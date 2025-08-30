México Deportes

Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: minuto a minuto hoy del partido de la jornada 7 del Apertura 2025

El conjunto de Gabriel Milito recibirá esta noche al cuadro cementero en el Estadio Akron

Por César Márquez

22:04 hsHoy

Posibles alienaciones

Chivas: Óscar Whalley; Alan Mozo, Leonardo Sepúlveda, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, José Castillo, Omar Govea, Erick Gutiérrez; Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Alan Pulido.

Cruz Azul: Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Ignacio Rivero, José Paradela y Ángel Sepúlveda.

22:04 hsHoy

Chivas y Cruz Azul se miden esta noche en el Estadio Akron en un duelo correspondiente a la jornada número 7 del Apertura 2025

Este sábado, Chivas y Cruz
Este sábado, Chivas y Cruz Azul protagonizarán un clásico moderno lleno de rivalidad y emociones, donde ambos equipos luchan por mantenerse en la pelea por el título del Apertura 2025. (Ilustración: Jesús Aviles)
22:04 hsHoy

