¿Cuál fue el mayor logro de Manuel Lapuente en la Selección Mexicana?

Este 25 de octubre se confirmó el fallecimiento de Manuel Lapuente, exentrenador de la Selección Nacional y figura histórica del fútbol mexicano, a los 81 años de edad.
Su trayectoria incluye títulos de liga con Puebla, Necaxa y América, además de una participación clave en torneos internacionales.
Bajo su dirección, México conquistó la Copa FIFA Confederaciones 1999, único título oficial de FIFA en categoría mayor.
El equipo venció a Brasil 4-3 en la final disputada en el Estadio Azteca, con goles de Zepeda, Abundis y Cuauhtémoc Blanco, consolidando una de las gestas más recordadas del fútbol nacional.
