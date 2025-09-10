México Deportes

México vs Corea del Sur EN VIVO: minuto a minuto arranca el segundo tiempo con victoria momentánea del tricolor

El cuadro mexicano mantiene un buen ritmo de juego y lo da a notar en el marcador

Por Gerardo Lezama

02:36 hsHoy

Arranca el segundo tiempo entre México y Corea del Sur, en el entretiempo entró la figura Coreana Heung Min Son.

02:18 hsHoy

Finaliza el primer tiempo, México vence 1 gol por 0 a su similar de Corea del Sur, de momento Raúl Jiménez el héroe de la noche.

01:53 hsHoy
Raúl Jiménez anotó el primer gol del partido amistoso contra Corea del Sur. Crédito: Cuenta de X @miseleccionmx

Min. 21: Goooooooooooooooooooooooooooooool de Méxicooooooo, Raúl Alonso Jiménez clava el primero tras un centro de Rodrigo Huescas y pone a México al frente en el marcador.

01:51 hsHoy

Min. 19: La falloooooo, Corea del Sur de frente a la portería en mano a mano con Luis Ángel Malagón falla el tiro y se mantiene el 0 por 0.

01:42 hsHoy

Min. 9: Cercaaaaa la Selección Corea del Sur, tras un error en el medio campo de Marcel Ruiz, los Coreanos aprovecharon y realizaron una gran jugada que pasó cerca de la portería de Luis Ángel Malagón.

01:31 hsHoy
Inicia el partido entre México
Inicia el partido entre México y Corea del Sur con rumbo al Mundial del 2026. Imagen cuenta de X @Miseleccionmx

Arranca el encuentro desde Nashville, Tennessee, México y Corea del Sur juegan rumbo al Mundial del 2026.

01:20 hsHoy
Alineación de la Selección de
Alineación de la Selección de Corea del Sur para el partido contra México. Imagen cuenta de X @theKFA

Corea del Sur presentó a Seunggyu Kim como guardameta; Hanbeom Lee, Minjae Kim, Taehyeon Kim, Moonhwan Kim y Myung Jae Lee en la zaga; Yongwoo Park, Junho Bae, Kangin Lee y Jens Castrop en el mediocampo; y Hyeongyu Oh como delantero.

01:06 hsHoy
Alineación de la Selección Mexicana
Alineación de la Selección Mexicana para el encuentro de preparación contra Corea del Sur. Imagen cuenta de X @MiseleccionMX

México alineó con Raúl Rangel en la portería; Rodrigo Huescas, Juan José Purata, Johan Vásquez y Mateo Chávez en defensa; Erik Lira, Marcel Ruiz y Erick Sánchez en el medio campo; y Germán Berterame, Raúl Jiménez e Hirving Lozano en el ataque.

01:02 hsHoy
México sigue su preparación para
México sigue su preparación para el Mundial del 2026, su rival será Corea del Sur. Imagen cuenta de X @MiseleccionMX

La Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur, un viejo rival desde el Geodis Park en Nashville, Tennessee.

