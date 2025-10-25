México Deportes

Gran Premio de México 2025 hoy EN VIVO: Lando Norris se lleva la Pole Position

Lando Norris marcó el mejor tiempo en la tercera sesión de prácticas del GP de la Ciudad de México

Por César Márquez

21:57 hsHoy

Q3 al momento. Leclerc lidera la clasificación. Leclerc marcha como líder, seguido de Lando Norris, mientras que en los últimos lugares se ubican Oliver Bearman, Isack Hadjar y Carlos Sainz Jr.

1 Charles Leclerc Ferrari 1:15.991 - 3

2 Lando Norris McLaren - +0.226 3

3 Lewis Hamilton Mercedes - +0.363 3

4 Max Verstappen Red Bull - +0.464 3

5 Oscar Piastri McLaren - +0.478 3

6 George Russell Mercedes - +0.696 3

7 Kévin Antonelli Mercedes - +0.796 3

8 Carlos Sainz Jr. Williams - +0.993 3

9 Isack Hadjar Racing Bulls - +1.249 3

10 Oliver Bearman Haas - +1.429 3

21:53 hsHoy

Landon Norris supera la vuelta más rápida con 1:16.170

21:50 hsHoy

Comienza la Q3 del Gran Premio de México y Landon Norris sale a toda velocidad

21:45 hsHoy

Finaliza la Q2 con Norris liderando la primera posición. Y quedan eliminados para la Q3 Alonso, Lawson, Tsunoda, Ocon y Hülkenberg

1 Lando Norris McLaren 1:16.252 - 12

2 Lewis Hamilton Mercedes - +0.206 9

3 George Russell Mercedes - +0.206 9

4 Max Verstappen Red Bull - +0.353 9

5 Carlos Sainz Jr. Williams - +0.355 9

6 Charles Leclerc Ferrari - +0.406 9

7 Oscar Piastri McLaren - +0.485 11

8 Kévin Antonelli Mercedes - +0.521 9

9 Oliver Bearman Ferrari - +0.532 4

10 Isack Hadjar Racing Bulls - +0.552 4

11 Yuki Tsunoda Red Bull - +0.554 9

12 Esteban Ocon Haas - +0.756 9

13 Nico Hülkenberg Kick Sauber - +0.764 12

Formula One F1 - Mexico
Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 25, 2025 Williams' Alexander Albon in action during qualifying REUTERS/Henry Romero
21:36 hsHoy

Tras 5 minutos en el reloj, Landon Norris lidera la Q2 con 1:16.252

Zona de eliminación al momento

11.

Bearman O.

Haas

+1.150

12.

Ocon E.

Haas

+1.274

13.

Alonso F.

Aston Martin

+1.568

14.

Antonelli K.

Mercedes

+1.940

Lawson L.

Racing Bulls

Formula One F1 - Mexico
Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 25, 2025 McLaren's Lando Norris before qualifying Pool via REUTERS/Alfredo Estrella
21:33 hsHoy

Comienza la Q2 en la Gran Premio de México

21:26 hsHoy

Al momento lidera Isack Hadjar, seguido de Lewis Hamilton y Russell George En zona de eliminación se encuentran Bortoleto, Albon, Gasly, Stroll L, Colapinto F.

1 Isaac Hadjar Toros de carreras 1:16.733 - 6

2 Lewis Hamilton Mercedes - +0,169 6

3 George Russell Mercedes - +0,209 6

4 Lando Norris McLaren - +0,221 6

5 Esteban Ocón Haas - +0,225 6

6 Liam Lawson Toros de carreras - +0,228 6

7 Charles Leclerc Ferrari - +0,229 6

8 Max Verstappen Toro rojo - +0,343 6

9 Nico Hülkenberg Haas - +0,347 6

10 Logan Sargeant Williams - +0,428 6

11 Carlos Sainz Jr. Ferrari - +0,436 8

12 Fernando Alonso Aston Martin - +0,491 6

21:17 hsHoy

Isack Hadjar supera a Norris con 1:16.7333 y falta un minuto para que termine la Q3

21:12 hsHoy

Norris baja de puntuación 1:16. 899

21:07 hsHoy

Norris sigue liderando la Q1 con 1:17147, seguido de Charles Marc Hervé Perceval Leclerc

Formula One F1 - Mexico
Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 25, 2025 Haas' Oliver Bearman in action during qualifying REUTERS/Henry Romero

Temas Relacionados

