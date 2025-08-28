Gilberto Mora triplica su valor en el mercado y ahora esto es lo que cuesta la “joya mexicana”

Gilberto Mora hizo historia con la Selección Mexicana. (X/@miseleccionmx)

El ascenso de Gilberto Mora en el fútbol mexicano ha generado gran interés y esperanzas en la afición mexicana desde su debut con Xolos de Tijuana el 18 de agosto de 2024, pues en apenas un año, el joven mediocampista ha triplicado su valor de mercado.

Esto, no solamente refleja el crecimiento futbolístico de Mora, sino también financiero. En el semestre actual, el canterano de Xolos ha disputado seis partidos, cinco de ellos como titular, y ha marcado dos goles. Además, cabe indicar que su influencia no se limita al ámbito de clubes: Gilberto debutó con la Selección Mayor de México y fue titular en los encuentros decisivos de la pasada Copa Oro, donde su participación resultó determinante.

Esta combinación de juventud y madurez competitiva lo ha convertido en el jugador más relevante de Xolos y en una de las promesas más sólidas del fútbol mexicano de cara al futuro.

Aug 3, 2025; Commerce City, CO, USA; Club Tijuana midfielder Gilberto Mora (19) controls the ball in the first half against the Colorado Rapids at DICK'S Sporting Goods Park. Mandatory Credit: Isaiah J. Downing-Imagn Images

¿Cuál es el valor de Gilberto Mora en el mercado?

De acuerdo con el sitio web Transfermarkt, el valor de mercado del jugador de Tijuana al momento de su debut era de 1 millón de euros. Actualmente, esa cifra se ha elevado a 3 millones de euros, reflejando el impacto inmediato que ha tenido en el club fronterizo y en el panorama nacional subraya que este incremento responde a su rendimiento en la Liga MX y a su consolidación como pieza clave en la Selección Mayor de México.

Ahora, la afición de Xolos y del fútbol mexicano observa su desarrollo con esperanzas, consciente de que su estancia en la Liga MX podría ser corta, pues la juventud y las capacidades que ha mostrado lo colocan como un gran prospecto para el futbol europeo.

Gilberto Mora en busca de tres mundiales en 1 año

Por otra parte, de mantener el nivel mostrado hasta ahora, Mora se perfila como candidato para integrarse a la convocatoria definitiva del equipo absoluto que participará en la Copa del Mundo de 2026. Además, gracias a su corta edad, reúne las condiciones necesarias para disputar tres distintas Copas del Mundo, incluyendo el Mundial Sub-17 que se celebrará en noviembre de 2025.

La corta carrera del juvenil de Xolos continúa enriqueciéndose al ser nombrado como uno de los mejores futbolistas de México. (TW Liga MX)

Y es que ha recibido el llamado para sumarse al grupo que competirá en el Mundial Sub-20. Con Eduardo Arce como director técnico, el futbolista mexicano se incorporó recientemente a la preparación del torneo en Chile, que se realizará entre septiembre y octubre del próximo año.