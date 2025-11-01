Juan Manuel Márquez confiesa ante qué rival le gustaría ver pelear a Canelo Álvarez el próximo año

Juan Manuel Márquez opinó sobre la derrota de Canelo Álvarez sobre Terence Crawford (Instagram/@jmmarquezof | Joe Camporeale-Imagn Images vía REUTERS)

Saúl Canelo Álvarez perdió su campeonato indiscutido de división de los supermedianos luego de caer ante Terence Bud Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Y aunque su siguiente pelea aún es una incertidumbre, Juan Manuel Márquez confesó ante qué rival le gustaría ver pelear a su compatriota.

Tras ser derrotado por Bud Crawford, el tapatío decidió tomar un tiempo de descanso para pasar con su familia y después continuar con su trayectoria profesional arriba de los cuadriláteros. Sin embargo, la cirugía de codo a la que se sometió causará que su regreso se posponga.

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

Juan Manuel Márquez revela ante qué rival le gustaría ver pelear a Canelo Álvarez

En entrevista con el canal de YouTube BLCK MNKY TV, Juan Manuel Márquez aseguró que la pelea que siempre se ha pedido es la de Canelo Álvarez contra David Benavidez. Sin embargo, al ponderar la viabilidad, el Dinamita matizó que, aunque existen dificultades para lograr ese duelo, no lo considera una meta inalcanzable. El excampeón puntualizó que, a pesar de las barreras que habitualmente frenan acuerdos de esta magnitud, hay elementos que podrían allanar el camino al combate.

“Está esa pelea que siempre hemos pedido, que no se ha dado (Canelo vs Benavidez). Hubo movimientos algo medio extraños cuando Benavidez era retador oficial de la división en las 168 libras, la división de peso supermediano era el retador oficial. Esa pelea toda la sigue la gente tocando y diciendo, Benavidez frente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez. También es una pelea que difícilmente se puede concretar, pero vamos a esperar, no imposible”, comentó Márquez.

Benavidez aprovechó para presumir sus dos títulos interinos y mandarle un contundente mensaje al campeón mexicano, “Canelo” Álvarez (Instagram | David Benavidez | Canelo Álvarez)

¿Se podría dar la pelea entre Canelo Álvarez y David Benavidez?

Mexican Monster fue el rival mandatario de Álvarez por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 168 libras por casi tres años. Sin embargo, el mexicano optó por elegir otros contrincantes, situación que provocó que Benavidez emigrara a la división de peso semipesado, donde ya es campeón mundial.

Ahora, un posible combate entre ambos pugilistas se ve lejano a corto plazo. Benavidez se encuentra concentrado en su próxima pelea (22 de noviembre) que se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita, donde defenderá por primera vez el campeonato mundial del CMB de las 175 libras ante Anthony Yarde. Además, cabe señalar que El Bandera Roja ha manifestado en diversas ocasiones que no le interesa volver a bajar de división.

Por su parte, Canelo aún no tiene definido quién será su siguiente rival, pero entre su lista de posibles contrincantes suenan nombres como el de Christian Mbilli, Hamzah Sheeraz o el propio Terence Crawford.