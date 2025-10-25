México Deportes

¿Cuál fue el mayor logro de Manuel Lapuente en la Selección Mexicana?

Dirigió al Tri en el torneo internacional celebrado en casa, venciendo a Brasil en una final histórica en el Estadio Azteca

Por Gerardo Lezama

Manuel Lapuente fue el entrenador
Manuel Lapuente fue el entrenador de la Copa Confederaciones 1999 en el Estadio Azteca. Dirigió a México en su único campeonato oficial de FIFA en categoría mayor (Foto: Cuartoscuro)

Este 25 de octubre se confirmó el fallecimiento de Manuel Lapuente, exentrenador de la Selección Nacional y figura histórica del fútbol mexicano, a los 81 años de edad.

Su trayectoria incluye títulos de liga con Puebla, Necaxa y América, además de una participación clave en torneos internacionales.

Bajo su dirección, México conquistó la Copa FIFA Confederaciones 1999, único título oficial de FIFA en categoría mayor.

El equipo venció a Brasil 4-3 en la final disputada en el Estadio Azteca, con goles de Zepeda, Abundis y Cuauhtémoc Blanco, consolidando una de las gestas más recordadas del fútbol nacional.

Información en desarrollo...

Manuel LapuenteSelección MexicanaCopa Confederaciones 1999Liga MXFutbol Mexicanamexico-deportes

