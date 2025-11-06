Julio César Chávez asegura que El Mayo, El Chapo, Iván Archivaldo y Mayito Flaco son “buenas personas”

Julio César Chávez habló de su amistad con narcos. (Infobae México / Jovani Pérez)

Julio César Chávez, considerado una de las figuras más influyentes en la historia del boxeo mexicano, sorprendió con sus declaraciones durante una reciente entrevista con Adela Micha.

El excampeón mundial abordó el contexto social en el que ha convivido con algunos de los principales líderes del narcotráfico en México, afirmando que Ismael “El Mayo” Zambada, Joaquín “El Chapo” Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán Salazar e Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, han sido “buenas personas” con él.

Las palabras del púgil se dan en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, así como el proceso judicial que enfrenta su hijo, Julio César Chávez Jr., acusado de supuestos vínculos con la delincuencia organizada y tráfico de armas al servicio de este grupo criminal.

“Finísimas personas”

En la imagen, el excampeón mundial de boxeo el méxicano Julio César Chávez. EFE/Juan Carlos Cruz/Archivo

Durante la conversación en el canal de La Saga, Chávez fue cuestionado sobre los rumores que lo han vinculado con integrantes del crimen organizado. El exboxeador relató que, a raíz de su éxito deportivo y su vida en Culiacán, Sinaloa, coincidió en repetidas ocasiones con personajes del mundo criminal.

“Son finísimas personas... son buenas personas, buenas gentes”, expresó Chávez, refiriéndose tanto a personajes de la familia Guzmán como Zambada, clanes hoy enfrentados; así como otros como Amado Carillo, “El Señor de los Cielos”.

“He conocido a todos… a Amado Carrillo, a todo mundo. Y son unas finísimas personas. Bueno, al menos conmigo. Ya lo otro yo ya no sé lo que hacen", precisó y agregó que a unos, como a Los Chapitos, los conoce de cuando estaban chiquitos.

“Muy amigo mío”

En esta imagen difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos se puede ver a Ismael "El Mayo" Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa. (Departamento de Estado de Estados Unidos vía AP)

También confirmó que llegó a conocer a Ismael Zambada, y se expresó de él como una “finísima persona”, relatando además: “Muy bien, es muy amigo mío. Un señor muy respetuoso, ¿me entiendes? Y todo. Me mandaba llamar… ‘Ven a verme, cabrón’. ‘No, no, vete a la chingada’, le digo”.

Sobre Guzmán Loera, también lo definió con ese mismo calificativo: “También conocí al Chapo. Y también, también es finísima persona”.

Julio César Chávez aclaró durante la entrevista que nunca ha trabajado para estos personajes, y que conocerlos no necesariamente lo convierte en un criminal. “(Ser) amigo no quiere decir que tú estés”, enfatizó.

Atribuyó la convivencia con líderes señalados por la autoridad a la vida social en Culiacán, donde “todo el mundo se conoce”.

Durante la entrevista con Adela Micha, Julio César Chávez fue cuestionado sobre cómo puede hablar tan bien de dichos narcos a pesar de los señalamientos en su contra. El exboxeador respondió que su juicio está basado únicamente en la experiencia directa y personal. “Es que a mí no me consta nada lo demás”, explicó ante la conductora.

Capos y celebridades en las peleas de Chávez

También se expresó de El Chapo. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

En otras entrevistas, Julio César Chávez ha contado que, tras sus grandes victorias, era común encontrarse entre el público o en los festejos privados a figuras como “El Chapo” Guzmán, “El Mayo” Zambada, Amado Carrillo Fuentes, "El Azul" Esparragoza, "El Güero Palma" y los hermanos Arellano Félix.

Chávez rememora que las celebraciones tras algunas de sus más importantes peleas, como aquella contra Héctor “Macho” Camacho en 1992, reunían en un mismo salón a capos que, a la distancia, suman “mil años de cárcel entre todos”

El propio Chávez ha señalado que estos encuentros y la admiración que le profesaban figuras tan polémicas respondían únicamente a su carrera deportiva. “Me mandaban llamar, llegaban dos o tres Suburban repletas de gente armada, ‘quiere conocerte el patrón’. Mejor hacer amigos que enemigos”, relataba el exboxeador, quien también asegura que ese trato de respeto y deferencia nunca implicó negocios ni dinero ilícito: “Nunca recibí dinero de ellos, nunca trabajé para ellos. Me trataron bien por lo que yo representaba, nada más”, ha puntualizado.