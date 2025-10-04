México vs Marruecos EN VIVO: Gil Mora adelanta al cuadro mexicano con un penal

Min. 61: Gran jugada del equipo Mexicano, Yael Padilla condujo el balón por la banda mandando un gran centro que Tahiel Jiménez remató a las manos del portero de Marruecos.
Min. 51: Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de México tras un buen remate de Mora que puso el balón en el fondo.
Penaaaaaaaaal en favor de la Selección Mexicana, tras una mano en el área de parte de la defensa de Marruecos, oportunidad para México.
Arrancan los segundos 45 minutos en el Mundial Sub-20, México y Marruecos empatan a 0.
Finalizan los primeros 45 minutos, nada para nadie, sin acciones reales de peligro termina el primer tiempo con un 0 a 0, de momento España y Brasil también lo empatan que mantiene al TRI clasificado a la siguiente ronda.
Min. 32: Sale Mateo Levy tras quedar noqueado en el terreno de juego y aplicar el protocolo de conmoción y entra al campo Iker Fimbres.
Sale en camilla Mateo Levy, por protocolo de conmoción cerebral se irá directo al hospital, de momento México juega con 10 hombres.
Min. 27: Se detienen las acciones, por un choque en el área, luego de un tiro de esquina de México, el jugador Mateo Levy se encuentra noqueado en el terreno de juego.
Min. 23: De momento no hay acciones de peligro en ninguna de las 2 porterías, Marruecos mantiene la posesión del esférico, sin embargo no hay momentos de peligro.
Arrancan los primeros 45 minutos, México buscando su pase a la siguiente fase, enfrente de Marruecos que es el líder del grupo.