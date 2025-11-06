El consejo de Juan Manuel Márquez a Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford: “Se puede reivindicar”

Juan Manuel Márquez opinó sobre la derrota de Canelo Álvarez sobre Terence Crawford (Instagram/@jmmarquezof | Joe Camporeale-Imagn Images vía REUTERS)

Juan Manuel “Dinamita” Márquez le mandó un consejo a Saúl Canelo Álvarez tras la derrota que sufrió el pasado 13 de septiembre ante Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde el tapatío perdió sus cuatro cinturones de las 168 libras (CMB, AMB, OMB y FIB).

Con más de 70 mil espectadores, la casa de los Raiders fue testigo de la caída de Saúl Álvarez tras años de dominio en la división de los supermedianos. El jalisciense fue superado la mayor parte del combate y al final los tres jueces lo vieron perder de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Así, Crawford hizo historia al subir tres categorías de peso y conquistar la unificación en tres divisiones diferentes en la era de los cuatro organismos, mientras que la era de Canelo como monarca absoluto de los supermedianos llegó a su fin tras años de dominio.

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

El consejo de Juan Manuel Márquez a Canelo Álvarez tras perder con Crawford

En una edición del canal e YouTube BLCK MNKY TV, Juan Manuel Márquez expresó en su análisis que Canelo Álvarez debería considerar otros rivales si pretende fortalecer su posición y credibilidad en el panorama boxístico actual. El ex campeón mexicano subrayó la importancia de tomar decisiones estratégicas en la elección de oponentes, insistiendo en que una segunda pelea ante Crawford no aportaría mayor prestigio ni significaría un reto adecuado para la carrera del mexicano.

“Creo que al final de cuentas, cuando tienes una derrota contra un gran peleador que maneja la técnica, que maneja el boxeo, sí te pega en cuestión de imagen, en cuestión publicitaria. Pero creo que tienes la manera de poderte reivindicar. A mí una revancha directa sería ilógico porque ahora sería más rotunda o más clara una victoria de Crawford a Canelo y creo que sí duele una derrota, pero la imagen te la daña. Pero creo que tienes la forma de reivindicarte y creo que Canelo lo puede hacer, se puede reivindicar teniendo otra pelea con otro peleador”, comentó el ex campeón mexicano.

Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) react after their super middleweight title bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

¿Habrá revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Una de las dudas tras la pelea se centró en la división en la que Crawford continuaría su recorrido, ya que el estadounidense subió hasta tres categorías para enfrentar al ex campeón mexicano. Sin embargo, hace algunas semanas se reveló que Bud decidió dejar vacante su título superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Además, al término del combate tanto Canelo como Crawford dejaron la puerta abierta para una posible revancha, aunque también manifestaron que se tomarán tiempo libre para disfrutar con sus familias y después ver qué sigue para sus carreras.