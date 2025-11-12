México Deportes

Club Puebla confirma salida de Hernán Cristante como DT

La Franja agradeció su profesionalismo y anunció que el nuevo técnico para el Clausura 2026 será revelado en los próximos días

Club Puebla oficializa la salida
Club Puebla oficializa la salida de Hernán Cristante tras un torneo Apertura 2025 con resultados adversos y bajo rendimiento. REUTERS/Eloisa Sanchez

Club Puebla anunció en su cuenta de X oficialmente la salida de Hernán Cristante como director técnico del primer equipo varonil, tras un torneo marcado por resultados adversos y bajo rendimiento colectivo.

El comunicado, fechado el 12 de noviembre de 2025, señala que Cristante ha dejado de ser el estratega de La Franja. La institución agradeció públicamente al técnico argentino y a su cuerpo técnico por el profesionalismo y compromiso demostrados durante su etapa al frente del equipo poblano, deseándoles éxito en sus futuros proyectos.

Asimismo, se informó que en los próximos días se dará a conocer, a través de los canales oficiales del club, quién asumirá la dirección técnica de cara al torneo Clausura 2026.

La salida de Cristante se da tras un Apertura 2025 que representó uno de los peores semestres en la historia reciente del club. Puebla terminó en el último lugar de la tabla general con apenas 12 puntos en 17 jornadas, producto de dos victorias, seis empates y nueve derrotas.

La directiva de Puebla agradeció a Hernán Cristante y su cuerpo técnico por su profesionalismo y compromiso durante su gestión. Imagen cuenta de X @ClubPueblaMX

El equipo cerró el torneo con una victoria 2-1 ante León en la jornada final, en un duelo entre los dos peores clasificados del certamen. Los goles de Alejandro Organista y Emiliano Gómez permitieron a La Franja despedirse con algo de dignidad, aunque sin posibilidades de clasificar a la fase final.

Más allá de los resultados inmediatos, el bajo rendimiento acumulado en los últimos tres años coloca al club como el principal candidato a pagar la multa más alta impuesta por la Liga MX, equivalente a 80 millones de pesos.

Con un cociente de 0.7647, Puebla se encuentra 31 puntos por debajo del umbral que le permitiría evitar dicha sanción, lo que convierte el próximo torneo en una etapa crítica para la institución.

Puebla cerró el torneo con una victoria 2-1 ante León, despidiéndose sin posibilidades de clasificar a la fase final. REUTERS/Eloisa Sanchez

Cristante había llegado como relevo de Pablo Guede, en medio de una reestructuración interna que no logró consolidarse en lo deportivo. Su gestión, de apenas tres meses, estuvo marcada por altibajos y una evidente falta de resultados. Aunque el club reconoció su entrega, los números y la presión institucional terminaron por precipitar su salida.

La directiva ya trabaja en el perfil del nuevo estratega, y entre los nombres que han comenzado a sonar destaca el de Martín ‘Rata’ Bravo, actual técnico de la categoría Sub-21 y exinterino del primer equipo.

La decisión será clave para el futuro inmediato del club, que iniciará su preparación el 23 de noviembre con miras al Clausura 2026.

