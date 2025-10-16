México Deportes

Checo Pérez podría asistir al Gran Premio de México 2025: esto es todo lo que se sabe

Aunque no competirá, Checo Pérez podría formar parte de las actividades del fin de semana en Ciudad de México

Por Alexander Ortiz

Guardar
La nueva escudería ya tiene
La nueva escudería ya tiene todo listo para que la dupla Pérez-Bottas busquen escribir una nueva historia en el máximo circuito del automovilismo. (Jovani Pérez / Infobae México)

El Gran Premio de México 2025 alista una nueva edición en la capital mexicana con múltiples actividades y sorpresas para los aficionados al automovilismo.

Aunque Sergio “Checo” Pérez no participará en la parrilla de salida, su presencia podría formar parte del evento como invitado especial, lo que significaría su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez, ahora como figura representativa del automovilismo nacional.

El piloto tapatío, que actualmente se prepara para integrarse a la escudería de Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1, podría asistir al circuito capitalino para convivir con los fanáticos, ofrecer entrevistas y participar en actos públicos relacionados con su nueva escudería.

Su visita se daría en el marco de una edición que promete mantener el ambiente festivo y la alta convocatoria que caracteriza a esta carrera del calendario mundial.

La posibilidad de contar con el piloto jalisciense fue abordada por Federico González Compeán, director general del GP de México, quien confirmó que se mantienen conversaciones con Cadillac para definir los detalles de su asistencia.

Esto es lo que se sabe hasta el momento

(Jesús Avilés / Infobae México)
(Jesús Avilés / Infobae México)

En conferencia de prensa en el Hermanos Rodríguez, González Compeán señaló que el objetivo es sumar al piloto mexicano a las actividades del fin de semana.

“Nos encantaría que Checo estuviera aquí, pero no sé si va a estar. Hemos tenido reuniones con Cadillac y mencionaron que fuera posible. Él siempre tiene su lugar apartado, y nos encantaría festejar con él su regreso a la Fórmula 1”, afirmó el directivo.

Por su parte, el expiloto Adrián Fernández habló sobre la nueva etapa que vivirá Checo Pérez en su carrera y la importancia de su figura para el deporte en México.

“Checo es muy maduro, veterano en la Fórmula 1, y para México es importante tenerlo de vuelta. Va a un equipo nuevo, con cosas nuevas, empezará de cero y es un nuevo reto que va a disfrutar”, comentó.

Durante el evento en el cual se emitieron las declaraciones, se llevó a cabo la inducción de Tomás López Rocha y Gustavo del Campo al Muro de Honor del Deporte Motor en México 2025, donde se destacó la trayectoria de figuras nacionales que han contribuido al desarrollo del automovilismo en el país.

La presencia mexicana en el GP de México

Pato O'Ward durante la FP1
Pato O'Ward durante la FP1 del Gran Premio de México 2024. Crédito Foto: (Alexander Ortiz / Infobae México)

Aunque su participación no está confirmada oficialmente, se espera que Checo participe en actividades promocionales y encuentros con aficionados durante los días previos a la carrera.

De acuerdo con los organizadores, el piloto tapatío ofrecerá entrevistas, firmará autógrafos y apoyará la presencia de Cadillac ante el público mexicano, fortaleciendo el vínculo con la afición que lo ha acompañado a lo largo de su trayectoria.

Sin embargo, quien sí estará presente en la máxima celebración del automovilismo en México es el regiomontano Patricio O’Ward, que participará en la Práctica Libre 1 con el equipo McLaren, programada para el viernes 24 de octubre a las 12:30 horas, siendo el único piloto mexicano en acción durante todo el fin de semana.

Temas Relacionados

Checo PérezGran Premio de México 2025GP de México 2025CadillacFederico González CompeánPato O’Wardmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Vicente Sánchez revela que desea volver a dirigir a Cruz Azul: “Ojalá se dé”

El estratega uruguayo logró conquistar la Concacaf Champions Cup durante su corta instancia en el club cementero

Vicente Sánchez revela que desea

Isaac Alarcón regresa a los 49ers: fue cortado y recontratado en menos de 24 horas

El liniero mexicano fue dado de baja por San Francisco, pero volvió al equipo de prácticas tras cumplir una sanción impuesta por la NFL

Isaac Alarcón regresa a los

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Dentro de las instalaciones del Estadio Akron, el club Guadalajara ocultó todas las imágenes del histórico goleador

Chivas retira jersey de Omar

Monterrey vs Pumas, IA revela al ganador del partido

La inteligencia artificial analiza estadísticas, rendimiento y contexto previo al duelo entre Rayados y Universitarios en la jornada 13 del Apertura 2025

Monterrey vs Pumas, IA revela

Cuál es el estado de salud de Bryan “Cuco” Angulo, ex futbolista de Cruz Azul que recibió un balazo en la pierna

El delantero fue parte del equipo que ganó la novena estrella en 2019

Cuál es el estado de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan de alta y detienen

Dan de alta y detienen a Héctor “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen en CDMX

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja dos agresores abatidos en Michoacán

Jornada violenta en Sonora deja 7 personas asesinadas, van cuatro detenidos con armamento de uso del Ejército

Ejército asegura 120 garrafones de metanfetamina líquida escondida en contenedores de líquidos limpiadores en Sonora

Del CJNG al Cártel de Sinaloa: estos son los cárteles mexicanos que operan en Canadá

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Pati Chapoy

La Granja VIP: Pati Chapoy se declara ‘Team La Bea’ y pide al público que vote

Abelito afirma que incidente en teatro Xola casi le cuesta la vida y lanza fuerte petición: “Estaba bien nervioso”

La razón por la que aseguran que La Granja VIP tiene el éxito que no tuvo La Casa de los Famosos México

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

Flor Rubio es criticada en redes sociales tras asegurar que Eleazar Gómez “ya pagó su deuda”

DEPORTES

Vicente Sánchez revela que desea

Vicente Sánchez revela que desea volver a dirigir a Cruz Azul: “Ojalá se dé”

Isaac Alarcón regresa a los 49ers: fue cortado y recontratado en menos de 24 horas

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Monterrey vs Pumas, IA revela al ganador del partido

Cuál es el estado de salud de Bryan “Cuco” Angulo, ex futbolista de Cruz Azul que recibió un balazo en la pierna