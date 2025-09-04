México Deportes

José Ramón Fernández sorprende al menospreciar la llegada de Checo Pérez a Cadillac: “Serán último lugar de la F1″

El conocido periodista deportivo ninguneó el retorno de Sergio a la máxima categoría del automovilismo

Por Alex Domínguez

Guardar
El conocido periodista deportivo ninguneó
El conocido periodista deportivo ninguneó el retorno de Sergio a la máxima categoría del automovilismo. (Jesús Avilés)

El arribo de Checo Pérez a Cadillac ha generado una oleada de comentarios en el entorno de la Fórmula 1, especialmente tras las recientes opiniones de José Ramón Fernández. El comentarista deportivo no escatimó al asegurar que la escudería estadounidense, con la dupla formada por el piloto mexicano y Valtteri Bottas, terminará en el último lugar de la parrilla durante su primer año en el ‘Gran Circo’.

Fue durante una reciente participación en el programa de SportCenter, donde Joserra argumentó que, pese a que ambos corredores suman experiencia, la combinación no bastará para evitar un debut complicado para Cadillac. A su vez, señaló que la nueva escudería estadounidense culminará su primer temporada en el último lugar del Campeonato de Constructores.

“Checo Pérez junto a Valtteri Bottas forman una dupla veterana, donde Bottas supera en casi todos los rubros a Checo, pero son veteranos y van a llevar a Cadillac al último lugar de la Fórmula 1. Es normal que eso ocurra en el primer año; ya en el segundo mejorarán”, apuntó Joserra.

José Ramón Fernández está cerca
José Ramón Fernández está cerca del retiro, según reveló su hijo Juan Pablo Fernández (Captura ESPN)

Posteriormente, Fernández también abordó el paso reciente de Pérez por Red Bull, señalando que el mexicano perdió el enfoque necesario para mantenerse en la élite del equipo.

“Checo salió de la F1 porque perdió la concentración de lo que es Red Bull, perdió la concentración en varias carreras. Red Bull tiene al campeón del mundo (Verstappen), así de fácil [...] Checo regresa a la F1 por todo lo que tiene detrás, más que por el piloto que es”, sentenció el conocido periodista deportivo.

La escudería estadounidense ya conoce
La escudería estadounidense ya conoce a la empresa que realizará su indumentaria en su debut dentro de la F1. (Jesús Avilés)

Checo regresa a la F1

El pasado martes 26 de agosto, el tapatío Sergio “Checo” Pérez confirmó su regreso a la Fórmula 1 como piloto titular de la escudería Cadillac F1 Team para la temporada 2026.

Después de su salida de Red Bull Racing al finalizar la temporada 2024 y un año sabático en 2025, Pérez evaluó diversas opciones antes de decidirse por la nueva escudería estadounidense. Durante este período, mantuvo conversaciones con distintas escuderías, incluyendo Alpine, pero la posibilidad de liderar un equipo desde sus inicios y participar activamente en el desarrollo del proyecto pesó en su decisión.

El piloto finlandés será el
El piloto finlandés será el nuevo coequipero de Checo Pérez. (X/Formula 1)

El proyecto de Cadillac, respaldado por General Motors, debutará oficialmente en la temporada 2026 como el undécimo equipo de la parrilla, utilizará motores Ferrari en sus primeras campañas, mientras desarrolla su propia unidad de potencia con vistas a estrenarla en 2029.

Temas Relacionados

José Ramón FernándezCheco PérezFórmula 1CadillacF1mexico-deportes

Más Noticias

NFL México 2025: conoce cuáles son los equipos con más seguidores en nuestro país

Descubre la magnitud del seguimiento de la NFL en México y las franquicias que más conexión generan con los aficionados

NFL México 2025: conoce cuáles

CMLL anuncia a las primeras participantes del Grand Prix de Amazonas 2025

El torneo femenil del CMLL contará con representación nacional e internacional en la Arena México

CMLL anuncia a las primeras

Álex Padilla recibe duro castigo en LaLiga tras conducta antideportiva ante el Betis

El exportero de Pumas recibió su primera tarjeta roja con el Athletic Club

Álex Padilla recibe duro castigo

TAS falla en contra de equipos de Expansión MX, pero ascenso y descenso regresaría en 2026

El Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó la apelación de seis clubes de Expansión MX, pero ratificó que el sistema volverá

TAS falla en contra de

Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca: Las ocasiones en que CR7 enfrentó a México

Portugal sería la selección invitada para el duelo de reinauguración del ‘Coloso de Santa Úrsula’

Cristiano Ronaldo en el Estadio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aplazan audiencia contra exalcalde Gerardo

Aplazan audiencia contra exalcalde Gerardo Vargas y exfuncionarios de Ahome por presunta corrupción

Golpe duro al despojo y extorsiones en Edomex: procesan a cinco miembros de AMOS y USON detenidos al oriente

Tras maltrato físico y detalles de la emboscada, el Mayo Zambada exigió que se revelara la verdad de su histórica captura

Con pala y camiseta de madre buscadora: Ceci Flores se presenta entre los 300 líderes más influyentes de México

EEUU sanciona a empresas chinas por “facilitar” tráfico de opioides sintéticos tras incautación millonaria al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro estrenará Frankenstein

Guillermo del Toro estrenará Frankenstein en el FICM 2025 previo a su estreno en cines y Netflix

Natalia Jiménez le aconseja a Cazzu replicar acciones que la tienen a un paso de obtener custodia de su hija

Thelma Madrigal reaparece en televisión con Regalo de amor tras casi 10 años fuera de las pantallas | Entrevista

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 4 de septiembre: ellos son los nominados de la semana

Trágico mensaje de Marian Izaguirre antes de su desaparición se viraliza mientras Fiscalía de Michoacán investiga a contrarreloj

DEPORTES

NFL México 2025: conoce cuáles

NFL México 2025: conoce cuáles son los equipos con más seguidores en nuestro país

CMLL anuncia a las primeras participantes del Grand Prix de Amazonas 2025

Álex Padilla recibe duro castigo en LaLiga tras conducta antideportiva ante el Betis

TAS falla en contra de equipos de Expansión MX, pero ascenso y descenso regresaría en 2026

Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca: Las ocasiones en que CR7 enfrentó a México