México
Agregar Infobae enGoogle

La Granja VIP 2 desata polémica por copiar fórmula de La Casa de los Famosos México para revelar a sus habitantes

TV Azteca confirmó que la nueva temporada del reality comenzará el 6 de septiembre y competirá de manera directa con el show de Televisa

Mujer con top dorado y aretes; a la izquierda, un círculo muestra una máquina de garra y un corazón; a la derecha, otro círculo con un espantapájaros en un granero
La Granja VIP 2 desata críticas por revelar a su primer granjero copiando fórmula de La Casa de los Famosos México (Especial Infobae México)
Guardar

La segunda temporada del reality show La Granja VIP competirá con la actual edición de La Casa de los Famosos México 2026, confirmó el miércoles TV Azteca.

Mediante un comunicado, la televisora indicó que su proyecto estelar aterrizará simultáneamente en sus canales de televisión y en la plataforma Disney Plus el 6 de septiembre.

PUBLICIDAD

La decisión representa un cambio respecto a la estrategia seguida en 2025, cuando La Granja VIP comenzó transmisiones después de la final de la tercera temporada de LCDLFMX 3.

TV Azteca copia fórmula de LCDLFMX para revelar a las celebridades de La Granja VIP 2

A un mes del debut, la noticia marca el inicio de una disputa por las audiencias y la conversación digital. En X, antes Twitter, la dinámica de revelar la identidad de los granjeros mediante pistas genera opiniones divididas.

PUBLICIDAD

El debate surgió cuando Serios y Sinceros, una cuenta de entretenimiento en X, acusó falta de originalidad por parte de la producción de TV Azteca: “Amo la competencia, pero… ¿también presentar a sus habitantes con pistas como #LaCasaDeLosFamososMéxico? Sean originales, por favor".

Espantapájaros con sombrero de paja, chaleco vaquero, guantes de boxeo rojos, paja, barriles de madera, pala y luces de neón rosa. Letras 'TAS'
El espantapájaros 'Tas', vestido con sombrero de paja, chaleco vaquero y guantes de boxeo, es el primer habitante anunciado para el programa La Granja VIP, que inicia el 6 de agosto. (Facebook: La Granja VIP)

Usuarios que fueron cautivados por la propuesta de TV Azteca coincidieron en que la producción debería disociarse de fórmulas que son un sello distintivo de LCDLFMX; sin embargo, otros interpretaron el cambio como una decisión calculada para rivalizar y desviar la atención pública.

Dos semanas después de su estreno, el fandom del reality show ha externado opiniones críticas contra la edición. Las críticas se centran principalmente en la ausencia de conflictos, dinámicas forzadas y supuestas limitaciones impuestas por la producción para evitar fuga de patrocinadores.

¿La Granja VIP superó el rating de La Casa de los Famosos México?

Durante su tiempo al aire, La Granja VIP registró niveles de audiencia inferiores a los de la tercera y segunda temporada de La Casa de los Famosos México, al menos en televisión.

En interacciones y visualizaciones en tiempo real en Disney Plus y YouTube, el programa tuvo cifras altas de audiencia. Por su parte, sus galas, especialmente el domingo de eliminación, se posicionaron durante varias semanas como la tendencia principal en X.

Captura de pantalla con dos publicaciones de redes sociales. La primera de 'Serios y Sinceros' y la segunda de 'La Granja VIP', que incluye un video oscuro con plantas moradas
El perfil de redes sociales Serios y Sinceros critica a La Granja VIP por su estrategia de promoción de un programa de telerrealidad. (X)

¿Quién conducirá la segunda temporada?

Hasta el momento, TV Azteca solo ha confirmado a la influencer Mallezza como host digital. La presencia de Kristal Silva y Adal Ramones como presentadores estelares es una incógnita.

El presentador fue blanco de críticas durante la primera edición, debido a fallos puntuales durante las noches de nominaciones y eliminación. No obstante, en enero pasado, Ramones adelantó que volvería a formar parte del proyecto.

