WWE y AAA unen fuerzas en histórico evento del Día de Muertos en Nuevo León

La alianza entre ambas empresas llevará una cartelera internacional al Showcenter Complex con nueve superestrellas y un combate por los títulos mixtos

Con nueve superestrellas invitadas, la ‘Tres Veces Estelar’ celebrará el Día de Muertos con un espectáculo lleno de tradición y emoción. (Especial)

La Lucha Libre AAA Worldwide se prepara para una de sus noches más emblemáticas del año con una función especial que promete hacer historia. Este domingo 2 de noviembre, el Showcenter Complex de Nuevo León será el escenario donde la tradición mexicana del Día de Muertos se combinará con el espectáculo del wrestling estadounidense, marcando un nuevo capítulo tras la reciente alianza entre AAA y WWE.

La velada, denominada por muchos fanáticos como un “choque de mundos”, reunirá a nueve figuras internacionales provenientes de la empresa estadounidense, entre ellos Chelsea Green, Ethan Paige, El Grande Americano, Lared Kid, Cruz del Toro, Joaquin Wilde, Lince Dorado, Ángel Garza y Berto, quienes representarán a WWE ante la afición mexicana.

(Especial)

Por parte de AAA, luchadores como Mr. Iguana y La Hiedra defenderán el orgullo nacional en una cartelera llena de simbolismo, color y pasión. La función será especialmente significativa, pues uno de los enfrentamientos pondrá en juego los Campeonatos en Parejas Mixtos AAA, actualmente en manos de los mexicanos. En caso de que los representantes de WWE salgan victoriosos, los cinturones cruzarían la frontera y serían defendidos oficialmente en la empresa norteamericana.

(Especial)

El evento no solo representa una batalla entre culturas luchísticas, sino también el fortalecimiento de una relación inédita entre ambas compañías. Desde que WWE adquirió oficialmente la marca AAA, ambas empresas han trabajado en un formato que fusiona lo mejor del estilo aéreo mexicano con la narrativa internacional del entretenimiento deportivo.

(Especial)

La expectativa entre los fanáticos regios es enorme, ya que se espera una función repleta de máscaras, luces, homenajes y elementos tradicionales del Día de Muertos, enmarcando una celebración que trasciende lo deportivo. En redes sociales, los aficionados ya comparten mensajes de emoción y orgullo por ser testigos de un evento que une lo mejor de ambos mundos.

(Especial)

Las entradas para la función están disponibles a través de Superboletos, con precios que van desde 385 hasta 1900 pesos, dependiendo de la ubicación.

De esta manera, AAA y WWE reafirman su compromiso de llevar la lucha libre mexicana a un nuevo nivel internacional, ofreciendo un espectáculo sin precedentes en la Sultana del Norte, donde la tradición, el poder y la pasión se unirán en una noche de historia bajo el espíritu del Día de Muertos.

