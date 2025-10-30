México Deportes

Anthony Davis encendió las alarmas tras salir lesionado antes del NBA México City Game 2025

La posible baja de Anthony Davis ha generado preocupación entre los fanáticos mexicanos que esperaban verlo en acción en la Arena Ciudad de México

Por Jesús F. Beltrán

Davis previo al encuentro se notaba un poco incomodo por su lesión que arrastraba.

El espectáculo de la NBA regresará a México este sábado 1 de noviembre de 2025, con un enfrentamiento de temporada regular entre los Dallas Mavericks y los Detroit Pistons, en la Arena Ciudad de México. La expectación ha sido tan alta que las entradas se agotaron semanas antes del evento, consolidando una vez más el entusiasmo del público mexicano por el mejor baloncesto del mundo.

Sin embargo, la presencia de una de las principales figuras de los Mavericks se encuentra en duda. Durante el reciente duelo ante los Indiana Pacers, donde Dallas consiguió una apretada victoria de 107-105, surgieron preocupaciones médicas sobre Anthony Davis, quien abandonó el juego debido a molestias físicas que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico y en los aficionados.

Oct 29, 2025; Dallas, Texas, USA; Dallas Mavericks forward Anthony Davis (3) controls the ball in front of Indiana Pacers forward Pascal Siakam (43) during the first quarter at the American Airlines Center. Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images

De acuerdo con el diario The Indianapolis Star, el jugador había recibido autorización para disputar ese encuentro tras superar una molestia en el tendón de Aquiles, la cual lo había mantenido en observación durante los últimos días. No obstante, en el transcurso del partido volvió a resentirse, lo que lo obligó a salir de la duela y perderse el resto de la contienda.

El incidente ocurrió durante el tercer cuarto, cuando Davis realizó un movimiento defensivo que le provocó una visible incomodidad en la pierna izquierda. Minutos después, fue retirado por precaución y trasladado a los vestidores para una evaluación médica más completa. Aunque el conjunto texano no ha emitido aún un informe oficial sobre su estado, se espera que el diagnóstico definitivo se dé a conocer en las próximas horas.

Oct 29, 2025; Dallas, Texas, USA; Dallas Mavericks forward Anthony Davis (3) exchanges words with Dallas Mavericks head coach Jason Kidd as Davis walks off the court during the first quarter at the American Airlines Center. Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images

Esta situación ha generado incertidumbre entre los seguidores que esperaban ver en acción a la estrella de los Mavericks durante el histórico encuentro en territorio mexicano. En caso de confirmarse su baja, el equipo deberá ajustar su alineación para enfrentar a unos Pistons que llegan decididos a cortar su racha de derrotas y ofrecer un espectáculo a la altura del escenario.

El NBA Mexico Game 2025 promete ser una auténtica fiesta deportiva. Será la primera ocasión en que los Dallas Mavericks jueguen un partido oficial de temporada regular en el país, mientras que los Detroit Pistons vuelven después de una década de ausencia.

El juego entre Pistons y los Mavericks se disputará este sábado 1 de noviembre.

El duelo comenzará en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se transmitirá en exclusiva por ESPN, tanto en televisión de paga como en su plataforma digital. A pesar de la incertidumbre por la posible ausencia de Anthony Davis, el evento mantiene su atractivo gracias a las jóvenes figuras y estrellas emergentes que protagonizarán un encuentro que promete emociones de principio a fin.i98

