México vs Marruecos EN VIVO: Gil Mora adelanta al cuadro mexicano con un penal

Muy pocas jugadas de peligro de parte de ambas selecciones, sin embargo, tras la igualada de Brasil y España, el TRI está clasificado

Por Gerardo Lezama

21:22 hsHoy

Min. 61: Gran jugada del equipo Mexicano, Yael Padilla condujo el balón por la banda mandando un gran centro que Tahiel Jiménez remató a las manos del portero de Marruecos.

21:12 hsHoy

Min. 51: Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de México tras un buen remate de Mora que puso el balón en el fondo.

21:10 hsHoy

Penaaaaaaaaal en favor de la Selección Mexicana, tras una mano en el área de parte de la defensa de Marruecos, oportunidad para México.

21:05 hsHoy

Arrancan los segundos 45 minutos en el Mundial Sub-20, México y Marruecos empatan a 0.

20:50 hsHoy

Finalizan los primeros 45 minutos, nada para nadie, sin acciones reales de peligro termina el primer tiempo con un 0 a 0, de momento España y Brasil también lo empatan que mantiene al TRI clasificado a la siguiente ronda.

20:35 hsHoy

Min. 32: Sale Mateo Levy tras quedar noqueado en el terreno de juego y aplicar el protocolo de conmoción y entra al campo Iker Fimbres.

20:34 hsHoy

Sale en camilla Mateo Levy, por protocolo de conmoción cerebral se irá directo al hospital, de momento México juega con 10 hombres.

20:29 hsHoy

Min. 27: Se detienen las acciones, por un choque en el área, luego de un tiro de esquina de México, el jugador Mateo Levy se encuentra noqueado en el terreno de juego.

20:26 hsHoy

Min. 23: De momento no hay acciones de peligro en ninguna de las 2 porterías, Marruecos mantiene la posesión del esférico, sin embargo no hay momentos de peligro.

20:01 hsHoy
La selección mexicana buscará su
La selección mexicana buscará su pase a la siguiente ronda frente a Marruecos. Imagen cuenta de X @miseleccionsubs

Arrancan los primeros 45 minutos, México buscando su pase a la siguiente fase, enfrente de Marruecos que es el líder del grupo.

