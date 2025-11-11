Pachuca ya tendría a su nuevo técnico tras la salida de Jaime Lozano: estaría listo para el Play In

El argentino Esteban Solari sería el principal candidato para asumir el mando de los Tuzos. (X)

Tras la destitución de Jaime Lozano como director técnico del Pachuca, el club se encuentra en proceso de definir a su sustituto a pocos días de enfrentar el Play In del Apertura 2025 ante Pumas. La urgencia por contar con un estratega ha llevado a la directiva a tomar decisiones aceleradas de cara al compromiso del próximo 20 de noviembre.

De acuerdo con información del medio deportivo ESPN, el argentino Esteban Solari sería el elegido para asumir el mando del conjunto hidalguense durante la fase final del torneo. Aunque el club no ha hecho un anuncio oficial, diversas fuentes señalaron que su llegada estaría prácticamente acordada.

En caso de concretarse su nombramiento, Solari tendría poco tiempo de preparación antes del duelo de eliminación, pero su conocimiento del entorno del Grupo Pachuca lo colocaría como una opción viable para encarar el cierre del torneo.

Solari llegaría con experiencia en Grupo Pachuca

La directiva del Pachuca trabaja contrarreloj para cerrar al nuevo estratega antes del Play In. (Photo by Andres LARROVERE / AFP)

Según el reporte de ESPN, el estratega argentino se presentaría este martes para dirigir su primera práctica con el equipo, con el objetivo de preparar el encuentro frente a Pumas en el Estadio Hidalgo. Durante esta etapa, contaría únicamente con su preparador físico y su auxiliar técnico, mientras que el resto del cuerpo técnico sería designado por la directiva.

Solari tiene pasado dentro del Grupo Pachuca, ya que dirigió al Everton de Viña del Mar, club chileno al que logró clasificar a la Copa Sudamericana. Esta relación previa sería uno de los factores que facilitaron su posible incorporación a los Tuzos.

Primera experiencia en la Liga MX

Esteban Solari tendría su primera experiencia como entrenador en la Liga MX. (X/@Argentina)

De confirmarse su llegada, Esteban Solari tendría su primera experiencia como entrenador en la Liga MX. En su etapa más reciente, dirigió al Godoy Cruz de Argentina durante este 2025, acumulando cinco victorias, 11 empates y cinco derrotas en 21 encuentros.

Como futbolista, Solari tuvo un paso por los Pumas de la UNAM, equipo con el que disputó la final del Apertura 2007 ante Atlante. Paradójicamente, podría debutar como técnico en México enfrentando a su exequipo en el Play In.

El Pachuca enfrentará a Pumas el 20 de noviembre en el Estadio Hidalgo, encuentro que definirá su posible pase a la Liguilla del Apertura 2025. Hasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre la designación del nuevo cuerpo técnico.