México vs Marruecos EN VIVO: Gil Mora adelanta al cuadro mexicano con un penal

Arrancan los primeros 45 minutos, México buscando su pase a la siguiente fase , enfrente de Marruecos que es el líder del grupo.

Min. 23 : De momento no hay acciones de peligro en ninguna de las 2 porterías , Marruecos mantiene la posesión del esférico, sin embargo no hay momentos de peligro.

Min. 27: Se detienen las acciones, por un choque en el área, luego de un tiro de esquina de México , el jugador Mateo Levy se encuentra noqueado en el terreno de juego.

Sale en camilla Mateo Levy , por protocolo de conmoción cerebral se irá directo al hospital , de momento México juega con 10 hombres.

Min. 32: Sale Mateo Levy tras quedar noqueado en el terreno de juego y aplicar el protocolo de conmoción y entra al campo Iker Fimbres.

Finalizan los primeros 45 minutos , nada para nadie, sin acciones reales de peligro termina el primer tiempo con un 0 a 0, de momento España y Brasil también lo empatan que mantiene al TRI clasificado a la siguiente ronda.

Arrancan los segundos 45 minutos en el Mundial Sub-20, México y Marruecos empatan a 0.

Penaaaaaaaaal en favor de la Selección Mexicana , tras una mano en el área de parte de la defensa de Marruecos, oportunidad para México.

Min. 51: Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de México tras un buen remate de Mora que puso el balón en el fondo.

Min. 61 : Gran jugada del equipo Mexicano, Yael Padilla condujo el balón por la banda mandando un gran centro que Tahiel Jiménez remató a las manos del portero de Marruecos.

Últimas noticias

Mark Sánchez, ex jugador mexicano de la NFL sufrió ataque con arma blanca en Indianápolis El ahora comentarista de Fox Sports se encontraba en la ciudad para cubrir el juego Colts vs Raiders

Andrade El Ídolo demuestra que no extraña WWE y gana título de peso pesado de compañía independiente de lucha libre El gladiador mexicano no pierde el tiempo en causar impacto ahora que su última etapa en la WWE ha llegado a su fin

Penta Zero Miedo habla de su futuro en WWE y sus posibles ingresos con TNA y AAA: “Yo vengo a conquistar todo” El luchador compartió su visión sobre su identidad y lo que representa dentro del cuadrilátero

César ‘Chelito’ Delgado emula a Chicharito Hernández y anuncia su “interesante” proyecto en YouTube El Chelito utiliza la frase viral de Chicharito para invitar a sus seguidores a ver sus próximos contenidos