México vs Corea del Sur EN VIVO: minuto a minuto arranca el segundo tiempo con victoria momentánea del tricolor

La Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur , un viejo rival desde el Geodis Park en Nashville, Tennessee.

México alineó con Raúl Rangel en la portería; Rodrigo Huescas , Juan José Purata , Johan Vásquez y Mateo Chávez en defensa; Erik Lira , Marcel Ruiz y Erick Sánchez en el medio campo; y Germán Berterame , Raúl Jiménez e Hirving Lozano en el ataque.

Corea del Sur presentó a Seunggyu Kim como guardameta; Hanbeom Lee , Minjae Kim , Taehyeon Kim , Moonhwan Kim y Myung Jae Lee en la zaga; Yongwoo Park , Junho Bae , Kangin Lee y Jens Castrop en el mediocampo; y Hyeongyu Oh como delantero.

Arranca el encuentro desde Nashville, Tennessee , México y Corea del Sur juegan rumbo al Mundial del 2026.

Min. 9: Cercaaaaa la Selección Corea del Sur , tras un error en el medio campo de Marcel Ruiz , los Coreanos aprovecharon y realizaron una gran jugada que pasó cerca de la portería de Luis Ángel Malagón .

Min. 19: La falloooooo, Corea del Sur de frente a la portería en mano a mano con Luis Ángel Malagón falla el tiro y se mantiene el 0 por 0.

Min. 21: Goooooooooooooooooooooooooooooool de Méxicooooooo, Raúl Alonso Jiménez clava el primero tras un centro de Rodrigo Huescas y pone a México al frente en el marcador.

Finaliza el primer tiempo, México vence 1 gol por 0 a su similar de Corea del Sur, de momento Raúl Jiménez el héroe de la noche.

Arranca el segundo tiempo entre México y Corea del Sur , en el entretiempo entró la figura Coreana Heung Min Son .

