inclusión representa un reconocimiento directo a su impacto dentro del mercado global de la lucha libre. Su imagen incluso aparece junto a la de John Cena, uno de los máximos íconos comerciales en la historia de la empresa, detalle que no pasó desapercibido entre la comunidad luchística.

La mercancía de Penta se está vendiendo mucho en el portal de WWE Shop. (Captura de pantalla WWE)

Los nombres que integran este listado abarcan superestrellas con trayectorias consolidadas, como Alexa Bliss, AJ Lee, CM Punk, Cody Rhodes, Jacob Fatu, Jey Uso, John Cena, Rhea Ripley y Roman Reigns, además del propio Penta. Que un talento recién llegado comparta espacio con figuras legendarias como Cena y Punk demuestra el nivel de aceptación que ha alcanzado en tan poco tiempo.

A pesar de que el cierre de 2025 lo encontró sin el Campeonato Intercontinental que ostentó durante una parte del año, Penta mantiene un lugar privilegiado dentro de la estructura creativa de la WWE. Su presencia en Monday Night Raw continúa siendo una de las más sólidas, y todo apunta a que el próximo año será clave para definir su papel dentro de la marca.

La posibilidad de una reunión con su hermano Rey Fénix también ha comenzado a tomar fuerza entre los fanáticos y analistas. Con ambos dentro de la compañía, el escenario para revivir a los Lucha Brothers es más factible que nunca. La dupla, considerada una de las más espectaculares del mundo, podría encontrar en 2026 el momento ideal para reencontrarse ahora bajo el sello de WWE.

Penta debutó en RAW con victoria sobre Chad Gable. (Cortesía: WWE)

El caso de Penta Zero Miedo es un ejemplo de cómo la combinación entre identidad, conexión con el público y un estilo inconfundible puede transformar a un luchador en un fenómeno comercial. Su historia dentro de WWE apenas comienza, pero su impacto ya está marcado en las cifras: el mexicano se mantiene dentro del exclusivo grupo de superestrellas que generan ingresos significativos gracias a la venta de su mercancía.

Con un 2026 que promete grandes cambios, el nombre de Penta continuará siendo uno de los más mencionados dentro del universo WWE, tanto por su desempeño en el ring como por su poder de convocatoria entre millones de seguidores.