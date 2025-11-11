¿Sergio Ramos se pierde la Liguilla? Anuncian al jugador de Monterrey como host de los Latin Grammys

El central de la Pandilla se ha destacado por su reciente incursión en el mundo de la música. (REUTERS/Daniel Cole)

Sergio Ramos, defensa de Rayados de Monterrey y figura reconocida del fútbol internacional, sumará un nuevo capítulo a su carrera al participar como presentador en la gala de los Latin Grammy 2025. El evento se celebrará en la MGM Arena de Las Vegas, Nevada, y reunirá a destacados exponentes de la música latina, con la presencia del futbolista español en un rol poco habitual para los deportistas de élite.

La confirmación de la participación de Ramos en la ceremonia crea un nuevo vínculo entre el deporte y la música, tal y como ha sucedido con la carrera del futbolista. El exjugador del Real Madrid y Sevilla FC ha manifestado en diversas ocasiones su entusiasmo por explorar el mundo musical, una pasión que ha crecido en paralelo a su trayectoria en las canchas. Para Ramos, la oportunidad de presentarse en un escenario de tal magnitud representa la posibilidad de fusionar dos de sus grandes intereses: el fútbol y la música.

El sevillano ha compartido su visión sobre esta nueva faceta, señalando que la música le permite experimentar emociones similares a las que vive en la competencia deportiva. Su incursión en el ámbito musical se materializó meses atrás con el lanzamiento de su sencillo “Cibeles”, una canción dedicada al Real Madrid y a los valores que han guiado su carrera profesional. Ramos no ha descartado la posibilidad de aspirar a un Grammy en el futuro, y su presencia como presentador en la gala de 2025 parece acercarlo un paso más a ese objetivo.

El debut de Ramos como cantante sorprendió tanto a sus seguidores del fútbol como a los aficionados a la música. El tema, concebido como un homenaje al club blanco, refleja la conexión emocional del jugador con el equipo y su deseo de transmitir los principios que lo han acompañado a lo largo de su vida deportiva. Esta transición del campo de juego al escenario musical ha sido recibida con interés y curiosidad, consolidando la imagen de Ramos como una figura versátil dentro y fuera del deporte.

¿Se perderá la Liguilla en México?

La edición 2025 de los Latin Grammy no solo contará con la participación de Ramos el próximo 13 de noviembre, lo que no afectaría su compromiso con el club regiomontano y podría estar disponible para enfrentar el partido correspondiente a la Liguilla del fútbol mexicano contra las Águilas del América. La agenda de Rayados de Monterrey ha facilitado la presencia de Ramos en la ceremonia, ya que la Liga MX se encuentra en pausa debido a la fecha FIFA.

En el escenario lo acompañará el pelotero venezolano Miguel Rojas, bicampeón de las Grandes Ligas y actual jugador de los Los Angeles Dodgers, también formará parte del grupo de presentadores. Junto a ellos, artistas de renombre como Nicki Nicole, Enrique Bunbury, Carlos Rivera y Yandel aportarán diversidad y talento a una gala que promete ser uno de los grandes acontecimientos culturales del año.

