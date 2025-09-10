México vs Corea del Sur EN VIVO: minuto a minuto arranca el segundo tiempo con victoria momentánea del tricolor

Arranca el segundo tiempo entre México y Corea del Sur, en el entretiempo entró la figura Coreana Heung Min Son.
Finaliza el primer tiempo, México vence 1 gol por 0 a su similar de Corea del Sur, de momento Raúl Jiménez el héroe de la noche.
Min. 21: Goooooooooooooooooooooooooooooool de Méxicooooooo, Raúl Alonso Jiménez clava el primero tras un centro de Rodrigo Huescas y pone a México al frente en el marcador.
Min. 19: La falloooooo, Corea del Sur de frente a la portería en mano a mano con Luis Ángel Malagón falla el tiro y se mantiene el 0 por 0.
Min. 9: Cercaaaaa la Selección Corea del Sur, tras un error en el medio campo de Marcel Ruiz, los Coreanos aprovecharon y realizaron una gran jugada que pasó cerca de la portería de Luis Ángel Malagón.
Arranca el encuentro desde Nashville, Tennessee, México y Corea del Sur juegan rumbo al Mundial del 2026.
Corea del Sur presentó a Seunggyu Kim como guardameta; Hanbeom Lee, Minjae Kim, Taehyeon Kim, Moonhwan Kim y Myung Jae Lee en la zaga; Yongwoo Park, Junho Bae, Kangin Lee y Jens Castrop en el mediocampo; y Hyeongyu Oh como delantero.
México alineó con Raúl Rangel en la portería; Rodrigo Huescas, Juan José Purata, Johan Vásquez y Mateo Chávez en defensa; Erik Lira, Marcel Ruiz y Erick Sánchez en el medio campo; y Germán Berterame, Raúl Jiménez e Hirving Lozano en el ataque.
La Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur, un viejo rival desde el Geodis Park en Nashville, Tennessee.