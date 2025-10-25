Chucky Lozano rompe el silencio tras su indisciplina con el San Diego FC: “Soy una persona apasionada”

Chucky Lozano habló luego de ser castigado por una indisciplina en el San Diego FC (REUTERS )

La reciente sanción que recibió Hirving ‘Chucky’ Lozano por parte del San Diego FC ha generado un intenso debate tanto en México como en Estados Unidos, en un momento decisivo para el club en la Major League Soccer (MLS).

Y es que cabe recordar que hace algunos días, el delantero mexicano, figura clave del equipo, fue apartado temporalmente tras una aparente riña de palabras en el vestuario durante el medio tiempo del partido frente al Houston FC.

Y aunque no se han revelado detalles específicos sobre el contenido de la riña ni los participantes exactos, la decisión del club de separar al jugador fue confirmada por el entrenador Mikey Varas. Tras la declaración del técnico, las redes sociales del San Diego FC se llenaron de especulaciones y preguntas, ya que la institución optó por no emitir información adicional en los días posteriores.

Jul 29, 2025; San Diego, California, USA; San Diego FC forward Chucky Lozano (11) controls the ball against C.F. Pachuca defender Sergio Barreto (2) during the second half at Snapdragon Stadium. Mandatory Credit: Abe Arredondo-Imagn Images

Chucky Lozano rompe el silencio tras su indisciplina con el San Diego FC

Casi dos semanas después del suceso, Lozano reapareció públicamente a través de su cuenta de Instagram para ofrecer disculpas tanto a sus compañeros como a la afición. En su mensaje, el futbolista reconoció su error y asumió la responsabilidad por su comportamiento.

“Soy una persona apasionada y competitiva que siempre quiere dar todo por el equipo. A veces, esa misma intensidad puede conducir a reacciones que no reflejan quién soy o el respeto que tengo por todos los que me rodean. No reaccioné de la manera correcta, y ya he asumido la responsabilidad, la he abordado y he avanzado”, explicó Lozano.

A pesar de las disculpas públicas y el tono conciliador del mensaje de Lozano, persiste la incógnita sobre su reincorporación al plantel y su participación en los próximos compromisos. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre si el delantero formará parte de la convocatoria para el debut en las eliminatorias, aunque algunos indicios podrían surgir en la lista de jugadores seleccionados para los partidos venideros del conjunto estadounidense.

Chucky Lozano habló tras la indisciplina que cometió con el San Diego FC de la MLS (captura de pantalla)

¿Cómo le ha ido al Chucky Lozano con el San Diego FC de la MLS?

Mientras tanto, la situación de Hirving Lozano permanece incierta: no participa en los entrenamientos del primer equipo y todavía no se ha confirmado si tendrá minutos durante la postemporada.

En lo deportivo, la campaña inaugural de San Diego FC en la Conferencia Oeste de la MLS concluyó con el liderato general de ese sector, tras sumar 63 puntos. El equipo obtuvo 19 triunfos, registró seis empates y sufrió nueve derrotas, y ahora se mantiene a la espera de su oponente en la primera ronda de los playoffs de la liga.