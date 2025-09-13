México Deportes

Cómo le fue a Rey Fénix en su lucha ante Sami Zayn en WWE SmackDown por el Campeonato de EEUU

El gladiador de Ecatepec dejó el orgullo de México en alto ante el campeón de Estados Unidos

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El mexicano aceptó el reto
El mexicano aceptó el reto abierto que lanzó el canadiense por su título de los Estados Unidos

La lucha libre mexicana vivió una noche agridulce este viernes 12 de septiembre durante una nueva edición de SmackDown, cuando el gladiador de Ecatepec, Rey Fénix, hizo su debut en una contienda por campeonato dentro de la WWE. Su rival fue nada menos que Sami Zayn, actual monarca de los Estados Unidos, quien logró defender exitosamente su título en un combate que mantuvo al público expectante hasta el último segundo.

La velada comenzó con gran expectativa luego de que Sami Zayn, apenas dos semanas después de haberse coronado, lanzara un reto abierto por su campeonato. Lo que nadie esperaba era que el desafío fuera respondido por una sorpresa internacional: Rey Fénix, considerado uno de los luchadores más espectaculares de la actualidad y con un estilo aéreo que lo ha consolidado como referente en la lucha libre mundial.

Con esta actuación, Fénix amplía
Con esta actuación, Fénix amplía su trayectoria internacional y refuerza el orgullo de la lucha libre mexicana, que vio representado a uno de sus exponentes más destacados frente a millones de espectadores alrededor del mundo.

Sami Zayn ha demostrado ser un campeón dispuesto a probarse ante cualquier oponente. En tan solo quince días, ha enfrentado y vencido a figuras de enorme peso: primero, al legendario John Cena, 17 veces campeón mundial; y ahora, a Rey Fénix, quien debutaba en la órbita titular de WWE con una actuación que dejó huella entre los aficionados.

Desde el campanazo inicial, el combate fue un choque de estilos. Zayn intentó controlar con su poder físico y movimientos potentes, incluyendo un sorpresivo powerslam que frenó por momentos el ímpetu del mexicano. No obstante, Fénix respondió con la espectacularidad que lo caracteriza: un tornillo hacia ringside y un handspring back elbow que encendieron la arena y arrancaron ovaciones del público.

Primero venció a John Cena
Primero venció a John Cena y ahora a Rey Fénix, consolidando su papel como campeón de peso.

El desarrollo del combate mantuvo la tensión al máximo. Rey Fénix logró escapar de la Blue Thunder Bomb para aplicar un DDT que hizo tambalear al campeón. Más adelante, conectó un moonsault y un pisotón desde la tercera cuerda, acciones que parecían acercarlo a la victoria. Sin embargo, Sami Zayn demostró resiliencia y resistencia, evitando la derrota en cada intento.

El desenlace llegó tras un momento de máxima intensidad. Cuando el mexicano buscaba cerrar la contienda con otra ofensiva aérea, Zayn lo sorprendió con un Exploder Suplex contra las cuerdas, movimiento que lo dejó en posición vulnerable. De inmediato, el campeón aplicó su devastador Helluva Kick, con el que selló la defensa titular y retuvo el campeonato de los Estados Unidos.

El luchador de Ecatepec cayó
El luchador de Ecatepec cayó en su primera oportunidad titular de WWE frente al campeón de Estados Unidos.

Aunque la victoria no fue para Rey Fénix, su presentación en SmackDown deja un mensaje claro: el luchador mexicano tiene la calidad y el carisma necesarios para figurar en el escenario más grande de la lucha libre. Su estilo innovador y la conexión con el público lo convierten en un candidato natural para recibir más oportunidades en WWE.

Con esta actuación, Fénix amplía su trayectoria internacional y refuerza el orgullo de la lucha libre mexicana, que vio representado a uno de sus exponentes más destacados frente a millones de espectadores alrededor del mundo.

Temas Relacionados

Rey FénixSami ZaynWWESmackdownCampeonato de los Estados UnidosLucha Libremexico-deportes

Más Noticias

Arena México estalla con la defensa de Bandido y Brody King en el Viernes Espectacular

La dupla conocida como ‘Brodido’ confirmaron su poderío con una victoria contundente ante el equipo del Galeón Fantasma

Arena México estalla con la

Resultados de Worlds Collide 2025, Dominik Mysterio es el nuevo Megacampeón Triple A

Con muchas sorpresas el evento fue del gusto de los aficionados que disfrutaron los resultados

Resultados de Worlds Collide 2025,

Alertan sobre el estado de ánimo de Kevin Mier luego de sus repetidas fallas: “Algo debe estar pasando”

El guardameta colombiano ha mostrado una baja de juego en los últimos partidos

Alertan sobre el estado de

Eddy Reynoso responde a Juan Manuel Márquez sobre las críticas hacia Canelo Álvarez: “Están ciegos”

El entrenador y líder del Canelo Team señaló que los números de su peleador hablan por sí solos

Eddy Reynoso responde a Juan

Óscar de la Hoya lanza su predicción para Canelo vs Crawford y advierte al mexicano: “Le va a dar una paliza”

El “Golden Boy” aseguró que el pugilista tapatío contará con la ventaja de su peso

Óscar de la Hoya lanza
MÁS NOTICIAS

NARCO

Bermúdez Requena fue detenido en

Bermúdez Requena fue detenido en una casa con alberca: había Joyas, fajos de billetes y botellas de vino italiano

Meses de investigación y 12 dependencias: así fue el operativo para capturar a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”

Así es la lujosa mansión donde detuvieron a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora | Video

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena? Presunto líder de “La Barredora”

Podría reabrirse investigación sobre la muerte de “El Mijis”, según la activista Frida Guerrera

ENTRETENIMIENTO

¡Viva México! Fiesta Mexicana: horario,

¡Viva México! Fiesta Mexicana: horario, artistas y todo sobre programa especial de Televisa por el 15 de septiembre

“Todo estaba destruido”: así fue como Silvia Pinal se arrastró entre los escombros de Televiteatros tras el terremoto del 85

Juez pone freno a Gustavo Adolfo Infante: no podrá hablar ni acercarse a Maribel Guardia

Captan a Anaïs, hija de Noel Gallagher, comprando merch pirata en el concierto de Oasis: “Traía un vestido mexicano”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Abelito y Alexis Ayala entre los favoritos para salir

DEPORTES

Arena México estalla con la

Arena México estalla con la defensa de Bandido y Brody King en el Viernes Espectacular

Resultados de Worlds Collide 2025, Dominik Mysterio es el nuevo Megacampeón Triple A

Alertan sobre el estado de ánimo de Kevin Mier luego de sus repetidas fallas: “Algo debe estar pasando”

Eddy Reynoso responde a Juan Manuel Márquez sobre las críticas hacia Canelo Álvarez: “Están ciegos”

Óscar de la Hoya lanza su predicción para Canelo vs Crawford y advierte al mexicano: “Le va a dar una paliza”