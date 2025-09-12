México Deportes

¿Cómo quedará el partido entre el Cruz Azul y Pachuca de acuerdo a la IA?

Con estilos opuestos y momentos contrastantes, el duelo en Hidalgo pondrá a prueba la consistencia visitante y la urgencia local por recuperar terreno

Por Gerardo Lezama

La inteligencia artificial otorga 58%
La inteligencia artificial otorga 58% de probabilidad de victoria a Cruz Azul sobre Pachuca en la Jornada 8 del Apertura 2025. Ilustración Jesús Aviles / Infobae México.

De acuerdo con modelos de inteligencia artificial, el análisis de rendimiento reciente, estadísticas ofensivas y consistencia táctica favorece a Cruz Azul.

Las proyecciones indican un 58% de probabilidad de victoria para los visitantes, frente a un 24% para Pachuca y un 18% de empate.

El sistema considera variables como efectividad en zona de definición, recuperación tras pérdida y precisión en pases verticales, donde el equipo capitalino ha mostrado superioridad.

Además, el algoritmo anticipa un partido con más posesión para Pachuca, pero con menor profundidad. Cruz Azul, en cambio, podría capitalizar transiciones rápidas y errores en salida para inclinar el marcador.

La IA también detecta una tendencia a partidos abiertos entre ambos, con alta probabilidad de goles en ambas porterías.

Pachuca enfrenta una racha negativa
Pachuca enfrenta una racha negativa y busca recuperarse ante un Cruz Azul invicto y en pelea por el liderato. . EFE/Juan Ignacio Roncoroni

El enfrentamiento entre Cruz Azul y Pachuca en la Jornada 8 del Apertura 2025 se perfila como uno de los más relevantes del fin de semana.

Ambos equipos llegan con realidades distintas: mientras los Tuzos atraviesan una racha negativa, la Máquina Cementera mantiene el invicto y pelea por el liderato general.

Pachuca, dirigido por Jaime Lozano, ha perdido fuerza tras un inicio prometedor. En sus últimos tres partidos ligueros apenas ha sumado un punto, lo que ha encendido las alarmas en el entorno hidalguense.

La salida de Salomón Rondón al Real Oviedo dejó un vacío ofensivo que ni Jhonder Cádiz ni Idrissi han logrado llenar. Aunque el equipo conserva una estructura sólida, su capacidad de generar peligro ha disminuido, y la defensa ha mostrado vulnerabilidades, especialmente en casa, donde ha recibido siete goles en tres encuentros.

Enner Valencia, recién incorporado tras su paso por el Internacional de Porto Alegre, podría debutar en este encuentro.

Cruz Azul suma cinco victorias
Cruz Azul suma cinco victorias consecutivas y 15 goles en siete partidos bajo la dirección de Nicolás Larcamón. (REUTERS)

Su presencia ofrece una alternativa de peso en el ataque tuzo, aunque aún no se confirma si arrancará como titular o será opción de relevo.

Por su parte, Cruz Azul llega con cinco victorias consecutivas y una ofensiva que ha marcado 15 goles en siete partidos. Bajo la dirección de Nicolás Larcamón, el equipo ha encontrado equilibrio entre posesión, presión alta y contundencia.

A pesar de la baja por lesión de Ángel Sepúlveda, el conjunto celeste cuenta con alternativas como Gabriel “Toro” Fernández para mantener su ritmo goleador.

La Máquina suma 17 puntos, igual que América y uno menos que Monterrey, lo que convierte este partido en una oportunidad clave para escalar a la cima.

El duelo se jugará el sábado 13 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo y será transmitido por la plataforma TUBI. Más allá del resultado, el partido representa una prueba de carácter para ambos proyectos técnicos y podría marcar un punto de inflexión en el torneo.

