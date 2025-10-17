México Deportes

Dark Espíritu: el Spaceman del ring que homenajeó a Ace Frehley

Con máscara plateada y actitud glam, el luchador mexicano canalizó al guitarrista de KISS en cada combate

Por Gerardo Lezama

Guardar
El fallecimiento de Ace Frehley,
El fallecimiento de Ace Frehley, guitarrista original de KISS, impacta al mundo del rock y la lucha libre mexicana. (People)

El fallecimiento de Ace Frehley, guitarrista original de KISS, ha resonado más allá del mundo del rock. En México, su legado también se proyectó en el cuadrilátero a través de un personaje singular: Dark Espíritu, luchador profesional que canalizó la estética y actitud del “Spaceman” desde sus inicios en AAA.

Espíritu, nacido el 9 de diciembre de 1975 en León, Guanajuato, debutó como luchador profesional el 10 de mayo de 1993, tras formarse con Bobby Lee y Hércules León.

Durante años trabajó en el circuito independiente hasta integrarse a Lucha Libre AAA Worldwide a finales de los años noventa. Su llegada coincidió con la consolidación de una facción que marcaría época: Los Vatos Locos.

Inspirados en la estética glam rock de KISS, Los Vatos Locos adoptaron máscaras brillantes, maquillaje teatral y una actitud provocadora que conectó con el público joven. Espíritu se integró al grupo en 2001, reemplazando a Charly Manson cuando este fundó The Black Family.

Dark Espíritu, luchador profesional mexicano,
Dark Espíritu, luchador profesional mexicano, rindió homenaje a Ace Frehley a través de su personaje inspirado en el 'Spaceman'. Imagen cuenta de X @Luchalibreaaa

En esta etapa, Espíritu se desempeñó como técnico, formando equipo con luchadores como El Picudo, Silver Cat y Nygma. Su personaje evocaba directamente a Ace Frehley, con una máscara plateada y detalles estelares que recordaban al guitarrista de la banda neoyorquina.

La facción se volvió popular por su estilo visual y sus rivalidades con grupos como Los Vipers, en una época donde el espectáculo y la teatralidad eran clave en AAA.

Espíritu destacó por su agilidad y presencia escénica, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles del grupo.

En noviembre de 2005, su trayectoria dio un giro. The Black Family lo invitó a unirse a su grupo, y junto con ellos pasó a formar parte de La Secta Cibernética, liderada por El Mesías.

Fue entonces cuando adoptó el nombre de Dark Espíritu y se convirtió en rudo. Su imagen se tornó más oscura, con elementos góticos y una narrativa más agresiva, aunque conservó rasgos visuales del glam rock que lo había definido.

La influencia de KISS y
La influencia de KISS y Ace Frehley marcó la estética y actitud de Los Vatos Locos en la Lucha Libre AAA. (KISS)

La transición de Espíritu a Dark Espíritu reflejó una evolución estética y narrativa, pero también mantuvo viva la influencia de Ace Frehley en la lucha libre mexicana. En un país donde la máscara es símbolo de identidad, Espíritu supo convertir el maquillaje del Spaceman en un emblema sobre el ring.

Hoy, con la partida de Frehley, el recuerdo de Dark Espíritu cobra una nueva dimensión. Su personaje fue más que una referencia visual: fue un tributo en movimiento, una reinterpretación cultural que unió el rock con la lucha libre.

En cada vuelo, en cada pose, vibraba la energía de una guitarra invisible. Y en cada máscara plateada, brillaba el legado de un ícono.

Temas Relacionados

Lucha LibreTriple ADark EspírituAce Frehleymexico-deportes

Más Noticias

Cuál es la marca que podría igualar Cruz Azul si no pierde ante el América este fin de semana en el Olímpico Universitario

La Máquina y las Águilas se medirán este fin de semana en la cancha de Ciudad Universitaria

Cuál es la marca que

El consejo de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Jr. por el proceso legal que enfrenta :“El boxeo es tu casa”

El exboxeador argentino se unió a quienes brindan palabras de aliento para el pugilista mexicano

El consejo de Maravilla Martínez

La polémica publicación de Isaías Violante rumbo al enfrentamiento entre América y Cruz Azul

El mediocampista mexicano se perderá el “Clásico Joven” debido a una lesión que sufrió durante el partido contra Chivas

La polémica publicación de Isaías

Vicente Sánchez revela que desea volver a dirigir a Cruz Azul: “Ojalá se dé”

El estratega uruguayo logró conquistar la Concacaf Champions Cup durante su corta instancia en el club cementero

Vicente Sánchez revela que desea

Isaac Alarcón regresa a los 49ers: fue cortado y recontratado en menos de 24 horas

El liniero mexicano fue dado de baja por San Francisco, pero volvió al equipo de prácticas tras cumplir una sanción impuesta por la NFL

Isaac Alarcón regresa a los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunto responsable de

Detienen a presunto responsable de multihomicidio en Nezahualcóyotl

Hombre intenta refugiarse en Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, durante ataque armado: dos personas resultaron heridas

Internas hacen transmisión en vivo dentro de penal de Tijuana, director ya fue destituido

Fiscalía de CDMX analizará casos en los que trabajaba el abogado David Cohen para esclarecer su asesinato

Dan de alta y detienen a Héctor “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen en CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo:

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la noche de hoy 16 de octubre

Checo Pérez y su esposa disfrutan salvaje safari en Botsuana para desconectarse de la rutina

¿Apoya a Kike Mayagoitia? Capi Pérez publica fuerte mensaje tras nominación de La Bea en La Granja VIP

Víctor Mendívil conquista a la audiencia de Spotify México, ¿Cuáles son sus canciones más exitosas?

Adrián Marcelo ofrece miles de pesos a un familiar de Aldo de Nigris para grabar podcast

DEPORTES

Cuál es la marca que

Cuál es la marca que podría igualar Cruz Azul si no pierde ante el América este fin de semana en el Olímpico Universitario

El consejo de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Jr. por el proceso legal que enfrenta :“El boxeo es tu casa”

La polémica publicación de Isaías Violante rumbo al enfrentamiento entre América y Cruz Azul

Vicente Sánchez revela que desea volver a dirigir a Cruz Azul: “Ojalá se dé”

Isaac Alarcón regresa a los 49ers: fue cortado y recontratado en menos de 24 horas