Andrade El Ídolo demuestra que no extraña WWE y gana título de peso pesado de compañía independiente de lucha libre

El gladiador mexicano no pierde el tiempo en causar impacto ahora que su última etapa en la WWE ha llegado a su fin

Por Jesús F. Beltrán

Este triunfo representa el primer
Este triunfo representa el primer título individual de Andrade en varios años. (Especial)

Andrade El Ídolo, conocido en México como “La Sombra”, ha escrito un nuevo capítulo en su trayectoria tras su salida de la WWE. El gladiador mexicano regresó a los cuadriláteros internacionales con fuerza, conquistando el Campeonato Peso Pesado de The Crash en su primera lucha después de abandonar la compañía de Stamford.

El pasado 3 de octubre, en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno de Tijuana, Andrade se midió ante DMT Azul, poniendo fin a un reinado de casi 900 días en una batalla que mantuvo al público al filo de la butaca. Con una actuación llena de intensidad y técnica, el luchador volvió a demostrar por qué es considerado uno de los talentos más completos del wrestling a nivel mundial.

El exsuperestrella de WWE regresó
El exsuperestrella de WWE regresó a los cuadriláteros y obtuvo el Campeonato Peso Pesado de The Crash en Tijuana. (Especial)

Este triunfo es significativo no solo por romper la hegemonía de DMT Azul, sino porque representa el primer título individual de Andrade en varios años, marcando así el inicio de una etapa de reinvención y consolidación internacional.

El anuncio de su regreso sorprendió a los fanáticos, ya que se produjo apenas unos días después de su salida oficial de WWE. De acuerdo con reportes, All Elite Wrestling (AEW) busca aprovechar este momento para reforzar su presencia en el mercado mexicano, y Andrade sería una pieza clave dentro de esta estrategia de expansión.

La arena de Tijuana fue
La arena de Tijuana fue testigo de un regreso triunfal que emocionó a los fanáticos en la frontera norte. ( Nelson M Diaz)

Durante los últimos años, The Crash Lucha Libre se ha posicionado como una de las promociones más importantes de México fuera de los grandes circuitos tradicionales como AAA y CMLL. Fundada en 2011 en Tijuana, la empresa ha combinado la tradición de la lucha libre mexicana con el dinamismo del wrestling contemporáneo, ofreciendo espectáculos que atraen tanto a público local como internacional.

El Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno, sede de la función, es considerado un lugar histórico para la lucha libre en la frontera norte y regularmente agota localidades en cada cartel de The Crash. A lo largo de su historia, la promotora ha recibido a figuras como Rey Mysterio, Penta El Zero Miedo, Fénix y Jeff Cobb, convirtiéndose en un trampolín para talentos que buscan relanzar o consolidar su carrera.

