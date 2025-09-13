México Deportes

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Las Águilas reciben al Rebaño en el Estadio Ciudad de los Deportes en ambas ramas, donde el orgullo de ambas escuadras está en juego

Por Jesús F. Beltrán

La capital será testigo de una jornada histórica donde el futbol varonil y femenil se unen en el Clásico Nacional. (Ilustración: Jesús Aviles)

El Estadio Ciudad de los Deportes será el epicentro del futbol mexicano este fin de semana, cuando el balompié varonil y femenil se vista de gala con dos ediciones del Clásico Nacional entre América y Chivas, los equipos más populares y ganadores del país.

El primer enfrentamiento será el sábado 13 de septiembre de 2025 a las 21:00 horas, correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura. El duelo varonil podrá verse en vivo a través de Canal 5 y VIX Premium, en un horario estelar que promete paralizar a los aficionados.

Soccer Football - Liga MX - America v Pachuca - Estadio Azulcrema, Mexico City, Mexico - August 30, 2025 America's Allan Saint-Maximin celebrates scoring their second goal with Alvaro Fidalgo REUTERS/Eloisa Sanchez

Las Águilas llegan como favoritas indiscutibles. Invictas tras siete partidos, con cinco triunfos y dos empates, acumulan 17 puntos que las colocan en la segunda posición de la tabla general. Su solidez defensiva y el aporte ofensivo del refuerzo francés Allan Saint-Maximin, quien ya ha marcado goles clave frente a Atlas y Pachuca, elevan las expectativas para un partido que podría catapultarlos al liderato.

El Rebaño no pudo ante los celestes. (Especial)

En contraste, las Chivas varonil atraviesan un momento complicado. Con apenas 4 puntos producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas, ocupan el lugar 16 de la clasificación. La derrota más reciente frente a Cruz Azul en casa, por 1-2, aumentó la presión sobre el equipo rojiblanco, que llega con la obligación de dar la sorpresa en un escenario que luce adverso. Para el Rebaño, un triunfo significaría no solo sumar tres puntos, sino también recuperar confianza en medio de un semestre cuesta arriba.

La rivalidad no se detendrá ahí. El domingo 14 de septiembre a las 12:00 horas se disputará el Clásico Nacional femenil, también en el Estadio Ciudad de los Deportes. El encuentro se transmitirá para todo el país en VIX y YouTube, lo que permitirá que los seguidores vivan la pasión desde cualquier lugar.

Las Águilas llegó a este Clásico Nacional tras un empate ante el Atlético de San Luis. (Especial)

En la rama femenil, el América Femenil se presenta como líder de la clasificación general. Su más reciente empate 2-2 ante el Atlético de San Luis mostró la capacidad de reacción de un equipo que combina experiencia y juventud para dominar en casi todos sus partidos. La dupla ofensiva, respaldada por una sólida defensa, ha sido clave para mantenerlas en lo más alto.

Chivas logró una victoria 2 a 1 ante el León.

Por su parte, las Chivas Femenil llegan motivadas tras vencer 2-1 como visitantes a León. Ubicadas en la séptima posición, el Rebaño Sagrado ha mostrado mejoras tanto en ataque como en coordinación defensiva. Para las rojiblancas, el Clásico representa una oportunidad única de escalar posiciones y, sobre todo, de enviar un mensaje contundente de que están listas para competir por los primeros lugares.

El doble Clásico en la capital mexicana refuerza la importancia del Estadio Ciudad de los Deportes, recinto que este fin de semana no solo será sede de futbol, sino de la pasión y el orgullo que caracteriza a esta rivalidad. Para los aficionados, representa una oportunidad inigualable de vivir dos partidos históricos en menos de 24 horas, en los que estará en juego algo más que puntos: el honor de vencer al acérrimo rival.

