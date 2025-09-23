Marco Antonio Barrera acepta que Crawford “le tapó la boca” al vencer a Canelo Álvarez

Marco Antonio Barrera enalteció a Terence Crawford por vencer a Canelo (Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

La derrota de Saúl Canelo Álvarez impactó al boxeo mundial, en una contienda donde parecía que el mexicano saldría victorioso, terminó por convertirse en una noche inolvidable para la disciplina por el triunfo histórico que logró Terence Crawford.

No solo los seguidores del Canelo se asombraron con el resultado, sino que algunos ex pugilistas también confesaron las impresiones que les dejó la pelea. Tal fue el caso de Marco Antonio Barrera, quien aseguró que Crawford “le tapó la boca” con la exhibición que dio la noche del sábado 13 de septiembre en Las Vegas.

El miembro del Salón de la Fama del Boxeo llenó de elogios la actuación del Bud, pues en la previa de la pelea demeritó la posibilidades que tenía el norteamericano de hacer una buena contienda ante Canelo.

Marco Barrera enalteció a Terence Crawford por vencer a Canelo

Marco Barrera enalteció a Terence Crawford por vencer a Canelo (Foto: YouTube/Roberto Mtz)

Durante el programa 210 Boxing TV, el Barreta aceptó que se equivocó en su pronóstico de que el norteamericano no pelearía con gran nivel ante Saúl Álvarez, por ello aplaudió la manera en la que venció a Canelo y lo enalteció por tener una gran exhibición pese al reto que significó el subir dos divisiones.

“Fue una gran pelea. Yo decía que tenía como cinco o seis rounds Crawford para hacer la diferencia, pero me tapó la boca. Demostró que la calidad hace más que cualquier cosa, y le ganó bien a Canelo"

Agregó que no fue el único que pensó que el tapatío saldría con la victoria, ya que diferentes expertos analizaron las condiciones del peso. “A todos que pensábamos eso, que un peso chico no le puede ganar a un peso grande, se nos olvidó decir que un extraordinario peso chico sí le puede ganar a un gran campeón como es Canelo”, agregó.

Terence Crawford derrotó a Canelo Álvarez y se convirtió en nuevo campeón mundial indiscutido de las 168 libras (REUTERS)

Por otra parte, explicó que la estrategia de Crawford ante Canelo fue eficiente, pues a lo largo de la pelea, el mexicano no encontró la manera de romper la defensa del Bud, así que la pelea se le fue de las manos a Álvarez Barragán, lo que terminó por definir su derrota.

“Esa extraordinaria estrategia de zurdo. Desde que se dio cuenta que Canelo no podía entrar se aventó todos los 12 rounds y Canelo difícilmente pudo hallarle al estilo zurdo. Nunca se cambió, camino muy bien, de hecho, Canelo lo quería cerrar, pero la habilidad y poder salir, poder ir hacia atrás, ese jab de mano derecha también toda la noche no lo dejó de tirar”, finalizó.