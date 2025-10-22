GP de México 2025: dónde y a qué hora podrás conocer a los pilotos de la F1 en CDMX

Con el objetivo de conocer la cultura, la F1 realiza estos eventos para acercar a los aficionados con los pilotos. (Credit: Thomas Shea-Imagn Images)

La Ciudad de México se prepara para recibir a los pilotos de Fórmula 1 con una agenda repleta de actividades públicas y encuentros exclusivos durante la semana previa al Gran Premio de México 2025 y si quieres conocerlos fuera de las pistas, aquí te decimos en dónde puedes encontrarlos.

Figuras como Sergio ‘Checo’ Pérez, junto a representantes de escuderías como Williams, Alpine, McLaren y Haas, participarán en eventos en distintos puntos de la capital y el área metropolitana, brindando a los aficionados oportunidades únicas para interactuar con sus ídolos antes de la competencia, que se celebrará del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Durante los días previos al Gran Premio, la ciudad se convierte en un escenario de convivencia entre pilotos y seguidores. Desde el lunes, varios corredores han comenzado a llegar para participar en activaciones, sesiones de preguntas y dinámicas diseñadas para acercar el mundo de la Fórmula 1 al público mexicano. Aunque no todos los integrantes de la parrilla de 2025 estarán presentes en estas actividades, la presencia de nombres destacados y la variedad de eventos programados han generado gran expectación entre los fanáticos.

Varios de los pilotos adoptan costumbres y aditamentos de los lugares que visitan en la temporada. (REUTERS/Henry Romero)

Agenda de actividades por escudería y piloto

El calendario de actividades inicia con la escudería Williams, cuyos dos pilotos se presentarán en Luc 34, un espacio ubicado en Calle Lucerna 34, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en punto de las 13:45 horas.

Por su parte, Alpine ha organizado una activación con Franco Colapinto en Plaza Antara (Av. Ejército Nacional Mexicano 843-B, col. Granada, alcaldía Miguel Hidalgo) a las 16:00 horas, donde el piloto argentino compartirá con los asistentes antes de trasladarse al JW Hotel Marriot para una cena-cóctel dirigida a medios, en la que también se prevé un espacio para la interacción con los aficionados.

El miércoles, Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, participará en una convivencia en la tienda Reebok de Mundo E, en Tlalnepantla, Estado de México, también a las 16:00 horas.

Este evento permitirá a los seguidores del piloto francés disfrutar de un encuentro más cercano. Haas, en tanto, ha programado actividades en el campus Santa Fe de la Universidad Latinoamericana, donde Oliver Bearman y Esteban Ocon estarán presentes en punto de las 20:00 horas. Aunque no se ha confirmado si este evento será abierto al público o exclusivo para la comunidad universitaria, la expectativa entre los seguidores de la escudería es alta.

McLaren también tendrá representación especial con la presencia de Pato O’Ward, piloto de IndyCar y reserva del equipo británico. Gracias a una colaboración con la marca KitKat, O’Ward participará en una dinámica en una plaza de Naucalpan, Estado de México, a las 14:00 horas, que incluirá un encuentro general con sus fans y una sesión exclusiva de Meet and Greet para algunos seleccionados.

El piloto mexicano Pato O'Ward se ha convertido en uno de los favoritos de los fans aztecas. (AP Foto/Michael Conroy)

Eventos especiales y promoción de la F1 Academy

Entre los eventos más esperados destaca la tradicional dinámica ‘De la pista a la cancha’, en la que Sergio ‘Checo’ Pérez compartirá el balón con jugadores de la Liga MX. Esta actividad, organizada junto a Escudería Telmex, se ha consolidado como uno de los momentos favoritos para los aficionados al automovilismo y al fútbol, y este año cobra especial relevancia ante el inminente regreso de Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026. La cita es este jueves, 23 de octubre, a las 10:00 horas en Plaza Carso, en Polanco.

Otra experiencia destacada es la caminata sobre el pit lane del Autódromo Hermanos Rodríguez a las 16:00 horas, que permite a los asistentes recorrer el pasillo de boxes de los equipos y observar de cerca el trabajo de los mecánicos y pilotos. Sin embargo, esta actividad es de acceso restringido y requiere una acreditación especial, por lo que no todos los aficionados podrán participar.

La agenda de la semana también incluye un espacio dedicado a la promoción de la participación femenina en el automovilismo. Jessica Hawkins, directora de F1 Academy y miembro de Aston Martin, ofrecerá una charla en la calle de Madero alrededor de las 17:45 horas, enfocada en el creciente interés de las mujeres por la Fórmula 1 y las oportunidades para forjar una carrera en este deporte.

Para quienes planean asistir a estos eventos, es importante considerar que algunas actividades son privadas o requieren invitación, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales de cada escudería y organizador para confirmar los detalles de acceso y participación.