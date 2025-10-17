Dark Espíritu: el Spaceman del ring que homenajeó a Ace Frehley

El fallecimiento de Ace Frehley, guitarrista original de KISS, impacta al mundo del rock y la lucha libre mexicana. (People)

El fallecimiento de Ace Frehley, guitarrista original de KISS, ha resonado más allá del mundo del rock. En México, su legado también se proyectó en el cuadrilátero a través de un personaje singular: Dark Espíritu, luchador profesional que canalizó la estética y actitud del “Spaceman” desde sus inicios en AAA.

Espíritu, nacido el 9 de diciembre de 1975 en León, Guanajuato, debutó como luchador profesional el 10 de mayo de 1993, tras formarse con Bobby Lee y Hércules León.

Durante años trabajó en el circuito independiente hasta integrarse a Lucha Libre AAA Worldwide a finales de los años noventa. Su llegada coincidió con la consolidación de una facción que marcaría época: Los Vatos Locos.

Inspirados en la estética glam rock de KISS, Los Vatos Locos adoptaron máscaras brillantes, maquillaje teatral y una actitud provocadora que conectó con el público joven. Espíritu se integró al grupo en 2001, reemplazando a Charly Manson cuando este fundó The Black Family.

Dark Espíritu, luchador profesional mexicano, rindió homenaje a Ace Frehley a través de su personaje inspirado en el 'Spaceman'. Imagen cuenta de X @Luchalibreaaa

En esta etapa, Espíritu se desempeñó como técnico, formando equipo con luchadores como El Picudo, Silver Cat y Nygma. Su personaje evocaba directamente a Ace Frehley, con una máscara plateada y detalles estelares que recordaban al guitarrista de la banda neoyorquina.

La facción se volvió popular por su estilo visual y sus rivalidades con grupos como Los Vipers, en una época donde el espectáculo y la teatralidad eran clave en AAA.

Espíritu destacó por su agilidad y presencia escénica, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles del grupo.

En noviembre de 2005, su trayectoria dio un giro. The Black Family lo invitó a unirse a su grupo, y junto con ellos pasó a formar parte de La Secta Cibernética, liderada por El Mesías.

Fue entonces cuando adoptó el nombre de Dark Espíritu y se convirtió en rudo. Su imagen se tornó más oscura, con elementos góticos y una narrativa más agresiva, aunque conservó rasgos visuales del glam rock que lo había definido.

La influencia de KISS y Ace Frehley marcó la estética y actitud de Los Vatos Locos en la Lucha Libre AAA. (KISS)

La transición de Espíritu a Dark Espíritu reflejó una evolución estética y narrativa, pero también mantuvo viva la influencia de Ace Frehley en la lucha libre mexicana. En un país donde la máscara es símbolo de identidad, Espíritu supo convertir el maquillaje del Spaceman en un emblema sobre el ring.

Hoy, con la partida de Frehley, el recuerdo de Dark Espíritu cobra una nueva dimensión. Su personaje fue más que una referencia visual: fue un tributo en movimiento, una reinterpretación cultural que unió el rock con la lucha libre.

En cada vuelo, en cada pose, vibraba la energía de una guitarra invisible. Y en cada máscara plateada, brillaba el legado de un ícono.