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Alcalde de Úrsulo Galván pierde el fuero en Veracruz: es investigado por desaparición de un empresario

El Congreso de Veracruz retiró el fuero a Bertín Bravo Montero, es investigado por la FGE

Bertín Bravo Montero “El Gato” Veracruz Úrsulo Galván fuero FGE investigado
El Congreso de Veracruz quitó fuero al alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero “El Gato” (Foto: FB)
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El Congreso de Veracruz aprobó retirar el fuero constitucional al presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, con lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) podrá continuar el proceso penal en su contra por su presunta participación en la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López.

La decisión fue avalada este miércoles durante una sesión extraordinaria celebrada a puerta cerrada, en la que los diputados determinaron que existían elementos suficientes para eliminar la inmunidad procesal del alcalde y permitir que la autoridad ministerial ejerza las acciones legales correspondientes.

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El dictamen fue aprobado con 40 votos a favor y ocho en contra, luego de varias horas de discusión en el Congreso local.

Es investigado por desaparición de empresario y su escolta

Bravo Montero enfrenta una investigación relacionada con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López Torres, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 14 de mayo.

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Aunque en las inmediaciones del Congreso permanecieron vehículos de la Fiscalía General del Estado durante el desarrollo de la sesión, el alcalde abandonó el recinto legislativo antes de que concluyera la votación y no fue detenido.

Con la pérdida del fuero, la Fiscalía queda en condiciones de solicitar una orden de aprehensión u otras medidas judiciales, siempre que un juez considere que existen los elementos legales para ello.

Las autoridades legislativas aclararon que el desafuero no implica una declaración de culpabilidad, sino que únicamente elimina la protección constitucional que impedía procesar penalmente al funcionario mientras permanecía en el cargo.

Pedro de Jesús Rosado asumiría la alcaldía

La sesión definirá si Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero pierden la inmunidad procesal, para que la Fiscalía del Estado pueda ejercer acción en su contra
La FGE señala a Raúl González Martínez por participar en la desaparición de empresario y su escolta (Crédito: Honorable Ayuntamiento de Úrsulo Galván(

Tras la resolución del Congreso, se prevé que Pedro de Jesús Rosado Guzmán sea llamado para asumir la presidencia municipal de Úrsulo Galván, mientras se define la situación jurídica de Bertín Bravo Montero.

El relevo busca garantizar la continuidad de las funciones administrativas del ayuntamiento en caso de que el alcalde deba enfrentar un proceso penal.

Defensa prepara amparo para evitar una detención

Antes de la votación, los abogados del alcalde acudieron al Congreso para dar seguimiento al procedimiento de desafuero y adelantaron que analizan promover recursos legales ante la justicia federal.

La estrategia jurídica contempla la presentación de un amparo con el propósito de evitar una eventual orden de aprehensión una vez que el retiro del fuero surta efectos legales.

Por ahora, la Fiscalía General del Estado no ha informado si solicitará de manera inmediata alguna medida cautelar contra el edil.

También fue desaforado el alcalde de Ixhuatlán del Sureste

La sesión definirá si Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero pierden la inmunidad procesal, para que la Fiscalía del Estado pueda ejercer acción en su contra
También le quitaron el fuero al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez (Crédito: Facebook/Raúl González Martínez)

En la misma jornada legislativa, el Congreso de Veracruz también aprobó retirar el fuero al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, quien es investigado por su presunta participación en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

De acuerdo con las autoridades, por este caso ya existen ocho personas detenidas, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades de todos los involucrados.

Tras el desafuero de González Martínez, se prevé que Juliana Ruiz Martínez asuma la presidencia municipal de Ixhuatlán del Sureste.

Movimiento Ciudadano acusa persecución política

Denuncia amenazas a candidatos de MC en Veracruz
MC denunció que desafuero d dos alcaldes en Veracruz es persecución política (Luis Carbonell de la Hoz/Facebook)

Los dos alcaldes pertenecen a Movimiento Ciudadano (MC), partido que calificó ambos procesos de desafuero como una supuesta persecución política impulsada por el Gobierno de Veracruz y Morena.

La dirigencia del partido anunció que brindará respaldo jurídico a ambos funcionarios y solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para dar seguimiento a los procedimientos y vigilar el respeto al debido proceso.

Con la aprobación del Congreso local, corresponderá ahora a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial determinar el curso de las investigaciones y resolver su situación jurídica conforme avancen los procesos penales.

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