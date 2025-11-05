Conoce la historia de las camisetas de la Selección Mexicana en los Mundiales

Infobae México te da un repaso por las playeras más emblemáticas del combinado nacional, desde 1930 hasta la actualidad. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Selección Mexicana dio a conocer oficialmente este miércoles el uniforme principal que utilizará en la Copa Mundial 2026, torneo que marcará su regreso al clásico color verde.

El anuncio se realizó en redes sociales, casaca que usará el equipo nacional vestirá esta camiseta a partir del 11 de junio, fecha de inicio del torneo organizado en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá.

México - Estados Unidos & Canadá 2026

Las imágenes del uniforme provocaron nostalgia y polémica entre los seguidores del Tricolor.

La nueva playera de la Selección Mexicana presenta detalles renovados en los hombros con las tres líneas características del proveedor, junto a un escudo holográfico y una figura central inspirada en la Piedra del Sol. Este diseño recuerda elementos utilizados en la edición de Francia 1998 y retoma símbolos históricos del país en la vestimenta.

Qatar 2022

Así es el jersey de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar: regresó el verde y con el escudo polémico presente (Foto: FMF/ADIDAS)

En aquella ocasión, el uniforme integró un escudo renovado, con águila de perfil sobre círculo blanco y degradados en distintos tonos verdes en forma de flechas, acompañados por detalles rojos en las mangas. La marca deportiva responsable mantuvo su logo y las líneas en los flancos, señalando el inicio de una etapa con imagen modernizada para el combinado nacional.

Rusia 2018

(Especial)

Durante la cita de Rusia 2018, la camiseta presentó verde intenso acompañado de motivos en rombos y líneas más claras en los costados. El escudo vigente entonces se conservó en el lado izquierdo del pecho, mientras las líneas de la marca destacaban en blanco.

Brasil 2014

(Especial)

Para el Mundial de Brasil 2014, la indumentaria agregó líneas asimétricas en blanco y rojo a la altura del pecho, unidas por el escudo en el centro y logo de la marca sobre la zona superior.

Sudáfrica 2010

(Especial)

En Sudáfrica 2010, la camiseta optó por verde claro y un cuello tipo mao en color blanco con borde rojo, sumado a detalles rojos en las axilas y hombros. Esta etapa incluyó cambios paulatinos en los detalles y materiales empleados, alineados a tendencias globales.

Alemania 2006

(Especial)

Alemania 2006 trajo un diseño sencillo y recordado, con una franja blanca en forma de “v”, escudo en el costado izquierdo y “palomita” de la marca en el derecho, acompañados por cuello rojo a los lados.

Corea y Japón 2002

(Especial)

Corea y Japón 2002 vio el patrocinio de una marca nacional, Atlética, con un diseño de verde intenso y líneas rojas desde el cuello hasta el pecho, además de costados en verde olivo.

Francia 1998

(Especial)

Francia 1998 permanece como una de las prendas más reconocidas, fabricada por ABA Sport y acompañada de motivos alusivos a la Piedra del Sol y un cuello tipo polo blanco con detalles rojos.

Estados Unidos 1994

(Especial)

La evolución de los uniformes continuó en el torneo estadounidense de 1994, donde la camiseta fue producida por Umbro con fondo de figuras abstractas y combinación con pantalón blanco y calcetas rojas.

México 1986

(Especial)

Durante México 1986, el uniforme nacional incluyó por primera vez las tres líneas en las mangas y el logotipo de la marca alemana Adidas.

Argentina 1974

(Especial)

Para Argentina 1978, la camiseta larga destacó por un tono verde obscuro, implementando líneas en las mangas y cuello “v” blanco, creación de Levis.

México 1970

(Especial)

En la cita de 1970, la Selección usó un diseño básico de la marca Rigg, con cuello en “v” y detalles en tres colores, además del escudo sobre el pecho.

Inglaterra 1966

(Especial)

Inglaterra 1966 mantuvo el fondo verde bandera, cambiando el escudo por uno de forma romboidal con la bandera tricolor y el nombre del país.

Chile 1962

(Especial)

Chile 1962 implicó cambios solo en el cuello en “v”, y con esa prenda México consiguió su primera victoria mundialista.

Uruguay 1930, Italia 1950 y Suiza 1954

(Especial)

Las primeras participaciones, en Uruguay 1930, Italia 1950 y Suiza 1954, la selección portó una camisa de tono guinda con manga larga y escudo nacional al pecho, resaltando el nombre del país. Esta evolución refleja el tránsito de la identidad visual de la Selección Mexicana, marcada por influencias históricas y deportivas a lo largo de casi un siglo.