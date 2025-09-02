William Scull sorprende con su predicción para la pelea Canelo vs Crawford: “Hay 75% de que gane”

William Scull brindó su pronóstico para la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford (AP)

Estamos a menos de dos semanas para ver la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford y las opiniones al respecto siguen saliendo. En una reciente entrevista, William Scull, quien fue rival del tapatío, brindó su pronóstico y dio a su favorito.

La cita es el próximo sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, donde el campeón mexicano expondrá sus títulos del peso supermediano (CMB, AMB, OMB y FIB) ante un estadounidense que aunque no parte como favorito por la diferencia de peso, marcha invicto en su carrera.

Esta función no solamente se ha hecho atractiva por los campeonatos que estarán en disputa, sino también por las cualidades boxísticas de cada boxeador. Y aunque el tapatío será el único en apostar sus cinturones, el legado de cada uno también se jugará.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Canelo)

¿Cuál es la predicción de William Scull para la pelea Canelo vs Crawford?

En entrevista con DAZN, William Scull afirmó que Canelo Álvarez noqueará a Terence Crawford y incluso señaló que hay un 75% de posibilidades de que el tapatío gane.

“Canelo lo noqueará antes del doceavo asalto. Me sorprendería que Crawford ganara esta pelea. Hay un 75% de posibilidades de que Canelo gane esta pelea”

Cabe recordar que Scull y Álvarez se enfrentaron el pasado 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita, en una pelea que terminó con victoria para el jalisciense tras imponerse por decisión unánime. Este antecedente fortalece la percepción del cubano respecto a las capacidades de Canelo para afrontar duelos ante oponentes de gran nivel como Crawford, quien ha sido considerado uno de los mejores libra por libra en los últimos años.

Mientras tanto, Canelo Álvarez se continúa preparando para enfrentar a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada (EFE)

William Scull y su pelea contra Canelo Álvarez

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y el cubano Scull generó desilusión entre el público y los expertos, principalmente por la escasa acción y el bajo intercambio de golpes, que llevaron a muchos a considerarla como una de las contiendas menos atractivas de la época reciente. Aunque el combate reunía tres fajillas que pertenecían al boxeador mexicano las del CMB, AMB y OMB y el cinturón de la FIB que defendía el representante cubano, el desarrollo sobre el cuadrilátero no estuvo a la altura de las expectativas.

A pesar de ello, Saúl Álvarez logró hacerse con la victoria de forma unánime, con tarjetas de 115-113, 116-112 y 119-109 a su favor. Este resultado oficializó el regreso del tapatío al trono unificado de las 168 libras (76,2 kg) y le permitió recuperar el cinturón mundial que había dejado en el camino.