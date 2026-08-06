La Granja VIP 2 desata polémica por copiar fórmula de La Casa de los Famosos México para revelar a sus habitantes

La Granja VIP 2 desata críticas por revelar a su primer granjero copiando fórmula de La Casa de los Famosos México (Especial Infobae México)

Guardar

La segunda temporada del reality show La Granja VIP competirá con la actual edición de La Casa de los Famosos México 2026, confirmó el miércoles TV Azteca.

Mediante un comunicado, la televisora indicó que su proyecto estelar aterrizará simultáneamente en sus canales de televisión y en la plataforma Disney Plus el 6 de septiembre.

PUBLICIDAD

La decisión representa un cambio respecto a la estrategia seguida en 2025, cuando La Granja VIP comenzó transmisiones después de la final de la tercera temporada de LCDLFMX 3.

TV Azteca copia fórmula de LCDLFMX para revelar a las celebridades de La Granja VIP 2

A un mes del debut, la noticia marca el inicio de una disputa por las audiencias y la conversación digital. En X, antes Twitter, la dinámica de revelar la identidad de los granjeros mediante pistas genera opiniones divididas.

PUBLICIDAD

El debate surgió cuando Serios y Sinceros, una cuenta de entretenimiento en X, acusó falta de originalidad por parte de la producción de TV Azteca: “Amo la competencia, pero… ¿también presentar a sus habitantes con pistas como #LaCasaDeLosFamososMéxico? Sean originales, por favor".

El espantapájaros 'Tas', vestido con sombrero de paja, chaleco vaquero y guantes de boxeo, es el primer habitante anunciado para el programa La Granja VIP, que inicia el 6 de agosto. (Facebook: La Granja VIP)

Usuarios que fueron cautivados por la propuesta de TV Azteca coincidieron en que la producción debería disociarse de fórmulas que son un sello distintivo de LCDLFMX; sin embargo, otros interpretaron el cambio como una decisión calculada para rivalizar y desviar la atención pública.

PUBLICIDAD

Dos semanas después de su estreno, el fandom del reality show ha externado opiniones críticas contra la edición. Las críticas se centran principalmente en la ausencia de conflictos, dinámicas forzadas y supuestas limitaciones impuestas por la producción para evitar fuga de patrocinadores.

¿La Granja VIP superó el rating de La Casa de los Famosos México?

Durante su tiempo al aire, La Granja VIP registró niveles de audiencia inferiores a los de la tercera y segunda temporada de La Casa de los Famosos México, al menos en televisión.

PUBLICIDAD

En interacciones y visualizaciones en tiempo real en Disney Plus y YouTube, el programa tuvo cifras altas de audiencia. Por su parte, sus galas, especialmente el domingo de eliminación, se posicionaron durante varias semanas como la tendencia principal en X.

El perfil de redes sociales Serios y Sinceros critica a La Granja VIP por su estrategia de promoción de un programa de telerrealidad. (X)

¿Quién conducirá la segunda temporada?

Hasta el momento, TV Azteca solo ha confirmado a la influencer Mallezza como host digital. La presencia de Kristal Silva y Adal Ramones como presentadores estelares es una incógnita.

PUBLICIDAD

El presentador fue blanco de críticas durante la primera edición, debido a fallos puntuales durante las noches de nominaciones y eliminación. No obstante, en enero pasado, Ramones adelantó que volvería a formar parte del proyecto.

“TV Azteca me dijo: ‘oye Adal, ¿cómo estás para las mismas fechas?’ Y yo les dije ‘claro que sí’. Entonces, estoy feliz, es más, nunca me había tocado ver ningún capítulo de ningún reality de encierro. Me tocó ver solamente una vez que defendí a Jordi y me tocó entrar 24 horas cuando fue el primer Big Brother, nunca más volví a ver algo de un reality de encierro más que los clips que salen en Instagram, así que conducir un reality para mí fue algo nuevo, pero fue muy divertido”, detalló.

Usuarios de X estallaron contra el presentador por su desempeño en la más reciente Asamblea. (Infobae México / Jovani Pérez)

Primer granjero será revelado este jueves 6 de agosto

A través de un video difundido en las cuentas oficiales del reality se informó que la primera celebridad de la nueva temporada sería presentada el jueves 6 de agosto. El clip anticipa que el granjero podría ser un boxeador.

PUBLICIDAD

Semanas antes, fue difundida una lista con el nombre de algunas celebridades que habrían llegado a un acuerdo para formar parte del proyecto.

Posibles habitantes de La Granja VIP

Daniela Castro , actriz reconocida por su trayectoria en telenovelas.

Imelda Tuñón , exnuera de Maribel Guardia, figura que ha acaparado la atención mediática.

Polo Morín , actor que, según los rumores, habría elegido este reality sobre otras ofertas televisivas.

Leslie Gallardo , participante recurrente en realities.

Lizbeth Rodríguez , popular en redes sociales.

Myriam Montemayor, cantante con experiencia en programas de competencia.