Checo Pérez podría asistir al Gran Premio de México 2025: esto es todo lo que se sabe

La nueva escudería ya tiene todo listo para que la dupla Pérez-Bottas busquen escribir una nueva historia en el máximo circuito del automovilismo. (Jovani Pérez / Infobae México)

El Gran Premio de México 2025 alista una nueva edición en la capital mexicana con múltiples actividades y sorpresas para los aficionados al automovilismo.

Aunque Sergio “Checo” Pérez no participará en la parrilla de salida, su presencia podría formar parte del evento como invitado especial, lo que significaría su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez, ahora como figura representativa del automovilismo nacional.

El piloto tapatío, que actualmente se prepara para integrarse a la escudería de Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1, podría asistir al circuito capitalino para convivir con los fanáticos, ofrecer entrevistas y participar en actos públicos relacionados con su nueva escudería.

Su visita se daría en el marco de una edición que promete mantener el ambiente festivo y la alta convocatoria que caracteriza a esta carrera del calendario mundial.

La posibilidad de contar con el piloto jalisciense fue abordada por Federico González Compeán, director general del GP de México, quien confirmó que se mantienen conversaciones con Cadillac para definir los detalles de su asistencia.

Esto es lo que se sabe hasta el momento

(Jesús Avilés / Infobae México)

En conferencia de prensa en el Hermanos Rodríguez, González Compeán señaló que el objetivo es sumar al piloto mexicano a las actividades del fin de semana.

“Nos encantaría que Checo estuviera aquí, pero no sé si va a estar. Hemos tenido reuniones con Cadillac y mencionaron que fuera posible. Él siempre tiene su lugar apartado, y nos encantaría festejar con él su regreso a la Fórmula 1”, afirmó el directivo.

Por su parte, el expiloto Adrián Fernández habló sobre la nueva etapa que vivirá Checo Pérez en su carrera y la importancia de su figura para el deporte en México.

“Checo es muy maduro, veterano en la Fórmula 1, y para México es importante tenerlo de vuelta. Va a un equipo nuevo, con cosas nuevas, empezará de cero y es un nuevo reto que va a disfrutar”, comentó.

Durante el evento en el cual se emitieron las declaraciones, se llevó a cabo la inducción de Tomás López Rocha y Gustavo del Campo al Muro de Honor del Deporte Motor en México 2025, donde se destacó la trayectoria de figuras nacionales que han contribuido al desarrollo del automovilismo en el país.

La presencia mexicana en el GP de México

Pato O'Ward durante la FP1 del Gran Premio de México 2024. Crédito Foto: (Alexander Ortiz / Infobae México)

Aunque su participación no está confirmada oficialmente, se espera que Checo participe en actividades promocionales y encuentros con aficionados durante los días previos a la carrera.

De acuerdo con los organizadores, el piloto tapatío ofrecerá entrevistas, firmará autógrafos y apoyará la presencia de Cadillac ante el público mexicano, fortaleciendo el vínculo con la afición que lo ha acompañado a lo largo de su trayectoria.

Sin embargo, quien sí estará presente en la máxima celebración del automovilismo en México es el regiomontano Patricio O’Ward, que participará en la Práctica Libre 1 con el equipo McLaren, programada para el viernes 24 de octubre a las 12:30 horas, siendo el único piloto mexicano en acción durante todo el fin de semana.