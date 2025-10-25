Gran Premio de México 2025 hoy EN VIVO: Lando Norris se lleva la Pole Position

Q3 al momento. Leclerc lidera la clasificación. Leclerc marcha como líder, seguido de Lando Norris, mientras que en los últimos lugares se ubican Oliver Bearman, Isack Hadjar y Carlos Sainz Jr.
1 Charles Leclerc Ferrari 1:15.991 - 3
2 Lando Norris McLaren - +0.226 3
3 Lewis Hamilton Mercedes - +0.363 3
4 Max Verstappen Red Bull - +0.464 3
5 Oscar Piastri McLaren - +0.478 3
6 George Russell Mercedes - +0.696 3
7 Kévin Antonelli Mercedes - +0.796 3
8 Carlos Sainz Jr. Williams - +0.993 3
9 Isack Hadjar Racing Bulls - +1.249 3
10 Oliver Bearman Haas - +1.429 3
Landon Norris supera la vuelta más rápida con 1:16.170
Comienza la Q3 del Gran Premio de México y Landon Norris sale a toda velocidad
Finaliza la Q2 con Norris liderando la primera posición. Y quedan eliminados para la Q3 Alonso, Lawson, Tsunoda, Ocon y Hülkenberg
1 Lando Norris McLaren 1:16.252 - 12
2 Lewis Hamilton Mercedes - +0.206 9
3 George Russell Mercedes - +0.206 9
4 Max Verstappen Red Bull - +0.353 9
5 Carlos Sainz Jr. Williams - +0.355 9
6 Charles Leclerc Ferrari - +0.406 9
7 Oscar Piastri McLaren - +0.485 11
8 Kévin Antonelli Mercedes - +0.521 9
9 Oliver Bearman Ferrari - +0.532 4
10 Isack Hadjar Racing Bulls - +0.552 4
11 Yuki Tsunoda Red Bull - +0.554 9
12 Esteban Ocon Haas - +0.756 9
13 Nico Hülkenberg Kick Sauber - +0.764 12
Tras 5 minutos en el reloj, Landon Norris lidera la Q2 con 1:16.252
Zona de eliminación al momento
Comienza la Q2 en la Gran Premio de México
Al momento lidera Isack Hadjar, seguido de Lewis Hamilton y Russell George En zona de eliminación se encuentran Bortoleto, Albon, Gasly, Stroll L, Colapinto F.
1 Isaac Hadjar Toros de carreras 1:16.733 - 6
2 Lewis Hamilton Mercedes - +0,169 6
3 George Russell Mercedes - +0,209 6
4 Lando Norris McLaren - +0,221 6
5 Esteban Ocón Haas - +0,225 6
6 Liam Lawson Toros de carreras - +0,228 6
7 Charles Leclerc Ferrari - +0,229 6
8 Max Verstappen Toro rojo - +0,343 6
9 Nico Hülkenberg Haas - +0,347 6
10 Logan Sargeant Williams - +0,428 6
11 Carlos Sainz Jr. Ferrari - +0,436 8
12 Fernando Alonso Aston Martin - +0,491 6
Isack Hadjar supera a Norris con 1:16.7333 y falta un minuto para que termine la Q3
Norris baja de puntuación 1:16. 899
Norris sigue liderando la Q1 con 1:17147, seguido de Charles Marc Hervé Perceval Leclerc