José Ramón Fernández sorprende al menospreciar la llegada de Checo Pérez a Cadillac: “Serán último lugar de la F1″

El conocido periodista deportivo ninguneó el retorno de Sergio a la máxima categoría del automovilismo. (Jesús Avilés)

El arribo de Checo Pérez a Cadillac ha generado una oleada de comentarios en el entorno de la Fórmula 1, especialmente tras las recientes opiniones de José Ramón Fernández. El comentarista deportivo no escatimó al asegurar que la escudería estadounidense, con la dupla formada por el piloto mexicano y Valtteri Bottas, terminará en el último lugar de la parrilla durante su primer año en el ‘Gran Circo’.

Fue durante una reciente participación en el programa de SportCenter, donde Joserra argumentó que, pese a que ambos corredores suman experiencia, la combinación no bastará para evitar un debut complicado para Cadillac. A su vez, señaló que la nueva escudería estadounidense culminará su primer temporada en el último lugar del Campeonato de Constructores.

“Checo Pérez junto a Valtteri Bottas forman una dupla veterana, donde Bottas supera en casi todos los rubros a Checo, pero son veteranos y van a llevar a Cadillac al último lugar de la Fórmula 1. Es normal que eso ocurra en el primer año; ya en el segundo mejorarán”, apuntó Joserra.

José Ramón Fernández está cerca del retiro, según reveló su hijo Juan Pablo Fernández (Captura ESPN)

Posteriormente, Fernández también abordó el paso reciente de Pérez por Red Bull, señalando que el mexicano perdió el enfoque necesario para mantenerse en la élite del equipo.

“Checo salió de la F1 porque perdió la concentración de lo que es Red Bull, perdió la concentración en varias carreras. Red Bull tiene al campeón del mundo (Verstappen), así de fácil [...] Checo regresa a la F1 por todo lo que tiene detrás, más que por el piloto que es”, sentenció el conocido periodista deportivo.

La escudería estadounidense ya conoce a la empresa que realizará su indumentaria en su debut dentro de la F1. (Jesús Avilés)

Checo regresa a la F1

El pasado martes 26 de agosto, el tapatío Sergio “Checo” Pérez confirmó su regreso a la Fórmula 1 como piloto titular de la escudería Cadillac F1 Team para la temporada 2026.

Después de su salida de Red Bull Racing al finalizar la temporada 2024 y un año sabático en 2025, Pérez evaluó diversas opciones antes de decidirse por la nueva escudería estadounidense. Durante este período, mantuvo conversaciones con distintas escuderías, incluyendo Alpine, pero la posibilidad de liderar un equipo desde sus inicios y participar activamente en el desarrollo del proyecto pesó en su decisión.

El piloto finlandés será el nuevo coequipero de Checo Pérez. (X/Formula 1)

El proyecto de Cadillac, respaldado por General Motors, debutará oficialmente en la temporada 2026 como el undécimo equipo de la parrilla, utilizará motores Ferrari en sus primeras campañas, mientras desarrolla su propia unidad de potencia con vistas a estrenarla en 2029.