“TV Azteca me dijo: ‘oye Adal, ¿cómo estás para las mismas fechas?’ Y yo les dije ‘claro que sí’. Entonces, estoy feliz, es más, nunca me había tocado ver ningún capítulo de ningún reality de encierro. Me tocó ver solamente una vez que defendí a Jordi y me tocó entrar 24 horas cuando fue el primer Big Brother, nunca más volví a ver algo de un reality de encierro más que los clips que salen en Instagram, así que conducir un reality para mí fue algo nuevo, pero fue muy divertido”, detalló.
Usuarios de X estallaron contra el presentador por su desempeño en la más reciente Asamblea.
Usuarios de X estallaron contra el presentador por su desempeño en la más reciente Asamblea. (Infobae México / Jovani Pérez)

Primer granjero será revelado este jueves 6 de agosto

A través de un video difundido en las cuentas oficiales del reality se informó que la primera celebridad de la nueva temporada sería presentada el jueves 6 de agosto. El clip anticipa que el granjero podría ser un boxeador.

Semanas antes, fue difundida una lista con el nombre de algunas celebridades que habrían llegado a un acuerdo para formar parte del proyecto.

Posibles habitantes de La Granja VIP

  • Daniela Castro, actriz reconocida por su trayectoria en telenovelas.
  • Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, figura que ha acaparado la atención mediática.
  • Polo Morín, actor que, según los rumores, habría elegido este reality sobre otras ofertas televisivas.
  • Leslie Gallardo, participante recurrente en realities.
  • Lizbeth Rodríguez, popular en redes sociales.
  • Myriam Montemayor, cantante con experiencia en programas de competencia.

Temas Relacionados

La Granja VIP 2026La Casa de los Famosos México 2026TelevisaTV Aztecamexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Galilea Montijo reveló cómo perdió el control de su boca y ojo tras una cirugía de ceja y cuello

La conductora habló por primera vez con detalle sobre la complicación que deformó su rostro meses atrás

Galilea Montijo reveló cómo perdió el control de su boca y ojo tras una cirugía de ceja y cuello

Noche de terror para la Liga MX: solo Toluca y León evitaron el desastre en la Leagues Cup 2026

Chivas, Monterrey y Atlético San Luis quedaron obligados a reaccionar en sus siguientes compromisos

Noche de terror para la Liga MX: solo Toluca y León evitaron el desastre en la Leagues Cup 2026

Inseguridad e inflación le pegan a las tiendas de la esquina: ANPEC

La extorsión, los robos y el aumento en los costos de operación obligaron a nueve de cada 10 pequeños comerciantes a incrementar sus precios durante el primer semestre de 2026

Inseguridad e inflación le pegan a las tiendas de la esquina: ANPEC

Votaciones en La Casa de los Famosos México 2026: así nominó cada habitante en la segunda semana

El cambio de reglas en la segunda gala de nominación obligó a cada habitante a señalar a tres participantes

Votaciones en La Casa de los Famosos México 2026: así nominó cada habitante en la segunda semana

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de agosto de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de agosto de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Griselda Margarita Arredondo Pinzón, del CJNG: EEUU ofrece 2 millones de dólares por su captura

Quién es Griselda Margarita Arredondo Pinzón, del CJNG: EEUU ofrece 2 millones de dólares por su captura

Las únicas tres fotos conocidas de Juan Carlos Valencia González, el nuevo líder del CJNG y el fugitivo más buscado por EEUU

“La Beba” se despide de César Gastélum tras el asesinato del influencer: “Todavía no puedo creer que esto sea verdad”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

Director de la DEA confirma comunicación constante con Omar García Harfuch: “Quiere lo mejor para su país”

ENTRETENIMIENTO

Pese a complicaciones faciales, Galilea Montijo aún se declara a favor de las cirugías estéticas

Pese a complicaciones faciales, Galilea Montijo aún se declara a favor de las cirugías estéticas

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Ximena Herrera, Masad, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Gema Garoa quedan nominados

Galilea Montijo reveló cómo perdió el control de su boca y ojo tras una cirugía de ceja y cuello

Votaciones en La Casa de los Famosos México 2026: así nominó cada habitante en la segunda semana

La Casa de los Famosos México 2026: quiénes son los nominados de la segunda semana

DEPORTES

Noche de terror para la Liga MX: solo Toluca y León evitaron el desastre en la Leagues Cup 2026

Noche de terror para la Liga MX: solo Toluca y León evitaron el desastre en la Leagues Cup 2026

¡Supera a Messi! Gilberto Mora hace historia y se convierte en el jugador más valioso de la Leagues Cup

La obligación que Guillermo Almada asumió con América antes de debutar en la Leagues Cup

Toluca enciende la Leagues Cup con increíble tifo previo al partido vs Seattle Sounders: “Esto es México”

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo quedó el partido de 4tos de Final?